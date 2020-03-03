「一中政策」下的武漢肺炎禁令波及，台灣高教團遭拒入境馬來西亞砂拉越州

（中央社）馬來西亞砂拉越留台總會長陳章遠2日表示，由於武漢肺炎疫情，日前大約60名台灣師長團及海外聯合招生委員會成員臨時無法入境砂拉越州，讓他覺得遺憾。

根據「星洲網」報導，在昨天舉行的2020年東馬區台灣高等教育展砂拉越開幕儀式上，陳章遠透露原本有約60名台灣師長團及海外聯合招生委員會成員參加高教展。不過砂拉越州政府在2月28日對中國發出「強烈建議不要入境砂拉越」的指示，導致上述成員於2月29日無法順利入境美里（Miri）參加高教展。

他表示，這次武漢肺炎疫情最嚴重的地區在中國，禁令設定對象也是中國人，因此認為砂拉越州政府將台灣列為中國的一部分表示遺憾。

這項由馬來西亞留台聯總主辦，砂拉越留台同學會美里分會舉辦的高教展，3月2日至3日在美里舉行，匯集台灣50間大專學院代表參展。原本逾百名台灣學府代表團依照行程於2月29日及3月1日分批從沙巴州及吉隆坡飛抵美里，不料因州政府的新指示，導致行程受影響。

同時，另一批4名參與高教展的台灣師長原定2月29日從吉隆坡入境美里，結果也被移民官員拒絕入境，並安排他們搭飛機回到吉隆坡。

馬來西亞沙巴與砂拉越州政府在2月初宣布，為防止2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）傳染，禁止近期曾待在中國的中國與外國遊客入境。換言之，中國遊客近期僅能入境馬來西亞西部半島。

編按：由於馬來西亞在1963年成立之時，在憲法上保障了東馬二州的部分自主權，因此砂拉越、沙巴的州內閣在移民、入境政策上有一定的自主權，因此砂沙二州可採取異於可採行異於西馬中央政府的決策。

Photo Credit： Photo Credit: 杜晉軒 CC BY-ND 2.0 砂拉越州美里市（Miri），攝於2019年2月。

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範