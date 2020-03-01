【東南亞週報】馬哈迪辭大馬首相慕尤丁將接任｜泰總理帕拉育挺過不信任投票｜「緬甸計畫銀行」上線推一站式投資服務

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鍾依吟、黎柏君（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第55期，為讀者挑選2020年2月22日至2月28日期間，有關馬來西亞、泰國、緬甸、印尼、新加坡、菲律賓等國的六則東協區域大事。

馬來西亞｜馬哈迪辭首相震撼大馬政壇 暗潮洶湧中慕尤丁將接任首相

大馬首相馬哈迪（Mahathir）才剛於2月21日指出將在今年11月時在主辦完亞太經合會（APEC）後交出政權，而是否要實際交棒則取決於他，「這是希望聯盟所賦予的信任」。希望聯盟（Pakatan Harapan）為人民公正黨、民主行動黨、土著團結黨、及國家誠信黨等四政黨所組成的執政聯盟。希望聯盟的主要競爭對手為國民陣線（Barisan Nasional），而其主要成員黨包括巫統、馬華公會、及國大黨等三政黨所組成的聯盟。

然而，2月24日時，繼2月23日馬哈迪、安華等大馬重要政壇人士相繼進入王宮晉見馬來西亞國家元首後，馬哈迪突然宣布辭去大馬首相一職，並考慮將另組新執政聯盟以管理國家。同時，馬哈迪亦辭去其所創立的土著團結黨名譽主席一職，震撼大馬政壇。土著團結黨也在同日宣布退出希望聯盟。不過，當日晚間8時，馬來西亞國家蘇丹又重新委任馬哈迪為大馬代理首相，而希望聯盟中其餘3黨則召開記者會、一致推舉安華為第八任首相人選。

2月27日，馬哈迪宣布，大馬國會將在3月2日舉行特別會議，以選出新任首相。若屆時無法獲得多數國會議員支持，將另舉行全國大選。馬哈迪接著於2月29日午間表示，他相信自己已獲得足夠的支持以維持國會多數，因此將重回希望聯盟並擔任希望聯盟的首相候選人。

不過馬來西亞國家元首於29日稍晚宣布土著團結黨主席慕尤丁為大馬新任首相。外界分析，曾在納吉政府時期擔任副首相的慕尤丁，可能會將馬來傳統主義帶回大馬政壇。（編按：慕尤丁已於3月1日上午宣誓成為大馬第八任首相）

Photo Credit：Reuters/達志影像 馬來西亞第八任首相慕尤丁

泰國｜總理帕拉育壓倒性挺過不信任投票

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）與5位內閣成員，包括副總理普拉威（Prawit Wongsuwon）及威薩努（Wissanu Krea-ngam）、外交部長董恩（Don Pramudwinai）、內政部長阿努彭（Anupong Paojinda）、以及副農業及合作部長Thamanat Prompow，於2月28日以壓倒性的票數順利挺過不信任投票。

經過24至27日一連4天的不信任案辯論，儘管有49位眾議員對帕拉育投下不信任票，多達272位眾議員肯定他的領導，這也意味他的總理寶座在可見的未來已藉此獲得鞏固。其他內閣人員的得票情形也大同小異，僅農業及合作副部長因其毒品官司在澳洲定罪而被全面檢討。

這個結果對於反對派陣營而言或許不是太意外，除了泰國自由黨（Seri Ruam Thai Party）和日前因貸款爭議遭憲法法院勒令解散的未來前進黨（Future Forward Party）之外，其餘反對派政黨則因不滿要求加時詰問遭拒，而決定離席不參與投票，包括最大的反對黨為泰黨（Pheu Thai）。

此外，反對派陣營之間的嫌隙也是未能成功串連反政府勢力的因素之一，為泰黨與未來前進黨對於詰問策略顯然不同調，例如未來前進黨秘書長比亞卜（Piyabutr Saengkanokkul）便認為，為泰黨不僅過度占用辯論時間，也未依反對派陣營共識按辯論會日程聚焦個別詰問對象。

Photo Credit：Reuters/達志影像 圖為泰國總理帕拉育。

緬甸｜緬甸計畫銀行上線 一站式網羅投資項目

緬甸政府所推行的「緬甸計畫銀行」（Myanmar Project Bank）於2月26日正式上線，這個集中央化管理與資訊公開等特點於一身的互動式線上平台，將幫助執行2018至2030年緬甸永續發展計畫（MSDP）有關的主要投資項目細節。

建立緬甸計畫銀行的構想其實早在2019年1月便提出，希望藉此擺脫總是欠缺連貫性、業界建議事項各成一局的情況，讓草擬、選定、及資助基礎建設計畫的模式脫胎換骨。未來這個計畫銀行不僅將根據社會、環境、經濟、及風險指數，協助評估投資項目的優先順序，更能提供業界投資機會，進一步強化公私部門的夥伴關係。

