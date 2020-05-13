愛情依附理論（3）：當焦慮依附碰上焦慮依附——你怎樣對我，我就怎樣對你

前一陣子，看到一篇新聞是這樣子寫的：〈夫妻失和鬧離婚，滷肉飯該不該攪拌再吃竟成導火線〉，或許很多人覺得很荒謬，為什麼一件小事情，會造成一對夫妻離婚呢？

也許我們都聽過，有些情侶吵架，是因為牙膏要從前面擠還是後面擠，或是馬桶到底要不要蓋之類的，但你總是百思不得其解：「這些東西到底有什麼好吵的？」

如果從我自己的經歷來看，會出現這樣的價值觀衝突，其實雙方都帶著很強烈的不安全感。覺得自己在關係中是弱勢，擔心自己沒有辦法在關係中得到對方的愛與承諾，覺得不被對方尊重，因而才會因為星星之火而燎了原。

要談到關於害怕失去被愛、害怕自己不被重視、害怕自己的底線不斷地被踩，卻沒有辦法好好地做自己，其實都是我們和對方的界線上出了一些問題。而之所以會有這些界線上的問題，往往都來自於過去經驗，讓我們把過去的傷痕投射到了眼前的互動對象之上，因而才有了許多的爭執。

當焦慮依附碰上焦慮依附：你怎樣對我，我就怎樣對你

從過去的研究看來，最容易出現爭執的，通常是一方是焦慮依附，另一方是逃避依附，或者是雙方都是焦慮依附。在這樣的情況下，關係比較容易出現摩擦。

先來談談「焦焦配」吧。

我看過一種很經典的案例，是雙方在交往期間，男性還是不斷和其他女性曖昧、上床，而女方也很生氣，但卻無法放開手，就糾結在那邊，甚至趁雙方「暫時分手」的情況下，也跑去和別人約炮。

這件事情，聽起來很複雜，但是如果用簡單一點的方式來看，其實就是雙方都缺乏了安全感。

在這個例子裡的男方，他的過去經歷了很多被拋棄、被甩開的經驗，所以他很害怕自己沒有人愛；即便今天是處於有女朋友的狀態，但只要他沒能感覺到安全感，那他就有可能會同時和其他人曖昧，為的其實是要填補內心的恐懼：「萬一我這任走不下去，我至少還有誰可以接棒。」

還記得我在第一篇文章提到的籃板球戀愛嗎？對焦慮依附的人來說，他們確實比較容易陷在這種多角戀的關係之中。我並不是要說焦慮依附的人，一定會靠約炮來解決心理的不安感，即便過去研究發現，肢體接觸對焦慮依附而言，有非常大的安撫效果，但並不代表每一個焦慮依附者都會約炮。尤其在台灣，在比例上應該還蠻低的。而這個例子裡，我舉男方先約炮，也不代表都會是男方先出軌，只是單純舉例而已。

但是，多數焦慮依附的不安全感，確實會比多數的安全依附來得低，因此也比較有可能出現找備胎的行為。

而當「焦焦配」的其中一方出軌了，另一方常常也會不甘示弱。例如在這個例子裡，她就是趁彼此吵到分手又還沒復合的空檔中，和其他人上床，好展現自己的報復心理。

為什麼要報復呢？其實隱藏在報復後面的情緒是「我很生氣你不尊重我，我也很受傷你居然不好好愛我。我也很心痛，因為我不想被你拋棄。」透過這些展現憤怒的方式，來激起對方的注意，告訴對方：「你最好趕快回到我身邊。」但往往只會讓彼此的關係越演越烈。

而關於滷肉飯到底要不要拌、牙膏要從哪邊擠，這全都有可能是「焦焦配」的情侶對對方不滿、翻舊帳的導火線。每一句攻擊，都傳達著矛盾的訊息。表面上看似利箭，但事實上射出去的卻是：「你怎麼可以這樣對我，你不是應該要好好愛我嗎？」

「焦焦配」的情侶，相較之下不容易分手，因為焦慮依附害怕的是自己沒有人愛。因此，「焦焦配」的人，儘管常常吵到分手，但分手後那種痛苦、無價值感、被拋棄感，以及對未來的茫然，讓他們又很容易重新地複合。

對焦慮依附的人來說，伴侶佔了他們心中很大的一塊。因此，分手對他們而言，其實是喪失自我的一件事情。

當焦慮依附碰上逃避依附：缺乏安全感，卻展現出完全不同的樣貌

再來談談「焦逃配」吧。逃避依附的人，在上一篇文章我有提到，他們很害怕自己和對方靠得太近、信任對方，因為這是一件會讓他們受傷的行為。

因此「焦逃配」的人，常常會出現焦慮者將逃避者不靠近自己的行為，解讀為「他不愛我」，因而對逃避者施加攻擊。而逃避者則因為焦慮者的攻擊，讓他們更加覺得「其他人是不值得信任的，而我也是不好的」這樣的信念是對的，因而逃得更遠。

恰巧最近在看鄧惠文醫生的《學習。在一起的幸福》，裡面就舉了一個「焦逃配」的例子，雖然她本人並不是採取依附理論來看待這件事情的：

一個逃避依附的先生回到了家裡，焦慮依附的太太沖了一杯新買的咖啡要他試試。先生回絕說：「我下班前才喝了一大杯咖啡。」太太喝了幾口之後，希望先生也能嚐嚐，先生喝了一口之後，覺得味道不錯，但他沒有再繼續喝下去。 當天晚上睡覺時，太太發現先生睡不著，問他怎麼了，先生單純地描述了「咖啡喝太多了。」卻被太太解讀為「危機出現」的線索──他在責怪我。 後來，先生睡著了，太太卻越想越生氣，把先生叫醒要理論一番。先生覺得很無奈，和太太表示自己沒有責怪她的意思，為什麼太太老是對自己生氣。在講開了之後，雙方才好好地睡著了。

事實上，在這件事情裡，我們就能看到身為焦慮依附的太太，很容易把關係中的蛛絲馬跡判定為關係的威脅，進而找對方理論。而逃避依附的先生，則完全不覺得這件事情有什麼好生氣的，因為他沒有感受到太太之所以會生氣的原因，來自於她成長經驗中被拋棄的創傷。

太太也無法理解先生為什麼不能多關心她，這也是因為她的先生習慣與人保持著某種安全距離，因為他在成長過程中，時常沒辦法做自己，不斷地被別人干涉他的人生。

事實上，「焦逃配」有太多嚴重的案例了。例如這位先生可能會更絕情地說：「這有什麼好生氣的，妳再這樣莫名其妙對我生氣，我今天就搬到客廳的沙發去睡。」而面對要搬去客廳沙發睡的言論，讓太太感覺到更強烈的被拋棄感，進而用憤怒掩飾害怕，直接說：「要去就去啊，反正你每次都不體諒我，我大老遠地去大賣場買了新口味咖啡，居然被你這樣對待？」接著就會開始上演逃避依附更拒絕溝通、採取逃離策略，使得焦慮依附更加生氣，用更兇的方式對待逃避依附，逼他出來把話說清楚的戲碼了。

滷肉飯要不要拌，背後隱藏的可能就是雙方對於對方愛不愛自己的爭執。而這個爭執，可能源自於很遙遠的童年經驗，投射到了彼此的關係裡，而彼此的關係又很不穩定，使得彼此在平常做出很多傷害關係的行為。直到最後因為一件小事，忍無可忍，決定告上法院訴請離婚。

這背後蘊含的，可是從童年開始到過去戀愛經驗，再到眼前這段關係中，滿滿的不安全感。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航