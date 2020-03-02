羅興亞倡議家促請美國對緬甸施壓，呼籲各國問責種族屠殺罪行

若開邦衝突、羅興亞難民議題即使聽起來時空遙遠，但其實是現在進行式。羅興亞政治倡議家、英國緬甸羅興亞組織（Burmese Rohingya Organisation UK - BROUK）主席Tun Khin上週訪華盛頓時表示，美國應該對緬甸增加壓力，停止對少數種族的迫害，並恢復成千上百羅興亞穆斯林的公民權利——他們在政府批准的暴力之下被迫離開國家。

西非國家甘比亞代表「伊斯蘭合作組織」（OIC）向位於海牙的國際法院（International Court of Justice,ICJ），提出告訴，指出緬甸在2016年底若開邦爆發武裝衝突後，對羅興亞穆斯林發動血腥軍事鎮壓，造成數千人喪命，約74萬名羅興亞人因此逃至鄰國孟加拉，涉嫌犯下「種族滅絕罪」（genocide）。甘比亞控訴緬甸的公開聽證會在2019年12月10日到12日間舉行，緬甸政府領導人翁山蘇姬（港譯「昂山素姬」）在法庭上否認當局有任何「種族滅絕意圖」。

作為來自若開邦的羅興亞穆斯林，Tun Khin表示因為羅興亞人的身分，自己不被允許接受大學教育。在1990年代被迫離開緬甸，在英國定居並創辦BROUK，在英國、美國、歐洲的議會積極發聲。

《美國之音》報導，「這項制裁是源於指控緬甸幾個軍事領導人侵犯人權。不過他也鼓勵華盛頓支持非洲小國甘比亞在針對緬甸種族屠殺提出的案子。」Tun Khin27日的訪談中提及，「我們需要更多有力的國家加入甘比亞的行列，以繼續推動這件案子。」

國際法庭1月23日指令緬甸政府必須採取緊急處置以免羅興亞人受害，當時Tun Khin也在聽審，「這幾乎使我落淚。」案件的審理可能還需花費數年，他敦促美方應將緬甸的作為描述為種族屠殺。美國國務院曾譴責緬甸軍方的恐怖暴行，2018年的報告裡將之描述為「極端的、大規模、廣泛的，且看似同時試圖恐嚇人民和驅趕羅興亞住民。」

為表對緬甸更強烈的制裁，2019年12月，美國政府曾凍結對4位被控的緬甸軍事領導人的援助，也早已禁止他們入境。Tun Khin呼籲美國企業停止和緬甸商業往來，像是幫助緬甸軍隊不少的石油業。Tun Khin表示對美國提供緬甸的人道協助的讚賞，自2017年8月以來，美國政府已為緬甸、孟加拉難民營發生的危機提供669萬美元（約2億105萬新台幣）。

24日，Tun Khin參加美國國會山莊專題討論「在緬甸的正義與人權：前進的道路」，支持緬甸人權和自由法案（ Burma Human Rights and Freedom Act）的民主黨馬里蘭州參議院議員Ben Cardin、共和黨印第安納州美國眾議院議員Todd Young 為活動開場。該活動由美國猶太世界服務組織（American Jewish World Service）、國際特赦組織（Amnesty International）和國際難民組織（Refugees International）贊助。

席間一位羅興亞人Cardin表示，「（我們）已蒙受種族屠殺的行為。我們必須發聲、行動確保不再發生類似憾事。」

持續的法律行動

近來若開邦衝突持續，當局切斷當地的網路連線，使資訊更難以傳遞。《路透社》報導，1日國會議員Tun Thar Sein和兩位當地居民告訴記者，在反抗軍若開軍( Arakan Army )和軍方在若開邦北部謬杭（Mrauk U）的衝突中，至少有5位羅興亞人被殺，包括小孩，還有數人傷亡。

南亞國家馬爾地夫宣布，將加入甘比亞在國際法院的案子。馬爾地夫和甘比亞都是穆斯林多數的國家，緬甸則是以佛教徒為主要族群。BROUK指出，馬爾地夫已經委託人權律師Amal Clooney，在國際法院遞出參與訴訟的訴狀。《緬甸時報》報導，馬爾地夫外交部25日透過網路聲明，這個決定是對發生在若開邦北部穆斯林難民的暴行，維持一貫主張問責的立場。「有充分的立場介入甘比亞送交的案子。」

Photo Credit：AP / 達志影像 出身黎巴嫩的英國人權律師Amal Clooney任職於英國的大律師事務所Doughty Street Chambers，專業為國際法、刑法，人權法及引渡法。

Amal Clooney表示支持羅興亞人，因為認為此案茲事體大。Amal Clooney在國際間頗具知名度，曾代表民主派的馬爾地夫前總統Mohamed Nasheed取得聯合國的判決。Mohamed Nasheed在2015年被指控政治鼓動的恐怖主義，遭到監禁和不公對待，馬爾地夫的最高法院在2018年判決中止他13年的刑期。《衛報》報導，Amal Clooney在聲明中說，「對種族屠殺的問責，緬甸已經遲到許久。我期待透過此次重要的努力，為羅興亞倖存者尋求司法救濟。」

Amal Clooney另一個為人所知的身分是好萊塢明星喬治克隆尼（George Clooney）的配偶。Tun Khin說，期待她的名望能讓此案得到更多關注，對羅興亞人和緬甸其他少數族群都有益。過去數月以來，國際法院一案帶來更多關於羅興亞的法律行動。2019年11月，國際刑事法院（International Criminal）表示會調查被控反人類罪的緬甸政府。

此外，Tun Khin也向阿根廷提交對緬甸的普遍管轄權（universal jurisdiction）案，普遍管轄權涉及「國際罪行」( international crimes )，包括戰爭罪、違反人道罪、種族滅絕，任何國家均能起訴與懲罰犯罪者。Tun Khin表示阿根廷的檢察官正在「分析這件案子，我相信在幾星期內能得到好消息。」

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：楊士範