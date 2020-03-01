武漢肺炎再添一例：鑽石公主號上確診留日治療，出院返台又驗出陽性

今（1）日下午，中央流行疫情指揮中心於記者會上，公布國內新增一起「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）境外移入的確診案例。該名病患是在日本於鑽石公主號上被確診具有武漢肺炎，之後留在日本治療。痊癒出院後乘坐飛機回到台灣，於隔離檢疫時再度測出武漢肺炎的陽性反應。

案40：在日本染疫治療康復後返台，卻又驗出陽性

今日下午兩點，中央流行疫情指揮中心發布記者會表示，國內新增一起境外移入的確診案例（案40）。

中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官表示，今日新增一起武漢肺炎確診案例，該患者在日本於鑽石公主號上被確診具有武漢肺炎，之後留在日本治療，未隨包機返台。經過日本當地檢驗過兩次陰性、治療完畢出院之後，在防疫戒護措施之下乘坐飛機回到台灣，並立刻送到醫院採檢進行隔離檢疫。

隔離期間再次採檢後，確定該名患者為陽性。此為境外移入的新一例確診案例，並沒有進入到社區裡面。

至於為何已經出院且檢驗陰性的患者，會再次出現陽性反應？中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組張上淳教授表示，根據國外的一些研究報告可以發現，有病例在確診之後的治療期間，於檢驗陰性之後，又出現陽性反應。這個狀況有兩個可能性：

採檢的部位是廣泛性還是小範圍，可能影響採檢拭子是否黏到病毒 到後期身體的病毒量減少，有時採檢結果便會呈現陰性，之後又出現陽性

張上淳表示，雖然我國採WHO及世界各國的標準，為二採陰性（第一次、第二次採檢皆為陰性）、症狀解除之後便可解除隔離。然而台灣防疫一直都保持比較警戒，因此專家小組也建議在個案尚未過多、醫療能量尚足夠的情況下，可以使用三採陰性，才讓病人解除隔離。

本次病例回台後的第一次篩檢其實也是陰性，第二次採檢之後結果為陰性與陽性之間，第三次採檢則判定為陽性，但病毒量是非常低的狀況。

另外陳時中表示，為因應國際疫情形勢變化，我國亦將伊朗的旅遊警示升為第三級。由於伊朗當地病例數多，且死亡人數比例相對較高，因此為風險相當高的地方。

至於日本方面，雖然當地針對疫情已經有許多加強措施，疫情較為平穩，但因我國與日本國民雙方來往密切，因此對於日本返國民眾，將請檢疫醫師特別加強檢疫。若有症狀，便需要到醫院進行採檢。此外，針對往返之旅行團亦將加重領隊的責任，將團員的自主健康管理做確實，包括每日體溫測量、全程配戴口罩、出入公眾場所後進行手部的清潔等等。

圖片來源：中央流行疫情指揮中心 1月中至2月底，各國確診人數的攀升趨勢

院內感染案34持續採檢中，陳時中籲地方政府擔負起防疫責任

至於昨日所爆發出之院內感染病例（案34），目前正持續採檢中。陳時中表示，雖然案34危機尚未解除，但第一層的把關應該是守得住。

從下圖中可以看見，案34延伸出的案35～38，其外圈家屬目前已採檢的有陰性1人，待採檢的有22人。而相關醫護人員共採檢78位，除了案例36、37、38，其餘的76人皆為陰性。

圖片來源：中央流行疫情指揮中心

而最外圍的其他相關人士目前觀察209人，其中陰性有115位，待採檢有94位。相關疫調、採檢與消毒等措施，目前正在持續努力中。

陳時中說明，由於2月23日已經表示需要地方政府確實擔負起地方防疫的責任，也請地方政府與中央合作，由地方政府成立「關懷服務中心」。當時要求2月26日須提出相關計畫。經過這幾天中央流行疫情指揮中心的檢視與測試，目前皆已準備完成。其中有9縣市也特別成立了「無住所者的安置地點」，對於其他縣市亦鼓勵持續往這個方向努力。

此外，當時要求縣市成立服務專線的目標目前業已達成。接下來需觀察各地方政府的落實情況，希望各地方政府能擔負起防疫責任。

隨著疫情的變化，陳時中表示自己看見一些民意代表詢問「跑攤」是否適當。對此陳時中特別呼籲「跑攤」是沒有必要的，雖然民意代表具有相當的自主性，但「跑攤」可能增加防疫上的麻煩。而公職人員則要求對於人多、密集、對象不特定的場合應避免參加。

陳時中亦強調，因應疫情，民眾應避免出入醫院。出入醫院會增加很多交叉感染的風險，增加醫護人員沒有必要的負擔，希望能免則免。若一定得去探病，則醫院有相關陪病人員時間及人數限制，民眾應遵守醫院內部的管制措施及規則。

醫護人員反映口罩變薄？

另有媒體提問，因應目前疫情變化，國內出現非境外移入的確診個案，戴口罩的原則是否仍是有生病才需要戴上？對此陳時中表示，目前戴口罩的方向不變，但對於人口聚集、密閉不通風的場所大家的態度要更嚴格一些。

而目前口罩的發放，中央流行疫情指揮中心每周都會進行檢討，希望能將必要使用的物資能夠儲存及發放的更完整。根據中央流行疫情指揮中心醫療整備官羅一鈞表示，針對醫療院所的口罩補充量一直有在提升，把醫療院所的口罩儲備量提升至30天，為院方的長期抗戰做好物資的準備。

而部分醫護人員反映近期拿到的口罩似乎有變薄的情形，羅一鈞對此表示，目前有兩種醫用口罩，一種為一般型，另一種為外科手術口罩。外科手術口罩因需要通過預防血液穿透的檢測，所以在製作上較為複雜，其產能已從開始徵用的30萬片／天，提升至60萬片／天。

預期在3月中，醫用口罩的總產能達到1000萬片／天以上，屆時預估外科手術口罩的量可達300萬片，將可使醫療院所人員更充裕的使用外科手術口罩。

而所謂的「口罩感覺變薄」，也就是拿到一般醫用口罩。羅一鈞表示，一般醫用口罩雖然沒有防血液潑濺的測試，然而對於如武漢肺炎病毒等微生物的阻絕、預防傳染病的功效，是跟外科手術口罩的效果一樣，請大家不用擔心。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航