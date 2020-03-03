韓麗珠《黑日》：六月，他們說這是一場暴動
我們想讓你知道的是
人們有時不得不去做一件渺茫但正確的事，而在這時候，所需要的其實只是理解。
六月十二日（星期三）傍晚
很抱歉，我們太害怕，退去了。
不想留下孤單的人。但，我們先站在政府總部側門，遠處放了催淚彈，有人中了槍。人群恐慌，但仍有秩序地退後，傳送物資。有速龍，被迫上天橋。速龍兩邊包抄，不斷有受傷的人。在橋上，退無可退，聽到兩下槍聲，我們都呆了，震怒傷心。相煎何太急。仍有堅持維持秩序、運送物資的人逆向我們進入戰場。急救的人堅守崗位。
我們只能離開。
很抱歉。肉身其實很軟弱。那些受傷的人只有傘子、頭盔、眼罩和保鮮紙。我沒有眼罩，在天橋上有人分我一個，空氣很辣。
六月十二日（星期三）夜
他們說這是一場暴動
他們說這是一場暴動
他們說我們是一群暴徒，有計劃地行動
我卻不知道我們的計劃，下一步是什麼
我只知道我們要保護這個城巿
身在我們，密密麻麻的我們之中
燠熱、不安、氣氛緊張
我們對彼此來說都是陌生者，但只能互相依靠信任
我們拍手、呼叫「加油」、「撤回」，唱聖詩
那些我多年來不屑去唱的聖詩
卻是那裡唯一帶著慰藉力量的聲音
他們擁有特首
特首是一個自稱母親的人
但我看到他是一個空洞的袋子
極權因應不同情況給袋子填滿不同的內容
他被注進什麼就是什麼
特首擁有電視台的頻道
可以在鏡頭前流淚譴責我們
他們擁有警察警察擁有長盾、長棍、武裝、槍、催淚彈、手銬、每天操練的身體、搜查和拘捕的權力
他們有一所監獄
他們把子彈射向一個人的眼睛，再把子彈射向另一個人的腦袋
他們用水柱噴射一個人
我們擁有許多人、生理鹽水、索帶、長傘、保鮮紙、口罩、眼罩、頭盔、紗布和哮喘藥
我們有日夜加班、久未運動而有點鬆弛的肉身
我們還有靈魂和心有時勇敢，有時恐懼，有時憤怒，有時沮喪，不免天真或許這就是暴徒的特質
我每天寫字
但漸漸無法肯定每個字詞的意思
他們把倒轉的道理說好幾遍
人們信以為真
如果這是一次城巿必須進行的手術
那麼，必須切除的腫瘤，是我們還是他們
這些事情，必定已在地球上發生過許多次
這只是其中一次
也會像以後許多次，慢慢被遺忘
所以我要說出來，在我忘記之前
我信上帝，上帝說
天堂裡有審判
但地獄往往在人間
我信佛，佛說
種什麼因得什麼果
緣起性空
我信大地之母
大地被蹂躪
我信宇宙是最大的愛
宇宙讓我知道
人有時必須承受超乎尋常的痛苦
有時得以進化
但
有時不
六月十三日（星期四）
六一二之後
強迫症：
周三夜裡回到家，現場的畫面一直在重複，梳洗後，也洗了背包和衣服。
晾曬衣物時，仍被嗆得不斷咳嗽，摸過衣服的手，皮膚上仍然辣辣的。強迫性似地不斷滑手機，深恐遺漏了任何訊息。無法閱讀，只能把憋在神經底層的字一點一點地寫出來，但那並不容易，有一種，腦袋太滿，肌肉太緊張的感覺。
白果在一旁，擔當無表情陪伴者。
情結：
