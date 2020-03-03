避免第一線照顧者成防疫「破口」：暫緩或加強查緝之外，也要與失聯移工重新建立連結

2月26日，台灣出現的第32例確診個案，為一名30餘歲女性印尼籍臨時看護工。她的另一個廣受爭議的身分是非法工作的失聯移工。身為照顧者的看護工，理應是防疫前線的重要一員，不過她的非法身分卻因難以妥善管理而成為防疫破口。

失聯移工非法工作的狀況，是否加強「查緝」失聯移工引起廣泛討論。中央部會或地方首長大多採取兩種做法：「防疫優先」政策之下的暫緩處理、加強既有的查緝方案。

勞動部28日指出，與內政部移民署等跨部會加強查緝非法移工機制。內政部移民署已建立查察行蹤不明移工機制，整合警政署、憲兵指揮部及海岸巡防署等組成國安團隊加強查緝。

《今日新聞》報導，行政院院長蘇貞昌2日接受媒體訪問時表示，目前以防疫為優先，暫時不會處理非法移工的問題。《中央社》報導，中央疫情指揮中心指揮官陳時中2月29日表示，目前重點是陪病安全與訓練，而不在於適法性。

《聯合報》報導，陳時中也不贊成現階段加強查緝醫院內之移工，勞動部日前大動作宣布將加強查緝、醫事司要求醫院發現非法移工要通報移民署之作法。對此，陳時中2日表示，已與勞動部部長許銘春當面討論，對方表示願全力配合。

據移民署統計，今年1月，全台失聯移工新增了1171人，其中以印尼565、越南554人最多。從有統計數字的1990年到今年1月底為止，已累計人數至29萬8607人。

依《就業服務法》規定來台工作的外國人，如家庭幫傭及看護工作，只有少量狀況，才能轉換雇主。若非依循正規轉換途徑，只能成為失聯移工。在稱呼上，過去社會慣稱的「逃跑外勞」到如今的「失聯移工」，同樣一群移工的處境恐怕並無太大改善，除了查緝、不查緝等選擇，尚未建立重新和這群移工搭起聯繫的道路。

《自由時報》報導，台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮表示，外籍移工會逃逸，背後是結構性的問題。看護工不適用勞基法，因而沒有基本工資保障，每天工作時數達17小時且幾乎沒有休假，並且不能自由轉換雇主。

以印尼看護工為例，在離開印尼前就要給當地仲介8萬到12萬元，付給台灣合法仲介的費用3年要6萬元，當負債工作、和雇主之間發生有問題時，卻又不能轉換雇主，只能選擇逃跑。

關鍵在合法工作身份

勞動部統計，截至1月，社福移工類別之下的看護工有26萬1075人。《中央廣播電台》報導，台灣外籍勞動者發展協會理事長徐瑞希指出，粗略估計，目前在台灣的非法外籍移工約有5萬多人，合法勞工近幾年人數也大幅成長，代表台灣的確面臨嚴重的缺工問題。

台灣國際勞工協會（TIWA）秘書長陳秀蓮投書公視，指出台灣社會面對這群默默撐起台灣長照的勞工時的矛盾：希望他們被嚴格管控，因為不能掌握行蹤，可能造成防疫漏洞，但仍無法否認，無論非法或合法身分的移工，就站在防疫第一線，照顧著台灣。

《聯合報》報導，TIWA研究員吳靜如指出，呼籲政府不處分、不驅離非法移工，讓他們可以取得合法在台灣繼續工作的身分，反而能有效地鼓勵移工及時通報與檢疫。

中山大學社會系教授王宏仁、台灣大學社會系教授吳嘉苓、台灣大學社會系教授曾嬿芬、台灣大學社會系教授藍佩嘉、交通大學文化研究國際中心博後研究員陳炯志的一篇聯合投書則呼籲政府，以提供醫療支持、重新建立連結、給予合法工作身份的方式，取代「查緝、追捕」失聯移工。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：楊士範