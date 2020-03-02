香港疫情暫時比鄰近國家好，絕不是林鄭月娥的功勞

（編按︰行政長官林鄭月娥日前在Facebook專頁表示「香港的防控疫情工作堅持以科學為證及理據為本」，又以確診數字比多個國家低為理由，宣稱措拖有效。）

我們的防疫措施當然有效，但絕對不是林鄭月娥的功勞。

死不封關、搜羅口罩不力、朝令夕改，這絕對是政府的嚴重缺失。

只是我們仍然記起2003年沙士的慘痛教訓——299名香港人犧牲、社會陷入停擺——令我們今次有較好預備。

政府未能帶頭做好防疫工作，要靠醫護、商人及民間自救，香港人是多麼無助。

我們的確做得很好，比鄰近國家好，是因為我們幾乎做到「全民口罩」！

這個月來，街上至少九成半人戴上口罩，不但抵擋了新型冠狀病毒的感染，也大大減低了其他上呼吸道病毒的感染。

正是這樣，社會才能保持有限度運作，未至於完全停擺。

這幾天看到街上的人有點鬆懈，但我懇請各位切勿掉以輕心。

這病毒的傳染力驚人，在人多地區、多人共處的室內範圍／公共交通工具，必須戴上口罩。

當然，如果你身處戶外空氣流通、人流不多的地方，而你口罩存量不是太多，不佩戴口罩也可以接受。

大家繼續努力，保持警惕，我相信黑暗過後會是晨曦。

本文獲授權轉載，原文見作者Facebook專頁。

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責任編輯︰Kayue

核稿編輯︰Alvin