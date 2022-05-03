2022/05/03,
印太

年輕人不回看獨裁統治年代，小馬可仕善用社媒「洗白」家族歷史有望問鼎總統

年輕人不回看獨裁統治年代，小馬可仕善用社媒「洗白」家族歷史有望問鼎總統
圖為4月13日，小馬可仕陣營的造勢活動現場。Photo Credit：AP/達志影像

我們想讓你知道的是

菲律賓年輕選民是沒經歷過馬可仕20年獨裁統治的一代，對於當年的貪腐、殺戮與其他濫權毫無所悉，又是最沉迷在社群媒體平台的一代，網路上有大規模試圖美化馬可仕家族形象的帶風向文與假消息，讓小馬可仕在競選期間獲得大量年輕選民支持。

（中央社）民調顯示，菲律賓前總統馬可仕獨子小馬可仕將贏得總統大選。年輕選民沒經歷過馬可仕獨裁統治的年代，加上網軍風向助攻，小馬可仕有大批年輕選民支持。

儘管父親馬可仕（Ferdinand Marcos）是迫害菲國人權的獨裁者，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）依然獲得大批選民支持。民調顯示，小馬可仕在5月9日的大選將取得壓倒性勝利，獲益於資金充足的社群媒體宣傳，批評人士則稱這些宣傳企圖洗白家族歷史。

1986年老馬可仕在人民力量革命中倒台，舉家流亡美國。在這36年間，馬可仕家族的勢力又回歸菲國政壇。

儘管小馬可仕在2016年競選副總統失利，以微小差距輸給現任副總統羅貝多（Leni Robredo），如今64歲的他勢如破竹。

小馬可仕為現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）最有希望的接班人，將再度與羅貝多對決。

小馬可仕矢言團結菲律賓，也提出一連串提升就業與抑制飆漲物價的政治承諾，以帶領國家走出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情陰霾。

今年2月，小馬可仕展開競選活動時說：「國家凝聚力是我的目標，因為我堅信團結是擺脫現在所處危機的第一步。」。

菲律賓總統候選人小馬可仕
Photo Credit: 中央社
圖為小馬可仕2月8日出席造勢大會，向支持者發表演 說。

從小在馬尼拉總統府長大的小馬可仕，原本夢想成為太空人，然而不可避免地，追隨父親腳步踏入政壇。

小馬可仕曾擔任家族北部據點北伊羅科斯省（Ilocos Norte）副省長，並兩次擔任該省省長，也曾擔任眾議員和參議員。

92歲的前第一夫人伊美黛（Imelda Marcos）直言希望兒子能當上總統。雖然小馬可仕問過母親的意見，但他告訴美國有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines），選總統是他自己的決定。

身為馬可仕之子－特別是馬可仕曾在戒嚴時期血腥鎮壓，小馬可仕成為菲律賓評價最兩極的政治人物之一

然而年輕選民是沒經歷過馬可仕20年獨裁統治的一代，對於當年的貪腐、殺戮與其他濫權毫無所悉，又是最沉迷在社群媒體平台的一代，網路上有大規模試圖美化馬可仕家族形象的帶風向文與假消息，讓小馬可仕在競選期間獲得大量年輕選民支持。

但小馬可仕否認利用網軍。

小馬可仕與現任總統杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte）的強大競選組合，以及獲得在封建和腐敗民主制度中擁有巨大影響力的家族支持，讓他的競選活動如虎添翼。

1972年，小馬可仕在英國讀寄宿學校，當時他的父親宣布戒嚴，政府肆無忌憚地大規模貪汙與血腥鎮壓異議人士。

然而小馬可仕以戒嚴之初的經濟成長和政府支出為父親辯護，他說這對於拯救國家免於共產主義和穆斯林叛亂的影響是必要的。

1989年，垮台的馬可仕在夏威夷去世後，馬可仕家族回到菲律賓展開政治復興之路，靠地方鐵票一步步選上更高的政治職務。

儘管小馬可仕目前民調大幅領先羅貝多，但他告訴CNN菲律賓台，自己仍專注於競選。

他說：「無論現在民調數據如何，我還不是很有信心我會當上總統。」「還沒選上都說不準。」看來他還因2016年的競選失利餘悸猶存。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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