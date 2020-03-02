澳洲智庫報告：8萬新疆維吾爾人遭「移轉」到Nike、蘋果等代工廠工作

（封面照為新疆維吾爾自治區由政府設置的「職業培訓所」當中，一名維吾爾女性正在練習裁縫）

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute, ASPI）發表報告指出，有超過8萬名維吾爾族人從新疆被中國政府送至中國各地的83間工廠工作，當中包括生產蘋果、BMW、華為、三星、Sony、Nike等知名企業的產品。《華盛頓郵報》也報導，在山東省萊西市的一個知名製鞋工廠附近，發現不少中文不流利的女工出沒，而且行動持續受到監控。

山東製鞋廠出現「中文不通」的女工

（中央社）中國的青島泰光製鞋公司是美國知名運動品牌耐吉（Nike）全球最大代工廠之一，每年生產約800萬雙Nike球鞋。但工廠有數百名員工是新疆維吾爾人，他們並非自願來到這裡。

國際社會曾強烈抨擊中國共產黨透過新疆再教育營，強迫同化大多是穆斯林的少數民族維吾爾人。不過，中共官員去年表示，多數維吾爾人已自教育營「畢業」，並且已釋放。

但美國《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，有新的證據顯示，北京當局正將維吾爾人派到全中國各地工廠，作為「援助新疆」計畫的一環。對中共而言，這項行動不僅有助他們實現新疆的扶貧目標，也能進一步控制維吾爾人。

在青島泰光製鞋公司位在山東省萊西市的工廠，一名維吾爾女工用不流利的中文表示：「我們可以四處走動，但不能自己回到（新疆）。」她怕被看到和記者說話，說完後急忙閃避。

這個製鞋廠的維吾爾工人幾乎都是20幾歲或更年輕的女性，她們下班後到工廠附近購買日用品時，只能用破中文和比手畫腳與攤販溝通；買完後再經過工廠的警察哨，回到宿舍受持續監視。

萊西市位在青島市北方。當地攤販表示，這些維吾爾工人除了買東西時的簡單對話，都害怕或無法和萊西市的任何人有互動。

但其中一名水果攤女老闆表示：「所有人都知道，他們並非自願來到這裡，他們是被帶來的。」另一名攤販也說：「這些維吾爾人必須過來，無法選擇。政府把他們送過來。」

澳洲智庫研究報告：超過80個品牌涉入

根據澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（Australian Strategic Policy Institute）發布的一份報告，中國許多工廠都有用維吾爾工人，青島泰光製鞋只是其一。且這些維吾爾工人很可能遭受「強迫勞動」，替超過80個全球知名品牌製造產品。

澳洲戰略政策研究所指出，他們發現的證據顯示，中國的維吾爾人遭到剝削，且中國和外國企業可能無意間涉及侵犯人權。

儘管澳洲戰略政策研究所無法斷定中國的維吾爾人被強迫勞動，但他們的報告指出，有清楚證據顯示，這些維吾爾工人的情況，存在「令人高度不安的強制勞動行為」，符合「國際勞工組織」（ILO）對強迫勞動的定義。

根據中共官方統計，有成千上萬的維吾爾人被送往中國南方的廣東和福建省、以及東部的浙江、安徽和山東省工作。

這份報告名為《出售維吾爾族》（Uyghurs for sale），報告指出，在2017年至2019年間，有超過8萬名維吾爾族人被調離新疆，到中國各地的工廠工作，當中有部分人，是直接從新疆的拘留營中被送走。

而在遠離家鄉的工廠中，他們會住在被隔離的宿舍，在工作時間之餘接受有組織的中文和思想訓練，受到持續監控著，也禁止參加宗教儀式。許多來源，包含政府文件，顯示被移轉的工人被指派看守者，而且有自由行動的限制。

《中央社》引述報告指出，新疆省政府為了組織有關的勞動分配，向地方政府及私人仲介支付「以人頭計」的價格，要他們負責工作指派。現在這個工作轉移計劃成為了「再教育」過程中不可或缺的一部分，中國政府稱之為「職業訓練」。維吾爾人形容這是中國政府持續迫害維吾爾人的新階段。中國官媒則表示，勞動力轉移計畫的參與屬於自願性質。

澳洲戰略政策研究所已經確認從2017年起，在中國9個省，有27家工廠採用從新疆轉移過去的維吾爾族工人。而那些工廠是83個世界知名品牌的供應鏈之一。文件中提到的品牌有Apple、BMW、Gap、華為、Nike、三星、Sony和福斯汽車等等，包含了3C產品、汽車、鞋子服飾等等各類企業。

根據《BBC》報導，報告作者之一魯澤（Nathan Ruser）對《BBC》表示，報告明確指出，中國當局對新疆維族等少數民族的權利侵犯也包括經濟上的剝削。

《華盛頓郵報》報導， 該報告的主要作者之一徐維中表示， 中國政府現在正在向整個中國的工廠出口新疆「教育營」的懲罰性文化和精神。 對於中國政府而言，目標是使中國的維吾爾族人「漢化」。 對於地方政府、私人仲介和工廠而言，他們則從這些勞動力轉移中得到收入。

報導中Nike對此做出回應表示「我們尊重在我們延伸價值鏈中的人權，永遠致力於維護商業倫理和責任。」強調他們的供應商「嚴格禁止使用任何形式的監禁、強迫、擔保或契約勞工。」

蘋果發言人說，蘋果致力確保供應鏈中的所有人都被應有的尊嚴和尊重地對待。戴爾則說，將會仔細檢視這份報告並表示目前供應鏈稽核資料顯示沒有證據證明供應鏈中有使用強迫的勞工。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範