日本「武漢肺炎」防疫慢半拍，安倍晉三內閣支持率暴跌

（中央社駐東京特派員楊明珠）武漢肺炎在全球蔓延，日本連日新增確診病例，包含遊輪鑽石公主號乘客及船員，確診者達946人，相較於台灣在防疫上超前因應，日相安倍晉三政府的防疫被指責慢半拍。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）自中國向外蔓延，日本疫情持續擴大，截至2月29日晚間，境內日本民眾及來自中國的旅客等確診者227人，鑽石公主號乘客及船員確診者705人、從武漢返國的包機確診者14人，總計確診病例達946人。

死亡者共11人，包括境內確診者5人及鑽石公主號確診者6人。

關於新型冠狀病毒的防疫，日本1月16日首度公布境內出現確診者，但直到1月28日內閣會議才通過將新型冠狀病毒感染的疾病列為「指定傳染病」。反觀台灣在1月15日尚未出現確診者時，已將嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）列為「法定傳染病」。

由於一名香港乘客是武漢肺炎確診患者，載有3700多人的鑽石公主號2月3日返回日本橫濱港大黑碼頭後，船上人員進行14天海上檢疫隔離。因陸續傳出有人確診，甚至上船檢疫的檢疫官也確診，這艘船被視為「小武漢」，是全球第2大新型冠狀病毒毒窟。未能做好船上的隔離檢疫措施，讓許多人感覺日本的公共衛生安全神話破滅。

由於船上載有22名台籍乘客及2名台籍工作人員，台灣民眾特別關注鑽石公主號的動向。一名帶著8旬父親搭上這艘船的台灣中年男子在船上苦等不到日本政府派人篩檢，看到老父咳血，於是寫信向總統蔡英文求救。他的父親後來因確診2月13日下船送醫治療，他自己稍後確診於17日下船送醫治療，10天後出院。

出院後，他對中央社說：「日本這次防疫做得很差勁，鑽石公主號上的交叉感染嚴重，如果一開始讓各國政府將船上人員帶回國，應該是最好的決策。一個對地震、核災、海嘯等天災不斷演訓、防災的國家，不知為何出現『人禍』，防疫對策搖擺不定、完全無魄力。」

日本民眾對於首相安倍晉三內閣防疫不力也持嚴厲批判的態度。共同通信社於2月15、16日做的民意調查顯示，安倍內閣的支持率比上次民調掉了8.3個百分點，來到41.0%，不支持率增9.4個百分點，增至46.1%。

「產經新聞」與富士電視台於2月22、23日做的聯合民調也顯示，安倍內閣支持率掉了8.4個百分點，降至36.2%；不支持率提高逾10個百分點。

安倍2月26日要求全國大型體育或文化活動未來兩週內停辦、延期或縮小，表示未來兩週是防止疫情擴大的關鍵期，呼籲各方配合。他也自27日起，凡兩週內曾滯留韓國大邱市和慶尚北道清道郡等地的外國人，除非有特殊情況，否則將拒絕入境。這是日本首次對中國以外的國家實施入境管制。

安倍27日表示，籲請全國小學、國中、高中、特殊教育學校等從3月2日起到4月初的春假前能臨時停課，理由是學童的健康安全是首要考量，須預先為孩童和教職員長時間聚集造成的大規模感染做好準備。

這道「籲請」的內容一宣布，震驚日本社會，受影響的學生多達1300萬人，有些雙薪夫婦大傷腦筋，不知如何安頓小孩。文部科學大臣萩生田光一說，希望各地基於當地及各校實際狀況，彈性因應停課期間。

響應政府的籲請，東京迪士尼樂園及大阪環球影城決定從29日起閉園到3月15日，有東京民眾說：「暫時閉園也好，否則孩童休長假都聚在這些樂園、影城遊玩，更增添群聚感染的危險。」

有國會議員要求安倍撤回這道籲請令。揭發鑽石公主號日本政府防疫一團亂的神戶大學傳染病內科教授岩田健太郎，在接受日媒採訪時批評安倍此舉不是基於科學根據，而是基於政治性目的。

