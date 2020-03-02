美國「武漢肺炎」疫情：華盛頓州進入「緊急狀態」，美國FDA前局長估可能有「社區傳播」

美國「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）近二日共增加22例確診數，華盛頓州西雅圖昨（1）日通報第二起死亡病例，與首例死者生前同住一間看護機構。紐約州也出現首例確診，病例曾到過伊朗。華盛頓州、佛羅里達州都宣布進入公衛「緊急狀態」。川普政府則表示，將對入境旅客進行加嚴管制，另外也會加速口罩和檢測套組的生產。

死亡第2例為首例同照護中心住戶

（中央社）華盛頓州繼昨天通報美國首起武漢肺炎死亡案例，今晚再通報第2人病故，另有3起新增確診病例，州長已宣布進入緊急狀態。

截至目前，華盛頓州金恩郡（King County）確診病例總數來到10，全州確診案例達13。全美確診病例則破75起。

金恩郡公共衛生高層官員表示，一名70多歲、有其他疾病纏身的男性昨天病故，為美國境內第2起武漢肺炎死亡病例；首起死亡病例的男性患者50多歲，同樣有其他病史。

州內3起新增確診病例中，兩例為年紀80多歲和90多歲的女性，1例為70多歲男性，3人情況都很危急，且都患有其他疾病。

新增的這1死3確診，都是同一間長照中心的住戶，而官員正在調查設施是否爆發疫情。

與州內長照中心「生命護理中心」（Life Care Center）相關的武漢肺炎病例，還包括一名40歲女性員工和一名70多歲婦人，前者情況穩定，後者病情嚴重。

衛生官員說，生命護理中心內有27名住戶和25名員工出現病徵，將進行採檢。

生命護理中心發布聲明表示，他們將不再收新患者，也不允許訪客、家人和廠商進入機構，好讓官員專注在目前住戶和員工的健康上。

華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）已經於通報第1起死亡病例後，宣布進入緊急狀態。

他要求各單位運用「所有必要資源」來準備、因應武漢肺炎疫情。這項命令也將使得當局在必要時，得以動用華盛頓國民兵。

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）今天表示，美國第1個武漢肺炎死亡案例的染病原因目前仍不明，也沒有證據顯示死者生前曾與疫區旅行者有過接觸。

艾薩告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目《面對全國》（Face the Nation），中央和地方有關單位仍在持續調查死者是如何染病的。

艾薩表示，一般美國大眾染病的風險仍低，且已經採取積極的圍堵措施，但仍有可能出現更多個案，而這個疾病會傳播多廣，目前也未知。

找不出感染源，疑似「社區感染」集中在西部

美國疑似社區感染的病例多集中在美西的太平洋沿岸，舊金山灣區通報2起，俄勒岡州1起，華盛頓州有多起初步檢測陽性、但需待美國疾病管制暨預防中心（CDC）確認。

美國一週來公布疑似社區感染的案例多集中在西岸；第1例死亡案例是一位沒有旅遊史、感染源不明的50歲男子，他住在華盛頓州人口最多的金恩郡（King County）。金恩郡人口約220萬，約占華州人口3成，郡內有西雅圖。

北加州有2起疑似社區感染案，第1起在加州大學戴維斯分校醫學中心（UC Davis Medical Center）治療，這名苦等11天才確診的女子來自索拉諾郡（Solano County），距離加州首府沙加緬度不遠。

這個病例使3位以醫護身分到醫院工作的大學生隔離，他們3人是室友，其中1人有感染症狀，尚待檢測結果；院內另有100多名醫護人員返家隔離。

北加州另一起疑似社區感染也是1名確診女子，目前在山景市（Mountain View）埃爾卡密諾醫院（El Camino Hospital）治療。山景市是搜尋引擎谷歌公司（Google Inc.）總部所在地。

俄勒岡州昨天宣布來自波特蘭附近1所小學的教職員確診，基於「萬分謹慎」，小學將停課到3月4日，學區表示此例的工作與小學生沒有接觸，但因為有多位校內員工前往探病，他們都必須檢疫隔離14天。

