武漢肺炎疫情延燒，還意外讓「越南法國麵包」加劇越韓兩國的矛盾

文﹔阮宮松（國立政治大學博士生）

編按﹔本文中的「韓國」，意旨「大韓民國」（南韓）

如果您這幾天在臉書上有看到越南朋友突然集體分享越南法國麵包（越南稱為：Banh Mi）的照片或把大頭貼換成麵包圖片，請別見怪！故事是這樣開始的……

2月24日一群20名來自疫區大邱的韓國人入境越南峴港市後，即被要求隔離14天，然而大部分的人都拒絕隔離檢疫。於是於2月25日晚上，峴港市就決定包機將這20個人送回韓國。

在回到韓國之後，該團中有些人開始在臉書上抱怨峴港市政府安排的隔離環境差、菜色不好。更誇張的是，有人還向韓國媒體YTN投訴，說自己被越南「非法關押監禁」，像是被虐待似的，而且他們只能吃到一點點難吃的越南法國麵包而已。

這段採訪內容隨即被流傳到了越南，引起越南輿論的軒然大波，尤其是這些韓國人嫌棄越南法國麵包那段，讓越南人非常火大。大部分越南人認為，在疫情延燒的情況下，越南政府已盡力幫這群韓國旅客安排舒適的隔離環境，提供的餐點更勝於在越南其他隔離區的食物。而另一方面，在韓國媒體片面、不求證地報導下，韓國人覺得他們的同胞真的已經被越南「惡劣地對待」。於是，越韓網友兩邊就開始舌戰了。

峴港市政府在聽聞這則報導後馬上現身說法。越南藝人和網友都大讚峴港市政府防疫的做法，並表示韓國疫情之所以淪陷，是因為有這些不負責任的人士。

越南藝人和網民也紛紛在臉書、推特等社群網站上將自己的大頭貼換成越南麵包的照片。許多越南人要求YTN以及那些韓國人為他們「高高在上及傲慢」的態度向越南道歉。這幾天在越南藝人和網民的貼文下方，也大量出現「#ApologizeToVietNam」（向越南道歉）或「#KoreansStopLying」（韓國人停止說謊）等諸如此類的標籤（hashtag）。而為回擊YTN媒體的報導，越南國家電視台三號頻道（VTV3）甚至連續幾天都播出一些介紹越南麵包以及外國人試吃越南麵包的影片。

在越韓兩國輿論戰未減的情況下，2月28日晚間，「在越南韓國人同鄉會」出面回應，表示對這些韓國人的言論感到遺憾，且不能代表韓國社會的主流觀點，希望韓越兩國都能夠盡早渡過這個難關。

越南與韓國近年的經貿投資關係密切，韓國目前是越南最大外資來源國，在越南居住的韓國人數為20萬人以上。然而，在疫情延燒下，越南仍對韓國採取嚴格防疫措施，自2月26日起要求所有來自韓國的人士接受14天隔離。同時，自2月29日起越南也將暫停韓國人免簽證入境。此些措施預期在中短期內會影響越韓兩國的交流。

韓國在越南的整體形象相當正面，不過此次風波或許會讓不少越南人對韓國頗感失望，相信對部分「哈韓」的越南人來說，此事讓他們明白，對韓國的喜愛和崇拜換來的竟是韓國人的對他們國家文化的歧視，而越韓兩國人民的這種「不對稱認知」，短時間內也仍無法扯平。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