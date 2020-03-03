韓麗珠《黑日》：六月，他們說這是一場暴動

六月十二日（星期三）傍晚

很抱歉，我們太害怕，退去了。

不想留下孤單的人。但，我們先站在政府總部側門，遠處放了催淚彈，有人中了槍。人群恐慌，但仍有秩序地退後，傳送物資。有速龍，被迫上天橋。速龍兩邊包抄，不斷有受傷的人。在橋上，退無可退，聽到兩下槍聲，我們都呆了，震怒傷心。相煎何太急。仍有堅持維持秩序、運送物資的人逆向我們進入戰場。急救的人堅守崗位。

我們只能離開。

很抱歉。肉身其實很軟弱。那些受傷的人只有傘子、頭盔、眼罩和保鮮紙。我沒有眼罩，在天橋上有人分我一個，空氣很辣。

六月十二日（星期三）夜

他們說這是一場暴動

他們說這是一場暴動

他們說我們是一群暴徒，有計劃地行動

我卻不知道我們的計劃，下一步是什麼

我只知道我們要保護這個城巿

身在我們，密密麻麻的我們之中

燠熱、不安、氣氛緊張

我們對彼此來說都是陌生者，但只能互相依靠信任

我們拍手、呼叫「加油」、「撤回」，唱聖詩

那些我多年來不屑去唱的聖詩

卻是那裡唯一帶著慰藉力量的聲音

他們擁有特首

特首是一個自稱母親的人

但我看到他是一個空洞的袋子

極權因應不同情況給袋子填滿不同的內容

他被注進什麼就是什麼

特首擁有電視台的頻道

可以在鏡頭前流淚譴責我們

他們擁有警察警察擁有長盾、長棍、武裝、槍、催淚彈、手銬、每天操練的身體、搜查和拘捕的權力

他們有一所監獄

他們把子彈射向一個人的眼睛，再把子彈射向另一個人的腦袋

他們用水柱噴射一個人

我們擁有許多人、生理鹽水、索帶、長傘、保鮮紙、口罩、眼罩、頭盔、紗布和哮喘藥

我們有日夜加班、久未運動而有點鬆弛的肉身

我們還有靈魂和心有時勇敢，有時恐懼，有時憤怒，有時沮喪，不免天真或許這就是暴徒的特質

Photo Credit: Reuters / 達志影像

我每天寫字

但漸漸無法肯定每個字詞的意思

他們把倒轉的道理說好幾遍

人們信以為真

如果這是一次城巿必須進行的手術

那麼，必須切除的腫瘤，是我們還是他們

這些事情，必定已在地球上發生過許多次

這只是其中一次

也會像以後許多次，慢慢被遺忘

所以我要說出來，在我忘記之前

我信上帝，上帝說

天堂裡有審判

但地獄往往在人間

我信佛，佛說

種什麼因得什麼果

緣起性空

我信大地之母

大地被蹂躪

我信宇宙是最大的愛

宇宙讓我知道

人有時必須承受超乎尋常的痛苦

有時得以進化

但

有時不

六月十三日（星期四）

六一二之後

強迫症：

周三夜裡回到家，現場的畫面一直在重複，梳洗後，也洗了背包和衣服。

晾曬衣物時，仍被嗆得不斷咳嗽，摸過衣服的手，皮膚上仍然辣辣的。強迫性似地不斷滑手機，深恐遺漏了任何訊息。無法閱讀，只能把憋在神經底層的字一點一點地寫出來，但那並不容易，有一種，腦袋太滿，肌肉太緊張的感覺。

