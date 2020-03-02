韓國「武漢肺炎」確診4212例其中近半為新天地教會成員，教主遭控「過失殺人」

韓國「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情大爆發，目前已累計確診4212例，其中發生大型群聚感染的「新天地教會」備受抨擊，昨天有1名全韓國最年幼的確診病例，這名僅45天大的男嬰其父親也是新天地教會成員，另外韓國政府也證實教會成員曾在1月到中國武漢。韓國首爾市政府要求檢方逮補新天地教會教主李萬熙；另有前教友控告李萬熙，韓國水原市檢方已展開調查。

（中央社）截至今（2）日凌晨零時，韓國新增476起案例，累計達4212例，其中疫情最嚴重的大邱、慶尚北道地區確診數合計3705例，占比達近9成。

《韓聯社》報導，新增案例包括大邱377例、慶尚北道68例、首爾4例、釜山5例、忠清南道10例、江原道4例、京畿道3例、全羅南道2例，仁川、大田、慶尚南道各1例，主要仍集中在重疫區大邱及慶尚北道。大邱至今累計確診數已達3081例，慶尚北道624例，合計3705，在整體占比約88%，將近9成。

死亡案例則來到22起，較1日下午4時增加4例，包括1名80歲男性、86歲女性、80歲女性、77歲女性，3名女性都是在自宅身亡，2名因病房不足在家等待住院治療，1名則是在身故前2小時才收到確診通知。

韓國境內目前已有超過10萬人接受採檢，其中7萬1580人結果為陰性，3萬3799人仍在等待結果。至今天凌晨零時為止，已有31例解除隔離狀態。

新天地教會教主遭控告，檢方已展開調查

韓國武漢肺炎疫情大爆發，多數和新天地教會有關。韓國首爾市政府今天要求檢方對新天地教會教主李萬熙展開調查；另有新天地教會前教友控告李萬熙，韓國水原市檢方已展開調查。

《韓聯社》報導，首爾市政府以涉嫌觸犯殺人罪、傷害罪和違反防疫相關法規為由，要求檢方對李萬熙（Lee Man-hee）和新天地教會12個分會的負責人展開調查。

韓國英文報紙《韓國時報》（The Korea Times）則報導，韓國京畿道水原市檢察署今天表示，他們正在調查李萬熙疑似和韓國武漢肺炎疫情迅速擴散有關。

一群新天地教會前成員2月27日向水原市檢察署提出刑事告訴，指控李萬熙妨礙韓國政府的防疫工作。這群原告在檢察署前表示：「李萬熙提交假文件，阻礙政府為對抗新型冠狀病毒所進行的流行病學相關工作。」

新天地教會起初拒絕與韓國政府分享20多萬名教友名單，直到面臨越來越大壓力才終於交出，但名單仍遭批評不完整且不準確。

根據昨日統計，韓國的武漢肺炎其中至少2113例確診是新天地教會成員。

男嬰確診也和教會有關，父親為新天地信徒

根據《中央社》報導，韓國疾病管理本部昨天證實，一名45天大的男嬰確診感染武漢肺炎，為境內最年幼病例，而男嬰的父親為新天地教會信徒。

韓國疾病管理本部表示，這名男嬰在1月15日出生，父母都已感染。父親是大邱地區的新天地信徒，於上月27日採檢確診俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。

醫師表示，男嬰和母親情況良好，目前在慶尚北道家中自我隔離。衛生主管說，將觀察母子倆情況，再決定是否送醫。

韓國教堂紛紛改採「線上禮拜」

根據《中央社》報導，韓國疾病管理本部在3月1日首度證實，新天地教會部分成員曾在一月到過疫情發源地中國湖北省武漢市，但目前還不清楚人數有多少，也不確定是否和韓國爆發的疫情有關。

韓國大多數確診病例，都和大邱市新天地教會分會的一名成員有關。新天地教會在武漢也有分會。

韓國衛生當局先前警告，由於抗疫正處於「關鍵時刻」，本週末民眾應避免參加宗教禮拜和政治活動，並待在家中不要外出。因此韓國教堂昨天紛紛關閉，許多改採線上禮拜。

韓國天主教教會決定，昨天在全國1700多個地點的彌撒活動停止舉行，為韓國天主教教會創立236年來首見。此外，韓國大型基督教教會改採線上舉行禮拜，韓國的佛教寺廟也紛紛取消活動。

韓國最大教會「汝矣島純福音教會」（Yoido Full Gospel Church）昨天便將一場布道大會拍成影片，放在YouTube供56萬名教徒觀看。但這場布道會只搭配小型唱詩班，而非原本的200人唱詩班和60人管弦樂團。

約12名汝矣島純福音教會教徒昨天前往首爾的一所教堂想參加禮拜，卻不得其門而入。其中1人表示：「我聽說不會舉行禮拜，因為住得近就過來看看。......改成線上禮拜是明智決定，因為群眾聚集會讓病毒輕易散播，教會活動也不例外。」

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範