同時，政府也祭出58項國家發展計畫，均經過國家經濟整合委員會（NECC）審查符合MSDP目標，涵蓋道路、鐵路、港口、機場、電力、工業園區、都市發展、及農業發展等項目，其中又以投資總額超過21億美元的仰光中央車站最受矚目。

計畫署（Planning Department）署長Daw Thway Thway Chit表示，該計畫銀行表列的58項計畫均已確立資金來源並獲政府全力支持，而這僅是第一步，還有多項由有關部會提出的計畫草案正處審核階段。

Photo Credit： 緬甸計畫銀行網站 緬甸計畫銀行首頁畫面

印尼｜因應新冠肺炎衝擊經濟 印尼宣布7.5億美元財政刺激方案救觀光

印尼政府2月25日宣布實施金額達7.5億美元（約新台幣230億元）的財政刺激方案，以振興受新冠病毒疫情衝擊的觀光與航空業。

財政刺激方案包括在未來3個月，印尼國家石油公司將調降飛機燃料價格；政府並補貼航空業者推出至十大觀光地的7折機票。從3月1日起，十大觀光地飯店與餐廳6個月內免地方稅。

財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）表示中國為印尼重要貿易夥伴，以及投資與觀光來源國，受疫情影響，中國經濟成長率每掉1%，印尼連帶減少0.3%，更指出今年印尼的經濟成長率可能降至4.7%。

海事協調與投資部評估，受疫情影響之故，印尼觀光業損失恐高達50億美金（約新台幣1,500億元）據相關協會統計，疫情爆發至今已有5萬筆飯店住宿取消，主要來自中國遊客。旅遊和創意經濟部長維斯努塔瑪（Wishnutama Kusubandio）則指出印尼會更積極吸引中國以外的觀光客源，例如澳洲及歐洲。

Photo Credit: ShutterStock/達志影像 峇里島海灘

新加坡｜違反防疫居家通知條例 一名中國籍星國永久居民身份遭註銷

新冠肺炎疫情持續延燒，新加坡政府近日祭出重罰嚴懲不遵守防疫規定的民眾。根據新加坡移民與關卡局（Immigration and Checkpoints Authority, ICA）2月26日的新聞稿，一名45歲的中國籍星國永久居民（PR）持有者近期去過中國大陸，但返回星國後不遵守相關居家通知條例，星政府決定取消該民眾的PR身份，並且終身不得再入境新加坡。

這名付出代價的民眾因為近期出入境中國，2月20日收到星國政府發出的居家通知（Stay-Home Notice），不過他忽視14天自我隔離與通報的規定，不僅電話無法聯繫，人也不在申報的住址。星國當局23日發現該民眾出現於樟宜機場準備出國，當面告知其已違反居家隔離規定，可能受到處分，但該人士仍堅持離境。星國最終決定取消他的PR身份，並且拒絕他再入境准證（re-entry permit）的更新申請。

此外，星國衛生部26日也公布一起起訴案例，一對中國籍夫妻因謊報行蹤，提供不實消息影響疫情追蹤，違反傳染病法，於25日起訴該對夫妻，28日開庭，初犯者可能面臨最高1萬美元或6個月的刑期，或兩者兼施。

新加坡內政部長兼律政部長尚穆根（K. Shanmugam）27日於臉書表示，這段時間需要大家配合，任何故意違反規定者，政府必須立即做出果斷的決定因應。根據星國衛生部統計，截至28日為止，星國累計確診新冠肺炎案例為98例，康復出院69例。

Photo Credit: 中央社 新加坡為防範武漢肺炎，不少金融區商業大樓入口處均設體溫檢測儀，以測量體溫。

菲律賓｜本田汽車關廠 2,000勞工受影響

日本第三大汽車品牌本田汽車（Honda）菲律賓子公司2月22日公布，將於3月關閉菲律賓的工廠，預計超過2,000名人員受到影響。

本田菲律賓子公司於1990年成立，其工廠位於馬尼拉南部的拉古納省，自1992年開始營運，主要生產BR-V、City兩款主力車型，廠內有650名員工，再加上本田相關供應商，預計有2,000名人員受到影響。本田在過去兩年獲利減少一半以上，財務考量決定關閉菲律賓工廠。菲律賓廠每年生產8,000台BR-V、City，其實遠低於泰國廠的20萬輛。除了菲律賓廠之外，本田也預計在2021年關閉英國工廠，將生產線移至北美、中國和日本。

菲國貿易與工業部表示將介入，使負面影響降至最低，並澄清本田機車事業不受汽車部門關廠影響，會持續發展在菲業務。參議院勞工、就業暨人力資源委員會主席比亞努維瓦（Joel Villanueva）也擬舉辦公聽會，因應廠區關閉的影響。具報導關廠消息一出，約有200名工會成員提出合理資遣費的要求，勞動部長貝約（Silvestre Bello III）也於26日提及據了解本田提出的資遣費優於目前法律規定，確保資方善盡義務。

Photo Credit：Reuters/達志影像 本田汽車Honda

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範