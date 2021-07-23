歷經如電影情節般的總統刺殺案，海地政局不穩是否引發與我邦誼生變？

文：楊建平（宏都拉斯國防大學榮譽教授）

海地於1804年1月脫離法國獨立，是拉丁美洲第一個獨立及黑人統治的國家。海地獨立後兩個世紀以來，天災人禍不斷，暴力幫派橫行，經濟全靠外援，為西半球最貧窮的國家。近期又遭受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情肆虐，是拉丁美洲施打疫苗最緩慢的國家。

情節撲朔迷離，總統於官邸被刺殺案

摩依士（Jovenel Moïse）總統7月7日凌晨於官邸遇刺身中12槍當場死亡，第一夫人瑪婷（Martine Moïse）亦身受重傷，送往美國邁阿密醫院治療。暗殺槍手輕易進入總統住宅行兇，總統安全隨扈全程一彈未發、無人傷亡；而案發後槍手無理應有的慎密撤退脫離計畫，且其中11名嫌犯闖入總統官邸附近的我國駐海地大使館內遭警方逮捕，這是何等離譜不合情理的三流電影情節。

海地政府宣布，逮捕哥倫比亞有清剿左派武裝游擊隊實戰經驗的退役軍人23人（另3人於逮捕過程中遭擊斃），部分哥倫比亞傭兵在服役期間曾接受美軍特戰訓練；其他涉案人員，包括63歲、有政治野心的海地裔美國佛羅里達州醫生兼牧師薩農（Christian Emmanuel Sanon）、總統的安全主管赫拉德（Dimitri Herard）、海地前司法部官員及2名海地裔美國公民等。

摩依士總統被殺害的原因為何？第一夫人瑪婷於7月10日公開指控「敵人想要毀掉摩依士的夢想、願景以及意識形態。摩依士總統被刺是因為興建道路、電力和飲用水供應計畫，以及籌辦公投和選舉。」瑪婷夫人將返海地參加海地政府7月23日為摩依士總統舉行之國葬。

代理總統鬧雙包

2016年11月海地總統大選，摩依士以55.6％的得票率當選總統，新總統原應2017年2月就職，但因遭選舉舞弊指控因素，延宕一年於2018年2月摩依士才上任。因此摩依士的5年總統任期存在爭議，反對黨認為摩依士任期於今（2021）年2月7日屆滿；而摩依士認為任期以實際就職日起算，因此應順延一年。

另海地國會選舉延宕已久，參議院30名參議員中的20名，以及全體119名眾議院議員任期於2020年1月屆滿，國會因而無法正常運作。最高法院院長西爾維斯特（René Sylvestre）於6月因新冠病毒逝世，摩依士靠行政命令治理海地已逾一年。

依海地現行憲法（2011年版）第149條針對總統缺位的規定，應由國會推選臨時總統，但眾議院已解散，參議院只有三分之一的參議員。目前由原定去職的總理喬塞德（Claude Joseph）代行總統職權存在爭議，正當性受質疑。

海地參議院於7月9日由現有10名參議員中8人，簽署任命議長蘭伯特（Joseph Lambert）為臨時總統之提案，致使代理總統鬧雙包。而原預計在摩依士總統遇刺當日就職總理的亨利（Ariel Henry），亦於7月9日表示他有總統的任命，總統遇刺後應由他組建新政府。

美軍治理19年：聯合國維和部隊進駐15年

1911至1915年不到4年期間，海地連續6任總統在位未滿一年即遭暗殺或軍事政變推翻；1915年7月，靠軍事政變上台的軍人總統薩姆（Jean Vilbrun Guillaume Sam），在位僅5個月遭不滿之群眾殺害，全國陷入動亂，美國總統威爾遜（Woodrow Wilson）為維護美國在西印度群島的軍事及經濟利益，派遣海軍陸戰隊佔領海地，至1934年8月為止長達19年。