華盛頓州還通報州內至少有4名初步檢驗確診病例，有2例來自柯克蘭（Kirkland）1家長照中心、1例來自金恩郡（King County）曾至南韓旅遊的婦女，以及1名來自史挪合米許郡（Snohomish County）、感染源未知的高中生。華盛頓州表示，這些案例仍待疾病管制暨預防中心確認。

美國FDA前局長：可能已有4州社區傳播

美國食品暨藥物管理局（FDA）前局長高特里布說，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）至少已在美國2個州、可能多達4個州進入社區傳播，恐已漏掉數百或數千病例。

去年4月從川普政府離職的高特里布（Scott Gottlieb）表示，武漢肺炎的有效治療方式可能要等到今年9、10月，疫苗則需要更久。

他還表示，找不出感染源的社區傳播已在華盛頓州、加州顯現，伊利諾州與俄勒岡州可能也是。高特里布另稱到本週結束前，美國會有一天篩檢1萬人的能量，若再把學術實驗室納入，篩檢能量還能更多。

《華盛頓郵報》報導，根據西雅圖的賀勤森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）權威生物學家貝德福（Trevor Bedford）昨晚推文表示，病毒樣本的基因分析顯示，武漢肺炎已悄悄在華盛頓州散布，過去6週可能已感染不少人。

貝德福分析2個病毒樣本的基因序列，1個樣本是1月中從中國回到史挪合米許郡（Snohomish County）的全美首例確診病例，另一個則是同郡裡近日確診的1名沒有旅遊史與接觸史的高中生，發現2個樣本看來幾乎完全相同。

貝德福推文寫道「這是病毒過去6週已在華盛頓州悄悄散播的有力事證。我相信我們正面臨華盛頓州即將大爆發，只是很多人未被篩檢出來，因為先前篩檢標準太窄，只要求曾到過中國的人篩檢。」

The team at the @seattleflustudy have sequenced the genome the #COVID19 community case reported yesterday from Snohomish County, WA, and have posted the sequence publicly to https://t.co/tbVb4MAGpy. There are some enormous implications here. 1/9 — Trevor Bedford (@trvrb) March 1, 2020

《華郵》指出，武漢肺炎可能已散播至華盛頓州部分區域而人們可能只是以為得了感冒或流感，不曉得早已染上病毒。

川普承諾加強管制和加速口罩生產

《中央社》報導，《路透社》報導，因應疫情延燒，市場陷入恐慌，擔心疫情會引發全球經濟衰退。美國官員今天試著緩解恐慌情緒，表示大眾反應過度，憑著美國的經濟實力，股市必然會反彈回升。

美國總統川普今天表示，來自疫情高風險國家的旅客在登機前和入境美國時必須接受篩檢。不過沒詳細說明疫情高風險國家是哪些國家。

副總統彭斯（Mike Pence）和衛生部長艾薩上遍談話性節目，傳達多數美國民眾感染風險仍低的訊息，也承諾會對檢測套組短缺問題做出補救措施。彭斯表示，政府已和3M公司（3M Co）簽約，每月額外生產3500萬個口罩。他呼籲民眾不要搶買口罩，留給需要的醫護人員。

彭斯表示，美國將出現更多病例，但「絕大多數」感染者會平安康復：「民眾要瞭解，感染這種冠狀病毒的個人所在地區以外，一般美國民眾的感染風險仍低。我們已經準備好了。」

美國已經對曾造訪伊朗的旅客實施入境限制，並呼籲民眾避免前往義大利和韓國疫情重災區。

由於墨西哥傳出4起武漢肺炎確診病例，川普也表示，美國正在考慮關閉南部與墨西哥接壤的邊境，以防病毒擴散：「我希望我們不必這麼做。」墨西哥外交部昨天表示，美墨兩國政府「正密切有效率地溝通，尤其是衛生部門」。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範