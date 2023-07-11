夏日溺水事件頻傳，3國中畢業生小烏來戲水溺斃，體育署傳授水中自救4招
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7人前往復興區宇內溪戲水，其中3人失蹤，經搜救之後，發現3人皆因為受困在水底漩渦無法脫困，救起時皆已失去呼吸心跳而送醫急救。然而經搶救後3人都宣告不治。
桃園市復興鄉「小烏來天空步道」今（11）日，下午發生3名國中畢業生溺水事件，消防局獲報到場救起3人均已無生命跡象，首先救起的陳姓和蘇姓學生由大溪及八德分隊救護車送國軍桃園總醫院，經搶救2個小時，於5時17分分告不治；5時26分，在三峽恩主公醫院搶救的蘇姓學生亦宣告急救無效死亡。
復興消防分隊小隊長陳清淵說，11日下午1點33分接獲報案，指有7人前往復興區宇內溪戲水，其中3人失蹤，抵達現場後發現有2名國中生在岸上呼救，表示有5名同學下水後就失去蹤影，立即下水搜救發現有2人因體力不支受困對岸，將他們引導上岸後無明顯傷勢。
之後搜救員著潛水裝持續搜索，分別在下午3點09分找到蘇姓、陳姓男學生，另在3點27分找到最後一名蘇姓男學生，3人皆因為受困在水底漩渦無法脫困，救起時皆已失去呼吸心跳而送醫急救。然而經搶救後3人都宣告不治。
桃園復興區的小烏來擁有天空步道、天空繩橋、風動石等景點，加上收費便宜深受民眾喜愛，其內的宇內溪更是桃園市內唯一合法溪流戲水區域，每年6月至9月開放戲水。不過，桃園市風管處指出，今年夏天因工程之故暫閉，預計在宇內溪岸再規劃一處野溪溫泉，並重新整修既有公共浴廁、淋浴間與設備儲槽等，工程已於5月28日展開，預計10月31日完工。
除了這幾名少年，新北市政府消防局也指出，三峽大豹溪9日湧入1600人戲水，但在大豹溪蟾蜍山谷流域發生民眾差點被水流捲入、使用浮板漂進急流區無法動彈、孩童乘坐救生圈被水流沖至瀑布邊、民眾抱小孩於深水區不慎跌倒等5起事件。
而新北市坪林區9日下午1時許，有名15歲少年與家人到金瓜寮某親水農場，玩水時踩空掉入約2公尺深的水域中，不慎溺水，現場民眾驚見後合力將其拉上岸，並協助實施CPR。警消人員獲報後到場，發現他已失去呼吸心跳，緊急送醫後成功救回，目前生命跡象穩定。
溺水時如何自救？
根據教育部體育署水安宣導資料，通常水的顏色越深，水也越深。溪流中遇到高低落差地形時，會產生「翻滾流」，將人來回捲入水中，這時需要潛到水底，身體緊貼溪床，往下游方向游出。當河道寬度突然縮減，會造成兩側水勢不斷往中間推擠，形成漩渦，讓人無法朝岸邊逃生，這時必須面部朝上、雙臂緊縮，雙腳伸直微彎，眼看下游處，就能被水流自然帶出水流區。
至於溪流中如果有石頭，旁邊可能也會有超強漩渦，形成「滾輪區」，這時需先冷靜放鬆，伺機用口吸氣，爭取閉氣時間，保持直立如直竿狀，讓激流推出，手腳再用力推障礙物，利用水流順勢游出。
體育署也整理出「不會游泳也要學會的水中自救」4招：
- 拍打水面：雙手水平舉起向下平拍水面，並大聲呼救，利用動作和聲音引起注意。
- 運用漂浮物：運用現場可得的漂浮物，或是脫下身上的衣物從頭後向前拋，讓衣物充滿空氣形成浮具。
- 水母漂：深吸一口氣，臉向下埋入水中，手與腳向下自然伸直，並將身體放鬆。
- 仰漂：全身放鬆，吸滿氣後頭部慢慢後仰，換氣時用口快吐快吸。
如果遇到他人溺水，可應用防溺5步「叫、叫、伸、拋、划」：立即大聲呼救（叫），打電話報警（叫），利用竹竿、木條、衣物等延伸物（伸），抛送球、繩等漂浮物（抛），利用船、浮木、救生圈、保麗龍等大型浮具划過去等方式（划），間接進行搭救。
如果遇到溺水者，就算情況再緊急，仍應牢記救溺「三原則」，也就是岸上救生優於下水救生、器材救生優於徒手救生、團隊救生優於個人救生。若身邊無間接物，且已受到身旁溺水者拉扯入水時，應儘速移至溺水者之背後，拖住溺水者的頭頸與上背使成直線，維持臉朝上露出水面，盡量不動，並大聲呼救等待救援。
體育署也提醒民眾，水域活動雖存在一定的危險性，但遠離危險的最佳方法應藉由正確防溺、救溺知識及培養自救、救人和解決問題的能力。意外發生時也要掌握冷靜不驚慌以及保留體力的原則。
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核稿編輯：翁世航
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。