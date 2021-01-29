《團圓》小說選摘：從孩子失蹤的那天起，夫妻倆的關係就逐漸生變

文：王少杰

由於那是我第一次到陳阿姨家裡，我怕陳阿姨不習慣，當天並沒有待太久，等陳阿姨用完餐，我幫她把家中的垃圾收拾了一下，確認沒什麼需要幫忙之後，就先行離去。我有把手機號碼給陳阿姨，接下來的幾個禮拜，除非陳阿姨事先通知我，不然每個週末我都會挑一天到她那裡，陪她吃吃飯，在附近散散步。

雖然一開始的幾次，陳阿姨仍然像活在自己的世界裡一樣，跟我沒有什麼互動，但後來這種情況漸漸改善，其中的關鍵，就在於不要抱著自己是來「幫忙」的心態，不要搶著去幫陳阿姨做事情，而是看陳阿姨想要做什麼事的時候，陪著她一起做。比如一起打掃，一起聽收音機裡的歌仔戲，甚或一起坐在門口，看著大馬路發呆。

但是儘管如此，陳阿姨在我心裡仍像個未解的謎團一樣，常常一個人坐在客廳，整個下午什麼話也不說，什麼事也不做，全身都籠罩著一股陰暗的氣息。那時候我已經進去過陳阿姨的房間，看過她牆上那張尋人啟事，我大概猜得到陳阿姨受的是什麼折磨，但背後的曲折原委卻一概不知。而這當中的空白，一直要到八月底的某個週末才終於填補起來。換句話說，我是從那個下午開始，才真正「認識」了陳阿姨這個人。

「發票我改天整理就好。」

那天下午，我和陳阿姨一起在房間換床單跟被套。我看梳妝臺上有幾張發票，本來要動手整理，陳阿姨見狀在旁邊唸了一聲，自己把發票拿了起來，疊在一起後用桌上的珠寶盒壓在底下。

「這盒仔好漂亮，哪裡買的？」我問陳阿姨。

「以前在花蓮買的。」陳阿姨撫了一撫珠寶盒的盒蓋說。

「裡面放什麼啊？」我那時候還不知道那是陳阿姨的珠寶盒，隨口問道。

「少年時的一些守戒、項鍊。」

我和陳阿姨一邊說著，一邊把棉被塞進剛洗好的被套裡。陳阿姨站在靠梳妝臺的那邊，我站在靠門的這邊，我們一人抓住被套的兩個角落，在床鋪上抖了一抖，以免裡頭的棉被擠在一起。就在這時，我又看到貼在梳妝臺旁邊牆上的那張尋人啟事。打從我第一次進到陳阿姨的房間，那張尋人啟事就像個會動的幻影一樣，把我一部分的靈魂勾了過去。爾後我只要一看到尋人啟事上那小男孩的照片，整顆心就會揪在一起，覺得那個小男孩好像有什麼話想對我說似的。

「那是阿平。」陳阿姨發現我在看牆上的尋人啟事，輕聲說道。

「汝後生[1]？」

「嘿啊，今年虛歲已經二十九矣。」

陳阿姨似乎也沒料到自己會提起這事，說完整個人就沉默了下來。半晌我們換好被套，陳阿姨面無表情，輕輕說了聲「出去矣」，我覺得身後好像有一股無形的力量推著我，一回神人已經站在房外，陳阿姨則是在我身後關上房門，逕自往廚房走去。我跟去一看，只見陳阿姨從水壺倒了杯水，也沒有喝，而是拿在手中，眼神又像我第一次來到這裡時看到的那樣，幽幽的，沒有動靜的望著半空中的某一點，整個人好像跌到了另一個世界裡去似的。

在那個世界裡，我想應該有那張尋人啟事上的小男孩，又或者已經是個二十九歲的大男孩了。那男孩的名字叫做「許永平」，房間裡的尋人啟事，正中央是他小時候的大頭照，下方則寫著出生年月日、失蹤的時間地點，另外還註明許永平左後腰靠近脊椎的地方，有一塊直徑七公分左右咖啡色的胎記，以及失蹤時脖子上戴著一塊用紅線繫著，上頭刻著觀世音菩薩雕像的綠色玉佩。

「這幾年敢都無他的消息？」我那時不知道哪來的勇氣，直接這麼問陳阿姨。

陳阿姨拿著杯子的手顫抖了一下，但沒有說話。

「汝頭家[2]咧？」我接著又問。

陳阿姨回過身來看著我，眼神仍是渙散的，沒有聚焦。隔了半晌，只見她淡淡地說了句「阮早就離婚矣」，一面走到飯桌前坐了下來。

我遲疑了一會兒，也拉了張椅子在一旁坐下。

「什麼時候離婚的？」我輕聲問道。

「民國八十一年。」

陳阿姨喝了口水，像在回憶似的，告訴我她前夫是個廚師，名字叫做許添龍，她都叫他「阿龍」。民國七十三年，兩人經由朋友介紹認識，自然而然的相戀起來，最後在民國七十五年登記結婚。婚後第二年，陳阿姨順利產下個健康的男孩。她和許添龍歡天喜地，夫妻兩人討論了一整個星期，終於替孩子取了個名字「永平」，顧名思義，就是希望孩子可以永遠平安。