白果在一旁，擔當無表情陪伴者。

情結：

周四休息，留在家裡，慢慢撫平焦慮而緊繃的情緒。回想前一天的事情，當警察開了槍，我們從人群退避到咖啡室休息，打算再從地鐵站出去時，防暴警已包圍出口，向我們和十多個路人步步進逼，幾個大叔憤懣怒罵他們，其他 人舉機拍下。舉機是保護的動作，以防任何人受傷。我發現自己是那麼害怕這樣的衝突場面。害怕警察會對大叔開槍，所以我想逃跑。從小我就是這麼懼怕人和人之間的衝突。以往，為了避開這種衝突，我會僵立在原地，或任由他人 以其他方式欺壓我。後來我回想，大叔爆罵警察的憤怒，是完全可以理解的，已經向人群放了百多枚催淚彈、布袋彈和塑膠彈，打得人頭破血流，為什麼不能罵。我看到自己常常強調冷靜，但有時，也不免是一種退縮。當社會爆發了一個巨大的傷口，其實每一個人都帶著自己的情結或心結參與其中。我相信，所有撕裂和傷害，全都具有深刻的意義，是療癒和進化的契機。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

義氣：

在現場，人很多很擠擁，人和人之間幾乎沒有一點空隙，然而，我卻始終信任陌生的他人。只有在香港，我才存有這種信任。我其實是信任這裡的秩序，即使在混亂時，也有人提醒眾人:「慢慢走，一步一步下樓梯。」以及一種，難以解釋的，就是在危難當前時，平日冷漠甚至兇猛的陌生人，會突然互相保護和關顧，那大概是，義氣。只有這裡才有，人被逼到邊緣時突然爆發出的平日藏得很深的義氣。

白色恐怖：

我感到這裡已有白色恐怖。很多人都說自己「發夢」，那是一個夢。我也感到恐懼。但我不知道，這種恐懼是否莫須有。以後有機會，我要諮詢一下律師（但我不認識任何律師）。然而，即使恐懼，我還是要寫出來，因為寫字是本能。一旦寫下來，就無法不誠實。這就是，我無法接受「暫緩」的原因，我的底線是「撤回」。

團結：

經過一天休息，壓力症狀全面爆發，口腔㿉爛，嘴唇和眼皮長瘡，畢竟已接近一周無法安睡。但好像已對自己所爭取的更有耐心，改變必然緩慢，那些慢慢地積聚的能量，有時從外面根本看不見，就像不存在那樣。一個月前，沒有人知道，這裡的力量如此龐大。這兩星期，幾乎社會裡每個界別也以自己擅長的盡力而為，看來是無用的，其實才是大用。例如，原來聖詩的定靜能量很強。無畏無懼，唱了一整夜，是為大愛。例如，原來這裡的人都具有豐富的幽默感，瞬間把辱罵換成笑話，「記你老母」原來可解作要想念母親，「叫你耶穌來見我」成了「叫耶穌落嚟佈道會」，全都很好笑，當中不是沒有憤恨，只是沒有被憤恨駕馭，四兩撥千斤，大概就是如此。還有製作長輩圖，都有和不同 的人溝通的意願。罷工罷課罷買聯署等生活層面的不合作運動等，都體現每個界別互相補位。

周日遊行：

身子內仍然有許多力量，無論結果如何，我也保持盼望，應該做的事就去做，能做的事就盡量去做，先成為自己所喜歡的人，才能創造自己喜歡的環境。這兩天我先好好生活，完成一些稿件和工作，然後，周日再去遊行。吸收了上周的經驗，似乎該早一點到達港島區。這是個充滿可能性的世界，包括變好的可能性和變壞的可能性，覺察自己的心念，就不容易迷失。公民社會的意識已全面提昇。

感激：

人們有時不得不去做一件渺茫但正確的事，而在這時候，所需要的其實只是理解。這兩周，外國傳媒的關注，不同宗教開腔表達意見，臉書上不同國藉的朋友紛紛轉發消息和留下鼓勵和問候的話，對我們來說都非常重要。香港只是一個很小的城巿，這世上，仍有許多國家，陷在水深火熱中，而缺乏任何同情的目光，我知道我們是幸運的，同時，我能感應到那些長期處於黑暗的國度，難以言喻的痛苦。

文章摘自《黑日》，標題為編輯所擬。

圖片來源：衛城出版

作者：韓麗珠

出版社：衛城出版

本文獲授權轉載，書本由衛城出版社出版。（特別嗚謝香港誠品書店推介）

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責任編輯︰Alex

核稿編輯︰Kayue