中資在美建玉米廠離空軍基地僅19公里，軍方憂重大國安威脅
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大福克斯市議會去年2月初步核准這項玉米廠計畫，官員們當時表示，那可能是當地歷來最大的民間投資案。州長柏根本來也予以支持。後來因為反對計畫的民意高漲，加上美中關係日益緊張，市議會於去年夏季期間對開發案的討論也越趨激烈。空軍明確表態後，柏根也對大福克斯市試圖擋下計畫的決定樂觀其成。
（中央社）美國空軍向北達科他州聯邦參議員表達，中資在當地建造的玉米濕磨加工廠計畫「對國安構成重大威脅」。當地市政官員因而表示，會採取行動阻止這項一度被視為經濟利多的計畫。
中國阜豐集團斥資7億美元興建玉米濕磨加工廠的計畫預定地，距離北達科他州大福克斯空軍基地（Grand Forks Air Force Base）19公里遠，一些當地民眾對於潛在間諜活動引以為憂。
北達科他州州長柏根（Doug Burgum）、兩名共和黨籍聯邦參議員胡文（John Hoeven）、克芮麥（Kevin Cramer），去（2022）年7月催促聯邦政府就相關安全風險加速審查。
《美聯社》報導，經常同時發生的美中安全和貿易問題導致兩國緊張與日俱增，商業關係也隨之緊繃。
中國於1月30日批評美國管制技術輸出之舉違反貿易規則。因為擔心存在間諜活動，美國軍隊已經禁止軍方裝置下載中國短影音分享應用程式TikTok，全美近半數的州也禁止州政府設備使用TikTok。
胡文和克芮麥於1月31日公布空軍助理部長韓特（Andrew Hunter）的信函，內文指出大福克斯空軍基地是美軍空中和太空任務的中心。
韓特寫道：「擬議的計畫對國家安全構成重大威脅，不管就短期或長期而言，對我們在當地的任務可能都有重大影響。」這封信沒有提出阜豐集團威脅何在的證據，也未詳細說明允許該公司建玉米廠可能構成何種風險。
儘管如此，這已經足以讓地方當局對該計畫採取行動。
胡文和克芮麥在聯合聲明中表示：「我們認為該市應停止阜豐開發案。我們應共同努力，尋找一家美國公司來開發農業計畫。」
大福克斯市長波陳斯基（Brandon Bochenski）透過聲明說道，他將要求市議會對這項計畫拒發建築許可證，且拒絕讓工地連接公共基礎設施。本來支持這項計畫的波陳斯基還指出，聯邦政府的反應「慢半拍並自相矛盾」。
美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）數位和網路空間政策計畫主任西格爾（Adam Segal）表示：「這明顯反映出人們日益懷疑對中國的貿易關係，以及針對來自中國投資的安全風險意識。」
大福克斯市議會去年2月初步核准這項玉米廠計畫，官員們當時表示，那可能是當地歷來最大的民間投資案。州長柏根本來也予以支持。
後來因為反對計畫的民意高漲，加上美中關係日益緊張，市議會於去年夏季期間對開發案的討論也越趨激烈。
空軍明確表態後，柏根也對大福克斯市試圖擋下計畫的決定樂觀其成。他在聲明中提到，支持大福克斯市另覓玉米加工業者的作法。
民營的阜豐集團生產動物營養、食品飲料、醫藥、保健、石油和天然氣等產品，也是黃原膠的主要製造商。大福克斯巿的廠區本來會是該公司在美國的首座製造工廠，初期每年玉米用量估計達2500萬蒲式耳。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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