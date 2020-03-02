2萬離岸風電人才哪裡找？荷蘭政府送台灣大禮，全額出資培育白領人才

台灣離岸風電發展將放眼未來10年，計畫在2025年達到5.5GW，2035年達到10GW的裝置容量，建置過程預估超過2萬人次的人才，這樣新的技術，將成為台灣發展綠能最急迫的缺口。荷蘭在台辦事處將送給台灣一份大禮，將由荷蘭政府全額出資，委請荷蘭國家級科學研究組織，將在台培育種子教師，把荷蘭離岸風電與海事工程的知識技術，留在台灣。

荷蘭貿易暨投資辦事處今（2）日召開記者會，宣布台灣–荷蘭離岸風電產業人才培育合作計畫，正式開跑。荷蘭駐台代表紀維德表示，台灣發展離岸風電遇到很多困難，去年底第一座風場商轉成功，至今超過10家荷商參與台灣離岸風電的產業，理解背後的不容易，也了解下一階段人才培育的重要。

紀維德表示，基於台荷友好，去年底荷蘭政府通過台荷人才合作計畫，將由荷方全額補助，委請荷蘭應用科學研究組織（TNO，前身為荷蘭能源研究中心ECN）、台夫特理工大學風能研究中心以及水文研究機構，將由荷蘭政府提供經費給荷蘭應用科學研究組織（TNO）對台進行培訓，課程由台大主導與荷方接洽，未來成大、中山等學校也有望加入。

臺大能源研究中心主任江茂雄表示，台灣積極推動離岸風電，人才需求非常密切，荷蘭在海事工程基礎建設非常的強，和台灣想發展的重點契合，這次人才培育計畫，對台灣來說非常重要。

這次台荷合作的人才培育，包括「綠領」（技術層面）和「白領」（設計、管理）的課程，著重在白領人才培育，內容包括海洋及海床資料調查分析、離岸風電計畫開發、風能數據分析、風機設計、風場施工安裝與運維。

培訓將分成兩階段，第一批種子師資由荷蘭培訓，受訓一周後，再由國內第一批培訓第二批，預計今年10月將有首批種子教師完成培訓並通過考試，第二批將於11月完成培訓和考試。

台灣目前已有靠近風場的彰化大葉大學、建國科技大學和國外風場開發商有產學合作計畫。

金屬工業研究中心執行長林秋豐表示，離岸風電人才包括綠領和白領，過去由於工廠的建造是當務之急，比較著重培育綠領技術人才。不過未來風場開發、地質探勘也需要相關領域的人才培育，特別水下基礎未來可望發展到浮動式，將在興達港的深水池有浮動式平台的測試。

除了跨國產學合作，經濟部能源局主秘翁素真也重申，台灣離岸風電發展進程快速，相關海事工程與運維都需要大量人才，能源局將積極推動高雄「海洋產業創新專區計畫」。將在興達港設置離岸風電訓練中心，要打造一個國際級的訓練中心，今年底可望開始營運，初期預計每年培訓500位以上離岸風電與海洋科技人才。

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核稿編輯：楊士範