日本宮島10月開徵「訪問稅」，沖繩西表島、新瀉佐渡島等評估跟進
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擁有世界自然遺產西表島的沖繩縣竹富町，人口約4300人，疫情爆發前每年都有百萬觀光客登島；2022年也有約73萬人造訪。考量近年來觀光客為當地居民生活帶來負面影響的「觀光公害」，他們也在評估開徵訪問稅。
（中央社）日本愈來愈多地方有意對登島遊客課徵「登島稅」，隨著廣島縣廿日市市10月1日起將向登宮島遊客課徵「宮島訪問稅」，沖繩縣竹富町及新潟縣佐渡市等地方政府也觀望跟進。
日本經濟新聞報導，這些地方著眼保護島上珍貴文化與自然環境的同時，也能確保推動觀光對策所需財源。
廿日市市將從10月1日起向登島遊客課徵「宮島訪問稅」，宮島上有世界遺產嚴島神社，登島觀看知名海上鳥居的遊客絡繹不絕。
「宮島訪問稅」課徵對象排除當地居民、通勤通學者、學齡前兒童及修學旅行者等，稅金直接加計在所購買的船票內，每人每次100日圓，也可以一次繳交一年份稅金500日圓。
宮島人口僅約1400人，但2019年卻迎接創歷史新高的465萬登島遊客。透過開徵訪問稅，廿日市市政府預估2023年度可徵得約1億400萬日圓（約新台幣2253萬元）稅收，將用在維護管理公園與公廁、建構免費無線網路等方面。
《時刻旅行》報導，宮島位於日本廣島縣西南邊的瀨戶內海上，島上的巖島神社還有矗立在海上的紅色大鳥居是必訪景點，一般認為是創建於西元593年日本飛鳥時代，有長達1400年以上的歷史。當時人們信仰自然，認為如砍伐島上的樹木或是開發土地就等於傷害神明，因此便將嚴島神社蓋在海上。而島嶼便是日本文化中自然崇拜的對象，也被視為「神明居住的島嶼」。
管理單位表示，登島稅的收取會有助於有效管理宮島的觀光資源，可以用來改善遊客服務中心、廁所、弥山展望台、登山步道的維護管理，也用於保護島上的歷史文化建築
沖繩西表島、奄美大島和新潟縣佐渡島都在評估跟進
擁有被認定為世界自然遺產西表島的沖繩縣竹富町，也在評估參考「宮島訪問稅」開徵「竹富町訪問稅」（暫稱）。
考量開徵「竹富町訪問稅」的背後原因，跟近年來觀光客為當地居民生活帶來負面影響的「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）有關。
擁有9座有人島的竹富町人口約4300人，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，每年都有超過百萬觀光客登島；就算是從疫情影響下開始復甦的2022年，也有約73萬人造訪。
開徵稅額將是未來討論重點，但根據日本政府環境省2019年對前往西表島的觀光客等人所做調查，最多人回答的金額為500日圓，因此，預料竹富町將以500日圓左右為主展開討論。
鹿兒島縣奄美市政府為保護奄美大島作為世界自然遺產的價值，已在今年8月組成「財源創設檢討委員會」，參考其他地方政府的徵稅做法，討論未來是否徵收訪問稅，預計今年度內彙整成報告書。
以登錄世界遺產為目標的新潟縣佐渡市政府，也在思考開徵相關稅收，並已在今年7月彙整的觀光交流戰略草案中，明確記載評估徵收住宿稅或登島稅等。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
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全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心