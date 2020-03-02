印尼打破零確診紀錄，佐科威宣布境內出現2例武漢肺炎病例

（中央社）印尼總統佐科威2日宣布，印尼有一對母女感染武漢肺炎，女兒曾與到過印尼的日本籍武漢肺炎患者接觸，再傳染給母親。這是印尼首度證實境內出現確診病例。

佐科威（Joko Widodo）在衛生部長普蘭多（Terawan Agus Putranto） 陪同下，在總統府向媒體宣布這項消息。

馬來西亞在2月28日表示，馬來西亞的第24名武漢肺炎患者是在馬來西亞工作的41歲日本籍女性，她1月曾回到日本，2月到過印尼，2月27日確診。

根據印尼媒體報導，佐科威說，印尼獲得該名日本遊客曾到印尼的消息後，開始追蹤曾與其接觸的民眾。他2日早上獲得衛生部報告，一名64歲的母親和她31歲的女兒確定感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。

印尼衛生部指出，31歲的患者2月14日在雅加達一個跳舞俱樂部聚會，現場有許多人，包括該名日本遊客，31歲患者2天後出現咳嗽、呼吸急促以及發燒的症狀。64歲的患者因與女兒接觸，在2月22日開始出現症狀。

衛生部指出，兩人的檢體在3月1日送到衛生部國家健康衛生研究院的生醫中心（Balitbangkes）篩檢。

普蘭多指出，確診的兩人家住西爪哇的德博（depok），她們現在在雅加達的蘇里安提沙洛索醫院（Sulianti Saroso Infectious Diseases Hospital）接受治療。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：楊士範