「誰知道，後來阿平會那樣就不見矣——」

陳阿姨說到這苦笑了一下，啜了口手中的水。我在旁邊靜靜地等著，只見陳阿姨像在回憶裡挖掘，又像在壓抑心中的情緒似的，隔了半晌才又再開口。她說民國八十年的農曆年，大年初一的那天傍晚，許添龍吃完晚餐到朋友家中打牌，她自己一個人推著嬰兒車，帶著當時不到三歲的許永平到廟口看熱鬧。後來要回家的時候，兩人經過一攤賣春聯的小販，前方站著好幾個人，陳阿姨一時好奇，停下來多看了幾眼，不料半晌一回頭，卻發現一旁嬰兒車裡空空如也。由於許永平當時已經會走路了，陳阿姨心想他是自己爬下來玩，人應該就在附近，然而當時四處看了又看，卻都沒有許永平的蹤影。在那之後，許添龍接到電話趕來，兩人又一起把廟口一帶找了不下十遍，每個店家每個店家的問，卻仍然一無所獲，連許永平的影子都沒看到。

「敢是給人拐走矣？」我腦中浮現「綁架」兩個字。

「阮本來也是這麼想的。」

「本來？」

「阿平不見的那天，阮就報警矣。但是後來在家裡等了整整兩個禮拜，卻連一通要求贖金的電話都無接到。」

陳阿姨嘆了口氣，接著又說在那之後將近半年的時間，他們夫妻倆準備了一疊傳單——也就是現在房間牆上貼的那張——在廟口一帶逢人就發，但隨著日子一天天的過去，許永平就好像人間蒸發了一般，一點消息都沒有。許添龍對此無法諒解。他認為這一切都是陳阿姨的錯。夫妻倆的關係於是漸漸生變，最後在孩子失蹤滿一年的時候，許添龍終於下定決心，提出離婚的要求。

「汝答應他矣？」我聲音不自覺地哽咽起來。

「嘿啊，是我不對，也不行怪他。」

「他就這樣放妳一個人？」

「也不行這樣講，」陳阿姨微微笑道，語氣裡帶著滿滿的感激。「這個家，就是他留給我的。」

就這樣，我在那天下午，終於瞭解陳阿姨是什麼樣的人、這二十五年來又過著什麼樣的生活。雖然在那之前，我看到房間裡的那張尋人啟事，大概也猜到了許永平就是陳阿姨的兒子，但聽陳阿姨親口說出這些往事，感受到底不同。這就像原本被人拿刀指著，雖然害怕，但仍有轉圜的餘地。可是如今對方卻摘去這最後一絲希望，把刀子一寸一寸，硬生生地往你胸口插了進來。

那天過後，我每個週末依然都會挑一天到陳阿姨那裡幫忙。到現在的這一個多月來，我們彼此都很有默契，沒有再提到那些往事，甚至我進到陳阿姨房裡，也都不會再去看牆上那張泛著黃斑的尋人啟事。而陳阿姨則是和之前一樣，偶爾還是會一個人坐在客廳那張藤椅上，一坐就是一整個與世隔絕的下午，彷彿她早已習慣在這種日復一日的生活中，迎向那對她而言遲來的死亡。

漸漸地，我也明白，現在支撐著陳阿姨活下去的，只剩下回憶與希望，而回憶都藏在許添龍留給她的那個家中，希望則是寄生那滾滾的回憶裡頭。至於要讓陳阿姨真正的活過來，恐怕還要靠老天眷顧，讓她的希望成真，讓離開她二十五年的許永平重新回到身旁。每次想到這裡，我腦中都會浮現第一次來到陳阿姨家，陳阿姨聽見我的呼喚，眼睛裡閃過的那道光芒，還有隨之而來喊著許永平的小名，那原本帶著無限希望、最後卻又落空幻滅的聲音。

許永平現在到底在哪呢？我一次又一次這麼想著。

他可知道，這世上有個人那麼思念著他？

[1]後生：兒子

[2]頭家：先生

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書籍介紹

《團圓》，尖端出版

作者：王少杰

【作者介紹】

基隆人。喜歡推理的理性、小說的感性，於是開始創作推理小說。作品獲2012年文化部優良電影劇本徵選佳作獎；獲第13屆臺灣推理作家協會徵文獎首獎。現為臺灣推理作家協會成員。

【本書特色】

臺灣推理作家協會徵文獎首獎得主王少杰最新作品

Photo Credit: 尖端出版

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航