周四休息，留在家裡，慢慢撫平焦慮而緊繃的情緒。回想前一天的事情，當警察開了槍，我們從人群退避到咖啡室休息，打算再從地鐵站出去時，防暴警已包圍出口，向我們和十多個路人步步進逼，幾個大叔憤懣怒罵他們，其他 人舉機拍下。舉機是保護的動作，以防任何人受傷。我發現自己是那麼害怕這樣的衝突場面。害怕警察會對大叔開槍，所以我想逃跑。從小我就是這麼懼怕人和人之間的衝突。以往，為了避開這種衝突，我會僵立在原地，或任由他人 以其他方式欺壓我。後來我回想，大叔爆罵警察的憤怒，是完全可以理解的，已經向人群放了百多枚催淚彈、布袋彈和塑膠彈，打得人頭破血流，為什麼不能罵。我看到自己常常強調冷靜，但有時，也不免是一種退縮。當社會爆發了一個巨大的傷口，其實每一個人都帶著自己的情結或心結參與其中。我相信，所有撕裂和傷害，全都具有深刻的意義，是療癒和進化的契機。
義氣：
在現場，人很多很擠擁，人和人之間幾乎沒有一點空隙，然而，我卻始終信任陌生的他人。只有在香港，我才存有這種信任。我其實是信任這裡的秩序，即使在混亂時，也有人提醒眾人:「慢慢走，一步一步下樓梯。」以及一種，難以解釋的，就是在危難當前時，平日冷漠甚至兇猛的陌生人，會突然互相保護和關顧，那大概是，義氣。只有這裡才有，人被逼到邊緣時突然爆發出的平日藏得很深的義氣。
白色恐怖：
我感到這裡已有白色恐怖。很多人都說自己「發夢」，那是一個夢。我也感到恐懼。但我不知道，這種恐懼是否莫須有。以後有機會，我要諮詢一下律師（但我不認識任何律師）。然而，即使恐懼，我還是要寫出來，因為寫字是本能。一旦寫下來，就無法不誠實。這就是，我無法接受「暫緩」的原因，我的底線是「撤回」。
團結：
經過一天休息，壓力症狀全面爆發，口腔㿉爛，嘴唇和眼皮長瘡，畢竟已接近一周無法安睡。但好像已對自己所爭取的更有耐心，改變必然緩慢，那些慢慢地積聚的能量，有時從外面根本看不見，就像不存在那樣。一個月前，沒有人知道，這裡的力量如此龐大。這兩星期，幾乎社會裡每個界別也以自己擅長的盡力而為，看來是無用的，其實才是大用。例如，原來聖詩的定靜能量很強。無畏無懼，唱了一整夜，是為大愛。例如，原來這裡的人都具有豐富的幽默感，瞬間把辱罵換成笑話，「記你老母」原來可解作要想念母親，「叫你耶穌來見我」成了「叫耶穌落嚟佈道會」，全都很好笑，當中不是沒有憤恨，只是沒有被憤恨駕馭，四兩撥千斤，大概就是如此。還有製作長輩圖，都有和不同 的人溝通的意願。罷工罷課罷買聯署等生活層面的不合作運動等，都體現每個界別互相補位。
周日遊行：
身子內仍然有許多力量，無論結果如何，我也保持盼望，應該做的事就去做，能做的事就盡量去做，先成為自己所喜歡的人，才能創造自己喜歡的環境。這兩天我先好好生活，完成一些稿件和工作，然後，周日再去遊行。吸收了上周的經驗，似乎該早一點到達港島區。這是個充滿可能性的世界，包括變好的可能性和變壞的可能性，覺察自己的心念，就不容易迷失。公民社會的意識已全面提昇。
感激：
人們有時不得不去做一件渺茫但正確的事，而在這時候，所需要的其實只是理解。這兩周，外國傳媒的關注，不同宗教開腔表達意見，臉書上不同國藉的朋友紛紛轉發消息和留下鼓勵和問候的話，對我們來說都非常重要。香港只是一個很小的城巿，這世上，仍有許多國家，陷在水深火熱中，而缺乏任何同情的目光，我知道我們是幸運的，同時，我能感應到那些長期處於黑暗的國度，難以言喻的痛苦。
文章摘自《黑日》，標題為編輯所擬。
作者：韓麗珠
出版社：衛城出版
本文獲授權轉載，書本由衛城出版社出版。（特別嗚謝香港誠品書店推介）
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責任編輯︰Alex
核稿編輯︰Kayue