年輕人不回看獨裁統治年代，小馬可仕善用社媒「洗白」家族歷史有望問鼎總統

（中央社）民調顯示，菲律賓前總統馬可仕獨子小馬可仕將贏得總統大選。年輕選民沒經歷過馬可仕獨裁統治的年代，加上網軍風向助攻，小馬可仕有大批年輕選民支持。

儘管父親馬可仕（Ferdinand Marcos）是迫害菲國人權的獨裁者，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）依然獲得大批選民支持。民調顯示，小馬可仕在5月9日的大選將取得壓倒性勝利，獲益於資金充足的社群媒體宣傳，批評人士則稱這些宣傳企圖洗白家族歷史。

1986年老馬可仕在人民力量革命中倒台，舉家流亡美國。在這36年間，馬可仕家族的勢力又回歸菲國政壇。

儘管小馬可仕在2016年競選副總統失利，以微小差距輸給現任副總統羅貝多（Leni Robredo），如今64歲的他勢如破竹。

小馬可仕為現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）最有希望的接班人，將再度與羅貝多對決。

小馬可仕矢言團結菲律賓，也提出一連串提升就業與抑制飆漲物價的政治承諾，以帶領國家走出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情陰霾。

今年2月，小馬可仕展開競選活動時說：「國家凝聚力是我的目標，因為我堅信團結是擺脫現在所處危機的第一步。」。

Photo Credit: 中央社 圖為小馬可仕2月8日出席造勢大會，向支持者發表演 說。

從小在馬尼拉總統府長大的小馬可仕，原本夢想成為太空人，然而不可避免地，追隨父親腳步踏入政壇。

小馬可仕曾擔任家族北部據點北伊羅科斯省（Ilocos Norte）副省長，並兩次擔任該省省長，也曾擔任眾議員和參議員。

92歲的前第一夫人伊美黛（Imelda Marcos）直言希望兒子能當上總統。雖然小馬可仕問過母親的意見，但他告訴美國有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines），選總統是他自己的決定。

身為馬可仕之子－特別是馬可仕曾在戒嚴時期血腥鎮壓，小馬可仕成為菲律賓評價最兩極的政治人物之一

然而年輕選民是沒經歷過馬可仕20年獨裁統治的一代，對於當年的貪腐、殺戮與其他濫權毫無所悉，又是最沉迷在社群媒體平台的一代，網路上有大規模試圖美化馬可仕家族形象的帶風向文與假消息，讓小馬可仕在競選期間獲得大量年輕選民支持。

但小馬可仕否認利用網軍。

There was almost zero movement in the latest Pulse Asia presidential survey held from April 16 to 21, as former senator Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. still leads with 56 percent of the respondents choosing him.



Read: https://t.co/xkTE9eWcri pic.twitter.com/2Ys9qXfhDT — Inquirer (@inquirerdotnet) May 2, 2022

小馬可仕與現任總統杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte）的強大競選組合，以及獲得在封建和腐敗民主制度中擁有巨大影響力的家族支持，讓他的競選活動如虎添翼。

1972年，小馬可仕在英國讀寄宿學校，當時他的父親宣布戒嚴，政府肆無忌憚地大規模貪汙與血腥鎮壓異議人士。

然而小馬可仕以戒嚴之初的經濟成長和政府支出為父親辯護，他說這對於拯救國家免於共產主義和穆斯林叛亂的影響是必要的。

1989年，垮台的馬可仕在夏威夷去世後，馬可仕家族回到菲律賓展開政治復興之路，靠地方鐵票一步步選上更高的政治職務。

儘管小馬可仕目前民調大幅領先羅貝多，但他告訴CNN菲律賓台，自己仍專注於競選。

他說：「無論現在民調數據如何，我還不是很有信心我會當上總統。」「還沒選上都說不準。」看來他還因2016年的競選失利餘悸猶存。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範