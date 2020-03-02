曾爆冷擊敗其他候選人，「同志市長」布塔朱吉退出美國總統大選民主黨初選

2020年美國總統大選，民主黨初選明（3）日，即將進入「超級星期二」關鍵決戰，但卻傳出備受矚目的參選人布塔朱吉（Pete Buttigieg）將退出民主黨初選。年僅38歲的布塔朱吉是阿富汗戰爭退伍軍人，也是公開出櫃的男同志，上個月初以些微差距贏得愛荷華州黨團會議的初選後引發熱議，不過如今因為競選經費問題及聲勢不佳決定退選。雖然如此，但他這次的表現已為美國LGBT族群參政創造了歷史記錄。

《中央社》報導，美國總統大選民主黨初選從2月4日開跑，第一站是關鍵的「愛荷華州」，結果曾任印第安那州南灣（South Bend）市長、現年38歲溫和派的布塔朱吉，以26.2%得票名列第一，擊敗了進步派對手、聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）26.1%的得票率。美國聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）以18%得票排名第3，拜登15.8%獲第4，美國聯邦參議員克羅布查（Amy Klobuchar）12.3%排名第5。

他為什麼要退選？

《中央社》報導，38歲的布塔朱吉今天在家鄉南本德市對支持者發表退選演說。他說：「事實上，我們參選的道路已經狹窄到無路可走。我們的目標一直是讓美國人民團結起來，以協助擊敗川普，並贏得屬於我們價值觀的時代。」

1名顧問告訴《路透社》，布塔朱吉退選是為了避免幫助聲勢領先的桑德斯增加勝選可能。布塔朱吉雖然沒有在演說中指名道姓提到桑德斯，但他曾公開表示，他認為這位78歲聯邦參議員「僵化的」政治傾向，在決戰川普時會踢到鐵板。不過，布塔朱吉並沒有替拜登或任何一位參選人背書。

《端傳媒》報導，在2月29日舉行的南卡羅萊納州初選中，布塔朱吉僅獲得3%的黑人選票，凸顯他欠缺有色人種支持的弱點。布塔朱吉取消原定要舉行的拉票和籌款活動，並宣佈退出選戰。

在南卡羅萊納州初選中，拜登則以48.4%得票率取得首場初選勝仗，進帳38張選舉人票。排名第二的桑德斯則獲得19.9%選票，取得13張選舉人票。目前，桑德斯累計獲得56張選舉人票，而拜登則有48張。

週日過後，拜登的聲勢、以至籌得的競選經費均急增，促使布塔朱吉決定退選。另外民主黨內部也開始有勸退紐約市前市長彭博的聲音，期望團結抗拒左傾的溫和派選民，將票源集中予拜登、以擊退基進派的桑德斯。

另外《聯合報》報導，布塔朱吉的競選經費來自民主黨富豪和華爾街投資人，這讓它成為黨內對手眾矢之的；桑德斯形容布塔朱吉為大企業的候選人，無法代表勞工利益。

布塔朱吉的小額捐款募資能力落後桑德斯和聯邦參議員華倫，他為自己接受大金主捐款辯護，稱「不欣賞目前競選活動的財務體系」。

公開出櫃，美選民曾要求更改投票

布塔朱吉出生於1982年，2004年從哈佛大學畢業，隨後拿羅德獎學金（Rhodes Scholarship）前往牛津大學攻讀研究所，2007年取得哲學、政治和經濟碩士學位。2009年他加入美軍，2011年回到家鄉南灣市投入選舉並當選市長，他曾在2014年時於市長任期內請假7個月前往阿富汗服役，在2015年競選連任成功。

2015年6月，布塔朱吉正式公開出櫃，成為印第安納州第一位出櫃的民選官員。2017年12月，他與在中學當老師的Chasten Glezman訂婚，隔年6月16日步上紅壇。

這樣的身份帶來不少非議，《中央社》報導，右翼廣播談話節目主持人林堡（Rush Limbaugh）曾告訴聽眾，川普會享受在台上與「親吻丈夫」的候選人正面交鋒。林堡嘲諷說：「可預期到川普將會樂在其中。」另外，曾在川普政府任職的保守名嘴高卡（Sebastian Gorka）也曾問聽眾，「憑什麼一名同性戀男子對我們（墮胎權利）指手畫腳」。

對此布塔朱吉回應，他不會接受川普支持者的教訓，川普自己都面臨從性侵到與情色明星上床不等的指控。他告訴《福斯新聞》（Fox News）：「我身處忠實、充滿愛且堅定的婚姻。我為自己的婚姻感到自豪，我為我的丈夫感到驕傲，在家庭價值及美國政治領袖的道德上，我不會接受林堡或任何川普支持者等人的評頭論足。」

另外《中央社》報導，美國愛荷華州一名女性選民得知自己支持的民主黨總統參選人布塔朱吉是同性戀者後，在民主黨黨內初選投完票後要求更改投票。這名女選民貼著「支持布塔朱吉」的標語貼紙，但投完票後她問「選區區長」（precinct captain）：「你說他（布塔朱吉）有同性伴侶？真的嗎？」她接著表示：「那我不希望這種人入主白宮，我可以把票拿回來嗎？」。

被詢問的選區區長西佛（Nikki Heever）則以慎重、富同理心的態度回應，她向這名選民保證，參選人的性向並非重點：「我只希望你真心想一想，如果你認同某個人所說的話，那麼說話的人是男是女，是異性戀者還是同性戀者真的有關係嗎？」

這名選民回說：「那他（布塔朱吉）最好去讀讀聖經。」

西佛則向這名女選民保證，布塔朱吉有讀聖經，並說她尊重這個觀點：「只請你想想，因為你聽起來像基督徒，我也是基督徒，而我的神會希望我能愛所有的人。」

布塔朱吉在4日在愛州初步結果出爐時的演說中，罕見提及自己性向，他表示，他相信自己在這場選戰的表現，能鼓勵某個懷疑自己能否被家庭或是社區所接納的孩子，

「想起自己身為一個印第安納青年，曾想著自己是否屬於這個世界；自己的心之所向，是否會讓他永遠覺得是個外人，他可能無法從軍、不被自己的國家和家庭接受，或者不被愛；但現在，同一個人，就站在你們面前，軍人退伍的市長、婚姻愉快，且距離成為下任總統更進一步」。

接下來民主黨初選會怎麼走？

《風傳媒》報導，布塔朱吉退選後，民主黨溫和派「兩雄相爭」的態勢益發明顯，前副總統拜登藉南卡大勝的餘威挺進；前紐約市長、世界第12大富豪彭博則以燒不完的資金與撲天蓋地的廣告，企圖一戰成為溫和派共主。



民主黨進步派（左派）陣營則大勢已定，桑德斯將與「拜登vs.彭博」的勝出者一路廝殺到7月。麻州聯邦參議員華倫目前仍奮戰不懈，但政策與桑德斯同質性太高，同樣欠缺「贏的路線」，進步派陣營逼退她的聲浪正逐漸升高。

《中央社》報導，拜登昨天在南卡初選得票率為48%，比得票率20%的桑德斯足足多了一倍多，也讓自己成為左派桑德斯的頭號對手。拜登表示，「這對我們來說是一大激勵，但我們仍有漫長的路要走。」

桑德斯在超級星期二舉行初選的數個州民調持續領先，包括加州。桑德斯說，「我認為我們在加州、德州、麻薩諸塞州和一些州的贏面很大。」

南卡一役也讓選情更趨明朗化：身價億萬的商人思特爾（Tom Steyer）先前在南卡砸下2300萬美元打廣告，得票率卻僅有11%，昨天宣布退選。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範