在經歷嚴重的政治亂局後，1957年9月醫生出身綽號「醫生爸爸」（Papa Doc）的杜瓦利埃（François Duvalier）贏得大選。杜瓦利埃總統任內進行專制獨裁統治，巫毒教（Voodoo/Vodou）成為治國的重要輔助工具，1964年修改憲法成為終身總統，1971年死後由年僅19歲的兒子繼任總統；1980年代海地經濟及政局惡化，小杜瓦利埃於1986年被軍隊推翻。

1990年12月，當選海地總統的阿里斯蒂德（Jean-Bertrand Aristide）亦是政壇傳奇，1991年2月就職總統，9月被軍事政變推翻流亡國外；1994年10月在美國軍事干涉下回國復任總統，1996年任滿卸任。2001年2月，阿里斯蒂德經由選舉再次出任海地總統；但在2004年2月被迫辭去總統職務，隨後流亡中非共和國和南非。

阿里斯蒂德總統被迫下台流亡海外，國內情勢混亂，聯合國安全理事會於2004年6月決議派遣由巴西等國約一萬名軍警組成的「聯合國駐海地特派穩定團」（United Nations Stabilization Mission in Haiti, MINUSTAH）至海地維持秩序。在長達15年（2004－2019）聯合國維和部隊派駐期間，中國於2004年10月至2010年5月共派遣8梯次由125名武警組成的「維和警察防暴隊」，此亦為中國第一次在拉丁美洲派遣武警部隊。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

上帝不眷顧，地震、風災與傳染病頻仍

2010年1月海地在首都太子港以西約25公里處，發生深度僅有10公里之芮氏規模7.0強震，造成太子港與鄰近城鎮包括總統府、國會大廈、太子港大教堂、醫院等大半建築物被夷為平地，約有22萬多人罹難，逾100萬人流離失所。我國駐海地大使館亦倒塌，大使與公使受傷轉至鄰國多明尼加治療。

國際社會紛紛對海地進行人道救援，我政府及民間慈善機構亦派遣搜救隊等前往海地救援，空軍派一架C-130運輸機載運救援物資至海地，此為我國空軍史上最遠航程的海外飛航任務。

聯合國駐海地維和團總部建築物在大地震中全倒，造成包括巴西籍團長、副團長與8名中國維和警察逾百人傷亡。中國大陸亦派出救援隊至海地及捐贈救災物資。除大地震外，位於加勒比海颶風帶中心的海地，是最易受到氣候變遷影響的國家之一。2004年的珍妮颶風（Hurricane Jeanne）造成海地3000多人死亡，2008年的4個颶風造成800多人死亡，2011年爆發3000人死亡的霍亂疫情；

此次新冠疫情，海地雖目前僅通報有1萬9547確診病例及508人死亡（統計至2021年7月19日），但實際情況應嚴重許多，且海地迄今為拉丁美洲施打新冠疫苗最緩慢的國家。

海地政局不穩是否引發與我邦誼生變？

海地總統摩依士7月7日遇刺身亡後，海地政府於9日請求美國出兵海地維持秩序，但未獲美國拜登（Joe Biden）政府接受，目前僅由司法部和國土安全部提供調查協助。

海地政經混亂情勢，對美國、國際組織或任何國家而言皆為燙手山芋，非單純出兵維持秩序可以解決，並可能會造成難以處理的難民危機。然而，由於海地與美國的地緣關係，基於美國本土安全及地緣政治利益考量，美國應不會讓非友好的外國勢力過度涉入海地的此次危機處理。

中國大陸目前在海地設有「中國海地貿易發展辦事處」，原為中國在拉丁美洲非邦交國設立的3個貿易發展辦事處之一，另2個「中國巴拿馬」及「中國多明尼加」貿易發展辦事處，已分別於2017及2018年正式建交後轉換成「大使館」。

雖然在國際政治及經貿利益領域，海地對中國而言並無吸引力；但若考量近期中美在全球範圍內的衝突與競爭，加以兩岸關係低迷，中國是否會循巴拿馬及多明尼加模式，在美國「後院」趁亂出手，將「中國海地貿易發展辦事處」升格為「大使館」，應予以密切關注。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航