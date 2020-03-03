防疫交通新制：6地入境者禁搭大眾運輸，高鐵清明連假全面取消「自由座」

為避免從國外入境、需要居家檢疫者，從機場回家途中搭乘大眾交通工具，交通部今日宣佈，明（4）日起推出「防疫車隊」，由計程車或租賃車接送需要居家檢疫的旅客返家。3月11日起，需居家檢疫入境者若仍然搭乘大眾交通工具，將處最低10萬、最高100萬元的罰鍰。另外，台灣高鐵也宣布清明假期間，所有車次自由座皆取消，一律實施全車對號座。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日在記者會中宣布，為了避免這些從國外入境、需要居家檢疫者，從機場回家途中，搭乘大眾交通工具，增加疾病傳播風險，交通部提出「居家檢疫者自機場返家交通方案」。

交通部航政司司長謝協隆在會中表示，方案規劃以親友接送返家為主，但若需要居家檢疫的旅客無法由親友接送，3月4日起，將由交通部安排計程車或租賃車接送旅客返家，經過一個星期的輔導期後 ，3月11日開始，國外入境、需要居家檢疫者如果違反方案，依然搭乘大眾交通工具返家，將依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》15條，處以新台幣10萬以上100萬以下罰鍰。

交通部表示，為了防範COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎），目前自中國大陸、香港、澳門、韓國、義大利及伊朗等地區入境之旅客返國須進行居家檢疫14天。

新推出的防疫車隊，針對短途旅客（旅客目的地於機場所在縣市計程車營業區範圍內），會由機場排班計程車提供服務，仍以跳表計費。長途旅客（目的地於營業區範圍外者），若在桃園機場入境，交通部已經請桃園機場公司以包月方式租賃小客車提供服務，費用以高鐵票價2倍來付費，不足1000元以1000元計。其他機場的長途旅客則仍由排班計程車提供服務，付費方式同桃園機場。無論如果旅客無法支應費用，將由政府補貼。

至於返回台東或離島地區者，以搭乘國內海空運航班為限，旅客需搭乘機場排班計程車，到松山機場、台中機場、高雄機場、基隆港或高雄港，轉搭國內海空運航線返回台東或離島，再搭乘計程車或由親友接送回家。

謝協隆表示，目前桃園機場、台北松山機場、台中機場、高雄機場都規劃好入境旅客動線、也設計了詳細乘車資訊，讓居家檢疫者知道要在哪裡候車、搭車。謝協隆説，這樣的計畫可以縮短旅客的候車時簡、將低防疫風險、容易追蹤管理，也容易保護檢疫者隱私。補助計程車駕駛，也能提高駕駛意願。

《中央社》報導，據統計，目前從中、港、澳、韓、義、伊朗入境的旅客，每天接近1000人，扣除親友接送，約600人有搭乘防疫車隊的需求，其中又以桃園機場最大宗。

此外，台灣高鐵今日也發布新聞稿宣布，為了防疫，4月1日到4月6日2020清明假期疏運期間，所有車次一律實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡等自由座之使用，以降低感染風險。台灣高鐵呼籲，清明假期的票將自3月5日凌晨零時起開放預售，提醒旅客提早訂位購票，並依照票面所載之車次及車廂座位搭乘，以免無法乘車。

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新聞來源：武漢肺炎／防疫車隊將上路 11日起居家檢疫者違規可罰百萬（中央社）

責任編輯：李修慧