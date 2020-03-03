灣仔駱克道大叫「有人迫人跳樓」的男子後來如何？

《大紀元新聞網》的YouTube頻道於3月2日發放一段影片，標題為〈香港駱克道 一名男子多次高聲呼喊「救命」、「警察逼人跳樓啊」大家存片作證！不可以再有證據消失（3/1日）〉，影片中可以聽到有男子大叫「救命呀」及「有人迫人跳樓呀」。[1]

這段影片近日亦於Facebook重現，雖然有部分帖文留言指出那是去年拍攝的影片，但亦有不少人如《大紀元》一樣未有指出這一點，或不知道事情後續發展。

先說結論︰片中男子最終沒有跳樓，並被消防員救回。

影片在去年9月30日晚上拍攝[2]，地點是灣仔駱克道金樂大廈外，當晚影片流傳後已引起關注，例如Facebook專頁《邱品創作》曾到現場直播︰

綜合多家傳媒報道，警方表示接報有人於涉案單位製造汽油彈，在取得法庭搜查令之後突擊搜查該單位，無回應後破門而入，於單位內拘捕一人，當時有兩人爬出窗外。其後消防員及談判專家到場，現場片段可以見到地下已張開氣墊，兩人最終被消防員游繩制服帶回單位內。行動期間，警方在大廈大堂拘捕兩名男子，案件中有5人被捕。[3-7]

根據《香港01》及《明報》在10月2日及4日的報道，五人被控管有攻擊性武器，獲准以3000元及5000元保釋，期間不准離港、交出旅遊證件、每周到警署報到一次及遵守宵禁令。[8][9]

根據《東方日報》及《頭條日報》報道，案件於12月4日在東區法院再提堂，控方指仍需等候正式化驗報告及諮詢法律意見以決定審訊法院，案件押後至今年3月2日，期間五名被告繼續以相同條件保釋。[10][11] 然而最近法庭因應疫情維持有限度運作，原定於3月2日的聆訊將再押後處理。[12]

在網絡上，不時有些影片隔一段時間後重新浮現，由於並非人人看過及記得相關資訊，總會有部分人誤以為是新影片而協助傳播，今次事件是個很好的例子。

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