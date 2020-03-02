訪太白海鮮舫：原來《食神》最終大賽的場景，是這兒才對！

（編按：原文發布於1月12日。2020年3月2日，有超過40年歷史的珍寶海鮮舫宣布明日起暫停營業，直至另行通知。）

珍寶海鮮舫最近傳出擬裁員逾60人，並已縮減營業時間以節流，引來結業傳聞，昨日友人相約到此晚飯，這才正式第一次踏足這著名的香港景點。印象中小時候可能來過，但完全沒有具體記憶。

Photo credit: cotaro70s CC BY ND 2.0

友人約了好幾位朋友，都是這天初相識，大家在「珍寶」飲茶時，不時說起周星馳《食神》（God of Cookery，1996），都以為這兒就是拍攝食神最終大戰之地，豈料飯後到附近拍照，走到大船隔鄰，發現早已結業荒置、暫成廢墟的太白海鮮舫。

Photo Credit: 作者提供 天壇船體

其仿北京天壇的船體，非常有趣。一入門，即驚異莫名，松鶴主題的大廳，牆上的鳳凰浮雕、天花的群鶴掛飾，如今都很罕見。走上窄窄的樓梯，打開一樓廳門，不禁心裡「嘩」了一聲，從未在香港見過這麼魔幻的地方！原來《食神》最終大賽的場景，是在這兒才對！

Photo Credit: 作者提供 浮華殿

看電影，只會記得浮誇的大堂，金碧輝煌過度便俗，但如今一切荒廢，竟有歷史陳蹟的味道。四邊的彩色玻璃窗（有的是鏡），很有歐洲中古教堂的風情；中堂頂上的八仙雕刻、巨型掛燈、龍紋鳳刻，也不能說不具皇宮的氣派。薛家燕坐過的「龍椅」慶幸尚在，但兩旁的朱扇已墮，狂放之風與破敗之哀，同時間盡在一處。

Photo Credit: 作者提供 薛家燕皇座

跟友人說到，這偌大的幻境，只要簡單執拾，絕對可以用來拍一部驚人之作，不是《食神》般的喜劇與港產動作片決戰場景，也不是如《世紀戰疫》（Contagion, 2011）般只供洋人搭成東方主義式賭場，而是可以拍香港版的大衛連治（David Lynch）超現實世界，又或盧伊茲（Raúl Ruiz）和奧利維拉（Manoel de Oliveira）晚年作質感的情景，至少也是畢贛《地球最後的夜晚》（Long Day's Journey into Night, 2018）。試想想這兒的夜景（配合對比強烈的暗紅或螢綠佈光與酒樓本就奇幻的擺設），主角隨夢浮著腳步踏上樓梯，一開門，鏡頭慢慢自近拉遠，這神秘而浮華的大廳以闊銀幕陳展眼前，那會是怎樣的感覺？

千萬不要拍成無線連續長劇般，主角來到廢墟回憶昔日年代，然後由無人大廳慢慢溶鏡成繁鬧酒樓的老土啊。不過，若至少來拍套紀錄片，記下這美妙神奇的建築，也是美事啊。

友人提到趙德胤導演的《海上皇宮》（The Palace on the Sea, 2014）也是相近題材的作品，希望香港將來會有人為珍寶、太白，從大景象酒樓，到王老吉收購，再到何鴻燊建成「珍寶王國」（Jumbo Kingdom），然後再將《生死戀》（Love Is a Many-Splendored Thing, 1955）、《香港之夜》（A Night in Hong Kong, 1961）、《龍爭虎鬥》（Enter the Dragon, 1973）、《哥斯拉之世紀必殺陣》（Godzilla vs. Destoroyah, 1995）的拍攝故事一一道來呢。

離開前在走廊見到「英女皇伉儷駕臨本舫紀盛」的照片，還有各國影星到此一遊的合照，那個「美好」的年代，船內船外繁華與腐敗並存的城市，這兒直是縮影啊。

與太白同醉，魔幻的詩意，原來也可以很香港。

文章獲作者授權轉載，原文見作者Facebook。

責任編輯：Alvin

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