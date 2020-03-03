【插畫】想養倉鼠嗎？務必要「一籠一隻」！

10 Seconds Class - 10秒鐘教室

每到鼠年，坊間都會掀起一股養鼠的風潮，因為價錢便宜，很多父母可能路過就會買來送給家裡的孩子，也因為大多人並沒有飼養的經驗，在沒做功課的情況下很容易造成意外。

其實倉鼠不需要特別花錢購買，如果有意要當寵物，坊間有許多論壇、社團、討論區等提供可愛的倉鼠供認養，之後也該準備合適的空間，避免放在陽光直射或是密不通風處，更要注意小鼠的飲食，別隨便亂餵。

此外，寵物店常常會放著一窩倉鼠，讓一般人認為倉鼠可以群居生活，但一般野生的倉鼠在八週大時便會開始獨立行動，此時同籠的其他鼠就是競爭食物與地盤的對手，同胞兄弟姐妹也會發生互相殘殺的狀況，而且倉鼠一旦打起來常是至死方休；沒有結紮的異性則會展現驚人的繁殖力，放任不管的話不下幾個月，兩隻是可以變成上百上千隻的，所以務必要「一籠一隻」！

倉鼠雖然很小，也只有約兩年的壽命，但是養了，就請愛他一輩子！

本文經10 Seconds Class - 10秒鐘教室授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航