正忠排骨飯拒送醫院挨批「歧視醫護」，總公司道歉、捐100萬協助防疫

知名連鎖便當店正忠排骨飯，其中一家台中市分店日前以「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情為由，拒送便當到醫院而引發爭議。正忠排骨飯業者於今（1）日發表5點道歉聲明，並表示將捐贈新台幣100萬元給防疫中心。

就在前不久，新加坡也傳出對於醫護人員的歧視情事。有當地民眾於社交媒體自發性地發起「#braveheartsg」標籤活動，希望透過活動來消弭這種歧視。甚至連新加坡總理李顯龍也在發文中使用「#braveheartsg」標籤，為第一線醫護加油打氣。

護理人員訂便當外送遭拒，正忠排骨道歉並捐款協助防疫

《自由時報》、《中央社》報導，武漢肺炎疫情持續延燒，昨日北部醫院出現院內感染造成3名護理師確診，顯示第一線醫護人員的辛勞與危險。然而近日卻傳出台中榮民總醫院急診室護理師中午叫外送便當，遭附近連鎖排骨便當店拒絕。

台中榮民總醫院一名護理師日前在臉書貼文表示，平常工作就不斷自我提醒，對於疑似或確診感染案例，除了專業防護外，更要避免讓病人感到困窘或歧視，但卻聽說急診常訂的某家便當店，以武漢肺炎疫情為由拒絕外送，第一次因為自己的工作感到被歧視。

稍晚這名護理師撤下發文，表示因為該排骨店有表達因為疫情緣故才未送，也已經向該院急診護理師致歉。

這次的事件在網路社群上引起眾多討論。《三立新聞網》報導，陳志金醫師就在臉書發文表示，竟然有業者會表明拒接醫院的單，在這個時候打擊醫療人員的士氣，「主管機關應該要想想辦法，別讓SARS的故事重演」。他更強調，這些現在不願意送的業者，雖然是自稱害怕，但讓人家感覺起來就是歧視，「你們害怕醫療人員，卻期待他們犧牲奉獻來守護你們的健康？」

此外，陳志金醫師亦在臉書上提出可以思考的做法，包括列出願意外送醫院的業者，在醫院外面交；醫院找人代買、有沒有行政人員／志工可以處理；醫院營養科能否改變供餐時段，讓三班的同仁都有熱便當可以吃，或許就不必外訂等等。

《聯合新聞網》報導，對於此次爭議，正忠排骨飯總公司品牌經理王睿翔今日上午在福科店鞠躬道歉，指公司深感抱歉。同時亦發表5點聲明，表示該分店店長在沒經過公司授權私自暫停配送醫院訂單，已懲處降為職員。聲明如下：

該分店店長沒經過公司授權，私自暫停配送醫院訂單。針對此事公司深感抱歉。公司對於該分店店長、也將對其做出必需要懲處。 公司在醫院內也有直營門市。目前為止也是正常營運。從沒因為目前疫情狀況而暫停服務。總公司在疫情爆發後也沒有發文公告全省門市暫停醫院送餐的業務。 台灣在防疫工作上做得很落實。處在防疫工作第一線的醫務人員對於他們的付出貢獻是令人尊敬及敬佩。 在防疫期間只要醫護人員或醫院有便當上的需求來電訂購、正忠排骨飯一定會優先服務。 針對此次事件，公司會再更加強服務人員的教育訓練、在服務品質上更加精進。

《中時電子報》報導，正忠排骨品牌經理王睿翔指出，他代表正忠排骨飯跟社會大眾及全台灣的醫護人員說聲抱歉，正忠排骨飯將捐款100萬元給中央疾管數防疫中心，向第一線防疫人員致敬，也感謝各界批評指教。

新加坡亦傳出對於醫護人員的歧視，總理李顯龍力挺第一線醫護

隨著疫情發展，新加坡也傳出對於醫護人員的歧視情事。然而有當地民眾於社交媒體自發性地發起「#braveheartsg」標籤活動，希望透過使用「#braveheartsg」標籤，來消弭這種歧視。

《BBC中文網》報導，陳沃力（Wally Tham）是臉書社群@StandUpForSG的幕後人物之一。此社團討論新加坡的社會問題，而送感激信給醫療人員的想法於2月初在社團首次提出。

陳沃力表示，自己聽說某些醫務人員可能面臨潛在的歧視，因此希望發起一項運動，使用#braveheartsg標籤來幫助抵消這種歧視。「我聽說新加坡人在電梯或電車上看到有人穿著醫療制服，那麼他們都會感到驚慌失措，馬上離開電梯或跳下列車。」、「對我來說，這活動是為了解決人們的焦慮。」

《三立新聞網》報導，從2月9日起，「#braveheartsg」標籤已使用了5000次以上，並且獲得群眾的響應，手寫感謝卡給醫護人員。甚至連新加坡總理李顯龍也在發文中使用「#braveheartsg」標籤，並表示「祝醫護人員情人節快樂，因為你們的努力讓我們能安全無虞，並讓新加坡繼續前行。」以此為第一線的醫療人員加油打氣。

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航