韓國「武漢肺炎」確診4212例其中近半為新天地教會成員，教主遭控「過失殺人」
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根據中央災難安全對策本部，目前已掌握21萬2324名國內信徒、3萬3281名海外信徒、6萬5127名教育生名單，共計31萬732人。
韓國「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情大爆發，目前已累計確診4212例，其中發生大型群聚感染的「新天地教會」備受抨擊，昨天有1名全韓國最年幼的確診病例，這名僅45天大的男嬰其父親也是新天地教會成員，另外韓國政府也證實教會成員曾在1月到中國武漢。韓國首爾市政府要求檢方逮補新天地教會教主李萬熙；另有前教友控告李萬熙，韓國水原市檢方已展開調查。
（中央社）截至今（2）日凌晨零時，韓國新增476起案例，累計達4212例，其中疫情最嚴重的大邱、慶尚北道地區確診數合計3705例，占比達近9成。
《韓聯社》報導，新增案例包括大邱377例、慶尚北道68例、首爾4例、釜山5例、忠清南道10例、江原道4例、京畿道3例、全羅南道2例，仁川、大田、慶尚南道各1例，主要仍集中在重疫區大邱及慶尚北道。大邱至今累計確診數已達3081例，慶尚北道624例，合計3705，在整體占比約88%，將近9成。
死亡案例則來到22起，較1日下午4時增加4例，包括1名80歲男性、86歲女性、80歲女性、77歲女性，3名女性都是在自宅身亡，2名因病房不足在家等待住院治療，1名則是在身故前2小時才收到確診通知。
韓國境內目前已有超過10萬人接受採檢，其中7萬1580人結果為陰性，3萬3799人仍在等待結果。至今天凌晨零時為止，已有31例解除隔離狀態。
新天地教會教主遭控告，檢方已展開調查
韓國武漢肺炎疫情大爆發，多數和新天地教會有關。韓國首爾市政府今天要求檢方對新天地教會教主李萬熙展開調查；另有新天地教會前教友控告李萬熙，韓國水原市檢方已展開調查。
《韓聯社》報導，首爾市政府以涉嫌觸犯殺人罪、傷害罪和違反防疫相關法規為由，要求檢方對李萬熙（Lee Man-hee）和新天地教會12個分會的負責人展開調查。
韓國《中央日報》報導，首爾市長朴元淳敦促總檢察長尹錫悅表示，「現在檢方要做的事情是逮捕威脅國民生命的病毒擴散根源地負責人李萬熙。」朴市長表示，包括李萬熙總會長在內的新天地領導層，如果不採取必要措施，首爾市將如此前所言，按照重大過失殺人的罪名對其提起刑事指控。《華視》報導，教主李萬熙被首爾政府在昨日以《過失殺人罪》、《傷害罪》、妨礙《傳染病預防法》等罪名起訴。
韓國英文報紙《韓國時報》（The Korea Times）則報導，韓國京畿道水原市檢察署今天表示，他們正在調查李萬熙疑似和韓國武漢肺炎疫情迅速擴散有關。
一群新天地教會前成員2月27日向水原市檢察署提出刑事告訴，指控李萬熙妨礙韓國政府的防疫工作。這群原告在檢察署前表示：「李萬熙提交假文件，阻礙政府為對抗新型冠狀病毒所進行的流行病學相關工作。」
新天地教會起初拒絕與韓國政府分享20多萬名教友名單，直到面臨越來越大壓力才終於交出，但名單仍遭批評不完整且不準確。
根據昨日統計，韓國的武漢肺炎其中至少2113例確診是新天地教會成員。
《ETtoday》報導，新天地教會人士1日表示，現年89歲的教主李萬熙近來和其他信徒一樣在家中隔離，上月29日接受新冠病毒篩檢。教會人士宣布，今日經衛生當局得知，李萬熙的檢測結果為陰性。新天地高層人士今天稍早透露，李萬熙今天下午3時（台灣時間2時）將召開記者會，針對此次事件發表立場。
針對首爾市長朴元淳1日晚間以過失殺人罪名向李萬熙等人提告，新天地教會表示，無法同意朴元淳的主張，「在告發我們之前，政府必須先負起責任」
男嬰確診也和教會有關，父親為新天地信徒
根據《中央社》報導，韓國疾病管理本部昨天證實，一名45天大的男嬰確診感染武漢肺炎，為境內最年幼病例，而男嬰的父親為新天地教會信徒。
韓國疾病管理本部表示，這名男嬰在1月15日出生，父母都已感染。父親是大邱地區的新天地信徒，於上月27日採檢確診俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。
醫師表示，男嬰和母親情況良好，目前在慶尚北道家中自我隔離。衛生主管說，將觀察母子倆情況，再決定是否送醫。
韓國教堂紛紛改採「線上禮拜」
根據《中央社》報導，韓國疾病管理本部在3月1日首度證實，新天地教會部分成員曾在一月到過疫情發源地中國湖北省武漢市，但目前還不清楚人數有多少，也不確定是否和韓國爆發的疫情有關。
韓國大多數確診病例，都和大邱市新天地教會分會的一名成員有關。新天地教會在武漢也有分會。
《自由時報》報導，根據《韓聯社》報導，韓國當局29日宣布旅遊紀錄，發現過去8個月有3610人從中國進入韓國，有42人來自武漢；另外，在33281名海外教徒中，有38人有從中國進入韓國的紀錄，其中1人曾進出武漢。
韓國衛生當局先前警告，由於抗疫正處於「關鍵時刻」，本週末民眾應避免參加宗教禮拜和政治活動，並待在家中不要外出。因此韓國教堂昨天紛紛關閉，許多改採線上禮拜。
韓國天主教教會決定，昨天在全國1700多個地點的彌撒活動停止舉行，為韓國天主教教會創立236年來首見。此外，韓國大型基督教教會改採線上舉行禮拜，韓國的佛教寺廟也紛紛取消活動。
韓國最大教會「汝矣島純福音教會」（Yoido Full Gospel Church）昨天便將一場布道大會拍成影片，放在YouTube供56萬名教徒觀看。但這場布道會只搭配小型唱詩班，而非原本的200人唱詩班和60人管弦樂團。
約12名汝矣島純福音教會教徒昨天前往首爾的一所教堂想參加禮拜，卻不得其門而入。其中1人表示：「我聽說不會舉行禮拜，因為住得近就過來看看。......改成線上禮拜是明智決定，因為群眾聚集會讓病毒輕易散播，教會活動也不例外。」
延伸閱讀：
新聞來源：
- 韓國武漢肺炎新增476例確診 累計4212例（中央社）
- 韓新天地教會2000人得武漢肺炎 檢方調查李萬熙（中央社）
- 韓國武漢肺炎45天男嬰確診 最年幼病例父親為新天地信徒（中央社）
- 韓國首證實 新天地教會成員1月曾去過武漢（中央社）
- 被控過失殺人！新天地教主李萬熙「篩檢結果」出爐 下午2時開記者會（ETtoday）
- 武漢肺炎》南韓新天地教徒3610人去過中國 42人到過武漢（自由時報）
- 首爾市長敦促儘快逮捕新天地教主李萬熙（韓國中央日報）
- 新天地教主李萬熙檢疫結果公布 南韓控他「過失殺人」（華視）
責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範