【圖輯】「阿嬤，我想你」這一次，由東南亞移工拍攝他們眼裡的台灣（上）

每位移工，在台灣一待就是6到12年，他們人生最精華的歲月，就在此開展與成長。台灣不只是移工跨國旅程的轉乘點，也提供了成長的養分，成為他們生命旅程中的轉捩點。

你是否好奇，這些來到台灣工作的外籍移工，他們眼中的台灣是什麼樣貌？2019 年 8 月，One-Forty 舉辦了全台灣移工攝影徵選，短短一個月內，我們收到了2百多張的移工攝影作品，並精選出19張照片展出。透過這些攝影作品，我們能從移工的鏡頭，重新認識他們，也認識他們眼裡的台灣。移工也能透過照片，向台灣人說出自己的故事、視角、觀點，真正的為自己發聲。現在，我們把這19張照片編輯成上、下兩篇圖輯，希望循著移工的視角，看見移工在海外工作期間，不管是來自生活、工作或與雇主相處時的所思所感。

「101 與我」

照片提供：Tri Suswati

我在台灣的工作是照顧阿嬤。我照顧的阿嬤還很健康，所以我的工作不只有照顧她，也包含打掃家裡。不只有阿嬤家，還有雇主家、雇主弟弟妹妹的家、雇主親家的家，他們的家全都在 101 附近。不論天氣如何，我每一天都會經過 101 去不同人的家打掃。101 見證了我在台灣的努力，如果 101 會說話，我想它會跟我說「我每天看你都膩了」。

「為夢想與未來堅持」

照片提供：Ari Istrada

為了改善家裡經濟、為了我的未來著想，8個月前我從印尼來到台灣工作。我在一家鋼板切割工廠工作。我每天都要跟寬 3 公尺、長 9 公尺，平均重 28 噸的鋼鐵和火工作，每天身體都會有被火濺到的傷口，我自己都覺得難以置信。 我以前沒辦法想像我可以勝任這樣的工作，但為了我的未來與夢想，我會堅持下去。

「廁所是我休息的地方」

可能對很多人來說，廁所是個不乾淨的地方，但對像我這樣的移工來說，廁所是一個可以真正休息的地方。也正是因為這個被認為是很骯髒的工作，我可以賺錢幫助我的家人、支付自己的大學學費。

「遠看似美好，但其實不然」

照片提供：Agung Jaya

遠看，看似美好，但其實近看並不全然。就像我以前在鄉下時，以為在國外的生活比較好，但其實來到這邊之後發現並不如想像中美好。就像照片裡的路一樣，在這邊的生活並不是那麼的順，一不小心就會掉下去。人生有很多的選擇，每次的選擇都要很小心，因為不是每一個選擇都是對的。但不管選擇了什麼路，只要小心翼翼就會順利過關。

「阿公與我」

照片提供：Casipah

一個簡陋的房子裡，只住著阿公與我。阿公總是跟我說：「我不想打擾我小孩的幸福生活，因為我知道我是一個很囉唆、很難管的老人家。」聽到這句話，我覺得好震撼，原來父母親的愛那麼偉大，為了孩子，他們願意自己住在破舊的房子與我這樣一個陌生人住。我也學到了信任與勇敢，就像阿公那麼信任我，所以我要更努力的負責阿公的生活大小事。

「第一次與弟弟和媽媽在台灣過開齋節」

照片提供：Miky Wijaya

這是我第一次在台灣過開齋節，也是相隔 6-7 年後，第一次跟媽媽和弟弟的一起過開齋節，因為我的媽媽在2006年就去台灣當移工工作。那時後媽媽每三年才會回家一趟，但都不是在開齋節的時後。這張照片同時也是我和弟弟、媽媽在2004年之後的第一張合照，我頓時覺得我是這裡最幸運的人，看著其他人透過手機打電話給遠在印尼的家人，而我卻可以待在母親的身邊過開齋節，真幸福。

「阿嬤，我想你」

1照片提供：Erni Irma Melati

她就像是我自己的奶奶一樣，她也把我當成是她的孫女。雖然我中文說得不好，她也從來沒有抱怨過，甚至耐心的教我。有一次開刀前她跟我說：「阿嬤我很快就要去見在天上的阿公，你要幫我準備好我最愛的衣服、外套與褲子喔！ 也別忘記幫我化的美美的，喔對了，還有香水！」聽到這些話，我不停的哭。那個星期天阿嬤腦出血了，在送急診的路上，阿嬤緊緊的抱著我。阿嬤在今年（2019） 3/16 晚上 23:00 過世了。阿嬤，我想妳。

「接回來的四個手指」

照片提供：Dudut

我叫阿灣，來自印尼，在台灣一個生產尼龍纖維的工廠上班。工作兩年後，我發生了意外，我的4個手指斷掉了，因為操作機器造成的。但是我很感恩，因為我的手還可以接得回來，而且還做了幾次的手術與復健，這段時間，工廠也讓我休息去醫院接受復健治療。我也趁休息時間去學校學中文，感謝上天的恩典。

「初戀與夕陽」

照片提供：Nur Aisiyah

每次看到夕陽，我就會想起你。那麼溫暖又深愛我的你，那個佔據在我日記版面中的名字，是我的初戀。你每天都會來接我下班，從來沒有一天遲到。我們一起度過兩人時光，對，就只有我們兩個人，直到最後你決定離開我。是不是因為你覺得夕陽不再美麗？後來我習慣沈默不語，也習慣一個人自己看夕陽。我的初戀就像夕陽一樣，美麗，但很快就消逝了。

「在台北的開齋節」

照片提供：Amini

這張照片是我去找在台北工作的朋友，一起過開齋節。雖然沒有放假、沒有慶祝的食物與甜點，但我們還是很開心的一起去拜拜。記憶中，那天的天氣非常好，每一個人都在慶祝開齋節，雖然我們都距離家人很遙遠，但科技拉近了我們的距離，我們至少可以從手機螢幕看到家人的臉，能和家人分享我的喜怒哀樂。

支持 One-Forty 說更多移工故事

每年，有超過3萬名海外工作者離開家鄉，獨自抵達一個不熟悉的環境，為了實踐夢想，努力工作著。他們就和我們每個人一樣，除了工作之外，還有自己感興趣的領域、熱衷的志業。

因為相信每一個故事都值得被聆聽，One-Forty 希望提供一個平台，讓在台灣的移工們利用影像訴說自己的故事，真實呈現他們在這片土地的感受、生活與工作。讓這些跨地移動、為了追求生活目標與理想的人們的故事被聽見與看見，也藉由他們拍攝的視角，拼湊出他們更完整的面貌。

One-Forty 一直相信故事的力量，也希望透過每一則溫暖、有深度的移工人物故事，撕下他們身上的標籤，看見「移工之外」的多元面貌。你也是喜歡聽故事的人嗎？如果你也相信故事的力量，現在，就加入我們，支持我們訴說更多真實而溫暖的移工故事。

本文獲One-Forty授權刊登，原文在此。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