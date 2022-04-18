沈可婷撞死飆蚊型脚踏車少年案判決引眾怒，但馬來西亞真「司法已死」了嗎？

「撞死8少年無罪變有罪引論戰！大馬正妹『沈可婷』登谷歌關鍵字」、「她撞死8飆車少年遭判刑！黃明志批正義已死『逾50萬人連署求情』」，這些新聞標題，相信部分台灣讀者應該不陌生。但不管是《TVBS新聞網》、《鏡週刊》、《蘋果日報》，還是馬來西亞的《星洲日報》、《中國報》等，報導的内容完整度、用詞等都不盡相同，讀者可能無法掌握整體脈絡，甚至產生誤解。

根據筆者的觀察，在台灣有不少車禍事故，也可能會牽扯上「應注意而未注意」的過失定義，與沈可庭案件有雷同處，因此筆者推測，不少台灣人應對此案件頗感興趣。故筆者想要藉由本文，嘗試梳理案情的脈絡、案件爭點、判決引發的社會爭議等，以供讀者進一步了解。

案情整理

馬來西亞新山市一名華裔女司機沈可婷，於2017年2月18日凌晨3時20分左右，經由新山市内環公路（屬於高速公路）返家途中，行徑上坡路段後與一群正在騎著蚊型脚踏車（改裝脚踏車）的少年撞上，最終造成8死8傷。檢控方隨後以1987年陸路交通法令第41(1)條文，即「魯莽或危險駕駛導致他人死亡」（Causing death by reckless or dangerous driving）進行提控，並交由推事法庭（初級刑事法庭）審理。

當時年僅22歲的沈可婷在首次面控時不認罪，後來經過兩年多的審訊，於2019年10月28日，被推事宣判表面罪名不成立並無罪釋放。推事當時提出的理由是，被告有繫上安全帶、沒有使用手機、沒有超速、也擁有公路使用權，當時也沒有人給予沈可婷路況警告。

此外，因當時燈光亦不夠明亮，沈可婷的視野受到影響，她也無法在凌晨三點預測前方會出現一群脚踏車騎士。另外，推事認為反而是少年將自己至於危險之中，因為高速公路並不允許騎乘脚踏車，少年們也沒有準備安全設備，例如反光外套及頭盔。基於上述理由，推事認為沈可婷並沒有魯莽或危險駕駛。

事後，檢控方不服推事的判決，向高庭（推事法庭的上級法院）提出上訴申請，上訴理由包括路燈並不像推事說的那麽昏暗等，並獲得批准，案件發回推事法庭進行最終審判。2021年10月10日，同一位推事基於控方無法提出充足證據，因而宣判沈可庭無罪釋放。檢控方不服判決提出上訴，促成近日引發高度熱議的高庭審判。

在2022年4月13日的高庭審判中，法官宣判沈可婷魯莽或危險駕駛導致他人死亡罪名成立，判沈可庭入獄6年、罰款6000令吉（約新台幣41296元），並且需即日服刑。法官的判決理由為，被告在凌晨時分、照明不佳下駕駛至該事發路段，應有所警覺並且放慢速度。

此外，針對控方指被告在前述有拐彎及山坡道路危險駕駛的控訴，法官認為辯方無法提出有力疑點，法庭之前接納被告指自己不知道夜間有脚踏車的説法也是錯誤的。由於在自辯過程中，控方成功排除合理懷疑，因此裁定被告有罪。但完整判決仍未出爐，暫且不知法官的整體推論思維。

案件爭點

馬來西亞陸路交通法令第41(1)條文「魯莽或危險駕駛導致他人死亡」規定，「任何人在道路上魯莽或以一定速度或以顧及所有情況（包括道路的性質、條件和大小，以及路上實際或可能預期的交通量）行駛機動車輛對公眾構成危險，導致任何人死亡，即屬犯罪，一經定罪，將處以不少於兩年但不超過十年的監禁，並處以不少於5000令吉至不超過20000令吉的罰款。」

從條文來看，爭點主要圍繞在沈可婷是否有魯莽或危險駕駛以及對他人造成威脅，顯然推事是否認的，因為沈可婷奉公守法，對公眾構成威脅的反而是自行車騎士。高庭法官則認為沈可婷是危險駕駛。

雖然奉公守法並不代表一定是安全駕駛，還需視駕駛當下的環境而定，但這樣的觀點仍引起不少人的疑慮，擔心這是否給予「魯莽或危險駕駛」過於龐大的解釋空間。

實際上，陸路交通法令中有另一個條文，是「疏忽及不體諒他人駕駛」（Careless and inconsiderate driving），罰則相對輕得多，然此條文不涉及導致他人死亡的情況，或許是檢察官不使用該條文起訴的原因。但車速相對較慢的情況下，只因沒有放得更慢、且沒有預料到前方會出現本不該出現的脚踏車，是否就是魯莽及危險駕駛？但正如前文所述，高庭判決仍未出爐，一切只是根據媒體報導進行推測。

論及媒體報導，筆者有發現，馬來西亞的中文報章對於條文翻譯不太相同，《中國報》是以「危險駕駛導致他人死亡」稱之，而《星洲日報》則是以「疏忽駕駛導致他人死亡」稱之。台灣媒體大多則以《星洲日報》的稱法稱呼之。儘管是翻譯上、或是條文名稱簡略稱呼上的不同，然而筆者認為這仍會影響讀者對於相關條文與案件的認識。

不允許保釋及暫緩服刑、檢控官一再上訴的爭議

高庭法官判決沈可婷直接入獄、不允許暫緩服刑及保釋，也是引起大眾熱議的焦點之一。眾人疑惑為何一名5年來配合調查、上庭，並且看似沒有串供、滅供、逃逸等風險的人，會不被允許保釋。

根據星洲日報的訪問，執業律師蔡學敏捷表示，法官擁有自由裁量權，可以酌情決定是否批准被告暫緩服刑及保釋。至於法官不允許保釋的完整原因，也有待判決書出爐後才能獲得解答。雖然不少人以《鯨吞億萬》的主角之一、前首相納吉與沈可婷作對比，認為犯下嚴重貪污罪名的納吉都可以保釋，沈可婷卻無法，明顯存在不公，但兩個案子的情況是否能直接對比，值得商榷。