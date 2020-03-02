在上海發展了五年，現在是回台工作的好時機嗎？

今（2020）年過年遇到武漢肺炎這件大事，很多在中國工作的朋友，甚至我在越南工作的客戶，都延後了回到工作崗位的時間，也因此和好幾個有碰到面。

我的不負責統計發現，如果是已經到中高階職位的，因為台灣能給的薪水差異太大，位子也很少，考慮回來的機率相對低。有家庭的好幾個就讓孩子先留在台灣遠距開學，自己回去復工。也有不少公司以在家工作的方式復工。最動搖的族群是那些還沒有成家，也還沒有到高階，30出頭歲的那群。除了保命考量外，的確遇到重大災害時，人會開始檢視自己的生活。

其中一個朋友跑來找我喝咖啡，聊聊最近的處境。她30出頭，名校畢業，外型等條件相當亮眼。但是這幾年中美貿易戰、中國去槓桿造成景氣明顯趨緩，公司的業務發展並不順利。雖說也在上海發展了五年，但是以台灣的環境，這個經驗能夠對履歷加分有限。這次因為疫情的關係，雖然說之前偶爾有回台灣發展的念頭，可是這次特別強烈。

畢竟對岸的醫療和台灣一比，台灣健保便宜又有效率；雖然工作是台資外派，有住房等補貼，但是隨著這幾年人民幣下跌近15％（以5跌到4.3來算的話），薪資差異也在縮減。我今天算才發現，如果我還在上海，薪水實拿人民幣3萬多扣掉每個月7500的房租（是說那時為了冰母奶加上作息難和他人配合，才住特別貴的，不然可以和人分租，均價約5000），5000的機票（兩週回台一次）再套入今天的匯率，已經和我去年在台灣的收入一樣。

尤其是未婚的人，住家裡給爸媽照顧省更多（我也是在家住到32歲嫁人前，常常吃家裡還不用拿錢回家）。比起一個人在生活物價節節高升的上海，留在台北反而比較輕鬆。

加上卡在30歲出頭，女生就會開始考慮婚姻問題。和在不同城市生活的陸籍男友也交往一陣子，要不要發展下去也似乎要做決定。

我給她的建議是：要先想想自己要的是什麼。當然頭腦聰明的人會以為自己可以什麼都掌握，我自己的認知是還是有優先順序的差異。

可以先想想如果現在什麼都不改變，10年後的自己會是怎麼樣子。比如說如果還是佛系經營感情，有時候就這樣拖過好幾年。尤其是想不想要小孩，有孩子後生活的改變我也提過，但是要生育的話，時間壓力多少會有。

如果最在意的是工作，大家既然是去對岸賺人民幣的，工作會是我們要不要留下去的最重要因素。而且又是和陸籍人士交往，考慮公司如果發展停滯，裁員機率大增，我建議要趕快開始找對岸的工作，這幾年非資訊相關產業的好工作越來越難找。或是如果真的非常想要回台灣，感情反正都是遠距離的話，也要趕快開始看台灣的工作。不然可以看哪邊先找到，就決定留在哪。當然台灣薪水就是低滿多的，加上在對岸的工作經驗不一定在台灣有加分，薪水打7到5折都有可能。

而且如果要考慮和陸籍人士結婚，對方的家庭狀況、要不要生孩子、生孩子的話在哪裡養、怎麼養的問題也很多，一定要先好溝通（台灣人之間結婚當然也都要考慮）。主要是兩岸的教養方式有很大的差異，要不要讓長輩幫忙、在對岸養孩子成本和教育方式和台灣差異很大。婚前溝通好，也能降低婚後吵架。

孩子教養問題，很容易造成夫妻之間和長輩之間關係緊張。比如我之前看上海台灣人開的托嬰中心，一個月要8000左右（匯率4.3就3萬4400元台幣，台灣我問到最貴平均一個月2萬7500元）。大一點國際學校，小學就要20萬（台幣就86萬）。我碰到兩岸聯姻的，比較多留在台灣養，除了便宜一點外，至少沒那麼競爭，教育方式也比較靈活。但是也有人覺得，從小就接軌國際，更有競爭力。

想要回來台灣，跟真的回來又有很遠一段路。必須說以我朋友的例子，對岸還是拉力大些。但是如果考慮進入婚姻，尤其有孩子的話，台灣人常常做的工作需要出差，是非常難兼顧家庭的。尤其孩子2歲前，照顧起來真的很辛苦，有長輩幫忙輕鬆很多。對岸給的薪水再高，孩子和夫妻、和自己父母的親情，有時也是過了也無法彌補的。

想想10年後，40出頭的我們又會在哪呢？工作給我自信和安全感，但以我來說也很擔心台灣10年後金融業的變化。以我來說孩子要進入叛逆期，公婆也80幾歲，正是蠟燭多頭燒的時候......但比起只有工作有很不錯的收入來說，責任和成就感，我選擇責任和親情多一些。

當然我的價值觀不代表其他人的，但就像是我給投資建議一樣，給了很多前提，大家可以想想自己的需求是什麼，來決定選擇哪個方案。

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