他說，日本這次防疫上小敗筆很多，因為鑽石公主號確診人數多，送至東京、千葉、神奈川縣等的醫院，使這些醫院收容新確診病患的能力下降。此外，日本政府沒有類似美國疾病管制暨預防中心（CDC）發布新聞的單位，無法提供充分的資訊讓民眾安心。

安倍2月29日週六特別召開記者會，這是此次疫情爆發後他首度正式開記者會說明。他說：「這次的病毒有很多未知之處。要和看不清楚或不太了解的敵人作戰實在不是件簡單事，坦白說，單靠政府的力量是無法戰勝這場戰役的，為了讓疫情平息，希望醫療機關、家庭、企業、自治體、每位人民都能理解、合作。」

這是日本政府首度對民眾釋出「防疫形同作戰」的訊息，但相較台灣可說慢半拍。早在1月22日，總統蔡英文就提醒國人，入出境時若有不適症狀，一定要提高警覺，主動通報，撥打1922防疫專線，由專人轉介協助就醫。「防疫視同作戰」，需要全國上下通力合作，她也請國人繼續關注配合防疫工作。

朝日新聞社旗下的週刊雜誌「AERA」電子版一篇報導肯定台灣的防疫作為。報導重點指出台灣在防疫工作上連續做出『神對應』，政府的支持率暴增。

報導說，武漢肺炎疫情全球持續蔓延，24日公布的台灣民意基金會的民調顯示，蔡總統的民調暴增11.8個百分點，來到68.5%，尤其是對蔡政府的防疫對策，有75.3%的民眾打80分以上的成績。

報導說，台灣的政府1月15日就將武漢肺炎列為「法定傳染病」，也很早就針對學校的停課做出規定，將包括農曆春節的寒假延長2週，讓學校2月25日才開學，並設定如果學校師生出現確診者的停課標準。此外，政府在讓學童放長假時也有法律措施，讓家長可請有薪假，要求企業應依法配合。

2月25日立法院會三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，規定經費上限為新台幣600億元。三讀通過這項特別條例後4小時內，蔡總統簽署並立即公布，展現超高效率。

日本政府2月中旬緊急撥款103億日圓（約新台幣29億元／7.43億港元）後，安倍2月29日在記者會上宣布，政府將以約10天的時間制定第2輪防疫因應對策，擬動支2700多億日圓（約新台幣753億元／195億港元）預備金，採取一切手段阻止疫情蔓延。

防疫上，從一月中旬以來，台灣和日本就出現口罩荒。為了阻止疫情擴散，行政院1月24日起暫停醫療外科及N95口罩出口一個月。後來於2月6日實施口罩實名制購買辦法。

日本同樣面臨口罩荒，2月26日政府發言人、內閣官房長官在眾議院預算委員會上說，3月能月產6億片，會先供應醫療機關，要在市面上鋪貨還需等一些時間。對於有人搶購、囤積口罩並在網路上高價轉售，政府只採勸導方式，盼民眾勿囤積口罩。

日本在防疫上與台灣最大的不同是政府介入的力道是否夠大。台灣2月6日起就實施全中國（含香港澳門）列二級以上武漢肺炎流行地區，居住中國各省市大陸民眾暫緩入境的措施。日本除了禁止中國湖北省、浙江省外籍人士入境外，沒有擴大對中國其他地區的外籍人士限制入境。

雖然這些嚴厲措施提出後曾受批評，但事後看來確實有助於阻止疫情擴大。加上蔡總統、行政院長蘇貞昌、衛生福利部長暨中央疫情指揮中心指揮官陳時中等奮力抗疫，使蔡政府的支持率竄升。

AERA dot.這篇報導提到，蔡政府連續做出值得肯定的「神對應」措施中，備受全球關注的是行政院政務委員唐鳳的作法。在她率領下，民間快速利用政府開放資料建立口罩供需平台，在防止謠言、假訊息、提供正確的疫情資訊上，她能善用網路平台來危機管理。

報導說，1898年日本殖民統治台灣時期，醫師出身在台灣總督府擔任民政長官的後藤新平（1857-1929年）在消弭傳染病上貢獻良多，讓防疫、衛生管理得以在台紮根，但120多年後的今天，日本應該向台灣學習如何防疫。

新聞來源：

責任編輯：Alvin