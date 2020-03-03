中國3月「輪值」聯合國安理會主席，將辦新疆反恐研討會分享「中國經驗」

（中央社）中國3月起擔任聯合國安理會輪值主席，2日隨即在聯合國日內瓦總部舉行研討會，宣稱新疆反恐經驗可供各國借鑑；同時還舉辦新疆攝影展，宣稱在「社會穩定」環境下，人民「安居樂業」。

據《中新社》報導，中國常駐聯合國代表張軍2日在聯合國紐約總部舉行記者會時表示，安理會3月將舉行3場辯論會，主題分別為「維護國際和平與安全：堅持多邊主義，推動政治解決熱點問題」、「非洲和平與安全：打擊非洲恐怖主義和極端主義」和「提昇維和能力建設，加強維和人員安全」。

張軍說，安理會還將審議敘利亞、利比亞、巴勒斯坦、南蘇丹、葉門等議題。中方將認真履行安理會主席職責，「貢獻中國智慧，體現中國特色」，希望安理會其他成員、廣大會員國、民間社會和媒體都積極支持中方履職。

據報導，在聯合國人權理事會第43屆會議期間，中國常駐日內瓦代表團等單位2日在聯合國日內瓦總部萬國宮舉行「反恐和去極端化與人權保障」國際研討會，現場並播放「中國新疆反恐前沿」紀錄片。

報導稱，來自中國、喀麥隆、查德、尼日、斯里蘭卡、塞爾維亞等國的10多名專家學者圍繞「恐怖主義定義、恐怖主義對人權的危害、反恐國際法依據、西方媒體在反恐問題上的雙重標準、國際社會如何就反恐和去極端化開展合作」等問題闡述看法。

中方專家宣稱，新疆曾發生數千起恐怖主義襲擊，對人民生命安全和財產造成巨大損失。面對恐怖主義和極端主義的嚴峻威脅，中國政府採取設立「職業技能教育培訓中心」等一系列反恐和去極端化舉措，取得積極成效。

這名專家還稱「中方願同國際社會分享『中國經驗』，為全球反恐和去極端化事業作出積極貢獻」。

除此之外，中方也在聯合國日內瓦總部舉辦「家園—新疆多民族人民生活掠影」圖片展。中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭在開幕式致詞時稱，這次展覽是上百幅「精心挑選的」圖片和影片，展示新疆發展和人民生活。

聯合國安全理事會輪值主席任期一個月，由安理會理事國按照理事國國名英文字母次序輪流擔任，中國上次擔任安理會輪值主席為2018年11月。

根據《人民網》，中國常駐聯合國代表張軍2日與媒體進行吹風會時強調，中方擔任輪值主席期間，將本著負責任、建設性態度，積極回應國際社會期待，「為世界和平與發展事業作出新的貢獻。」結合3月安理會議程，中方將把工作重點放在5個方面：

加強多邊主義，把握國際合作的正確方向 關注非洲，支持非洲，促進非洲和平與發展 有效應對維和領域挑戰，發揮聯合國維和行動的關鍵作用 推動政治解決地區熱點，維護國際公平正義 第五，秉持公正、透明、高效、務實原則，發揮安理會積極作用

《ETtoday》報導，對於疫情在全球擴散，張軍2日在聯合國紐約總部舉行記者會時強調，中國抗擊「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情正在取得巨大進展，狀況現在日趨穩定，朝正確的方向在發展，全世界都看到了中國政府的決心和中國人民團結及制度的力量。他表示，中方不僅會與其他國家分享訊息，還會分享好的經驗，「希望中國正做的和所做的，可以幫助到其他國家。」

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