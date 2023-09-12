殺母分屍案判無期徒刑定讞，精神鑑定長期思覺失調症卻不能減刑，律師分析原因
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除了精神鑑定報告，法官還會對照警察筆錄等證據，了解被告的犯罪手段、被懷疑或逮補時的反應、是否有犯罪計劃、是否有準備事後逃逸工具等來判斷。
新竹一名朱姓男子罹患妄想型思覺失調症，母親安排他入住機構，並對其生活諸多干涉，導致朱男心生怨恨，2021年5月開始準備犯案工具，9月5日持刀殺母並肢解屍體、丟到垃圾箱。法院認為朱男雖有精障，但不符減刑條件，一、二審均判無期徒刑；朱男上訴遭最高法院駁回，無期徒刑定讞。處理精障案件經驗豐富的法律扶助基金會律師薛煒育表示，精神鑑定報告確定患有疾病不一定可以減刑，「案發時的責任能力」才是法官評估能否減刑的關鍵。
精神障礙抗辯無效：案發後還想隱匿犯罪，可見具有責任能力
一、二審期間，辯護律師以「防衛行為」、「情堪憫恕」和「精神障礙抗辯」替朱男爭取減刑。律師指出，朱男在案發前5年就被診斷出罹患妄想型思覺失調症，長期服藥治療，且曾被強制送醫。案發前自安養機構返家，並未按時服藥，可能因此發病，導致辨識能力、控制能力顯著減低，應依《刑法》第19條第2項規定減輕其刑。
不過法官並不採信。二審判決指出，朱男認為母親侵害他的權利、心懷怨恨，相信殺死母親就可獲得自由，離開安養機構、按己意花錢、交女友、成家立業，這樣的殺人動機有邏輯推演，並非精神疾病引發不可控因素或認知錯亂。此外，案發當下朱男心智並無扭曲，也沒有精神障礙症狀導致行為失控。
判決指出，在案發前數個月，朱男就出現幻聽、幻覺，並萌生殺母念頭，卻沒有立刻動手，可見朱男可以忍耐、延遲殺人衝動，也不是受幻聽、幻覺影響而殺人。法官認為，朱男曾有多次殺母念頭，過去都能控制，不可能在案發當日突然無法控制。另一法官則認為，朱男長期生病導致智識能力降低，但動手殺母時仍可理解自身行為的意義。
判決也指出，朱男被發現時，一開始對警察謊稱「在殺豬」，後來發現瞞不住才承認殺人，並企圖毀屍滅跡。由此可見，朱男在案發時可以理解殺人是違法的，知道將受司法審判，顯見其辨識能力未因思覺失調症而喪失或顯著降低。二審判決朱男依犯殺直系血親尊親屬罪處無期徒刑，褫奪公權終身，又依遺棄直系血親尊親屬屍體罪，處有期徒刑4年；應執行無期徒刑、褫奪公權終身。
辯護律師表示，二審判決就可減刑的條件都提出對朱男不利的陳述，違反《刑事訴訟法》第2條，應重新調查釐清。不過案經上訴到最高法院，法官認為二審判決理由正當，駁回上訴，全案定讞。
律師分析：法官會審酌多項證據，精神鑑定結論只是建議
處理精神障礙案件經驗豐富的法扶律師薛煒育指出，此案被告在犯案後毀屍滅跡，這種「隱匿犯罪」的行為，應該是法官認為其辨識能力沒有顯著降低的關鍵，不是有精神鑑定報告就能減刑。
薛煒育解釋，除了精神鑑定報告，法官還要看警察筆錄，以了解犯罪手段、被懷疑或逮補時的反應、是否有犯罪計劃、是否有準備事後逃逸工具。如果有妄想、幻覺、幻聽、認知錯亂，或有強迫症、難以控制自身行為，法官可能會相信案發當下被告的責任能力喪失或顯著降低。國內司法精神鑑定最常見的是思覺失調，但他也曾遇過自閉症、躁鬱症患者因並獲得減刑的。
薛煒育舉例說，鐵路殺警案的鄭男，因思覺失調症發作，妄想有人要害他，又受到外界刺激，便刺死員警李承翰，結果一審獲判無罪，二審判17年。小燈泡案的王景玉，長期罹患思覺失調症，妄想自己是皇帝，要砍庶民的頭顱才能傳宗接代，獲判無期徒刑。台南一名胡姓男子因思覺失調症發作，受幻聽影響，認為必須殺掉伯母的「複製人」，於是持刀砍殺伯母，被判13年。
薛煒育表示，採取精神抗辯的案件會先進行司法精神鑑定，由精神科醫師、心理師和社工師等專業人士組成團隊，查閱所有案件相關證據、對被告及其親友進行訪談。另外，也要透過儀器和量表，了解被告的心智能力，並綜整被告的成長史、醫療史、學經歷、工作情況等，才能做出被告是否有精神障礙或心智缺陷的鑑定結論。
「精神鑑定報告的結論只是建議性質，鑑定團隊也無法替法院判決背書。」薛煒育強調，最終能否合乎《刑法》19條的減刑條件，是由法官綜合考量所有事證、做出決定。他也曾遇過一個案件，雖然精神鑑定認為被告在案發當時未發病，但法官後來考量其他證據，仍依《刑法》19條給予減刑。
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核稿編輯：邱宜君
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