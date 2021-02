經濟成長率世界第一的窮國——蓋亞那，與台灣的一日外交驚奇

文:楊建平(宏都拉斯國防大學榮譽教授、致理科技大學院拉丁美洲經貿研究中心研究員)

我外交部於2月4日宣布,1月11日在南美洲「蓋亞那合作共和國」(Cooperative Republic of Guyana)(中國稱圭亞那)設立「台灣辦公室」(Taiwan Office) ,並於1月15日正式運作。

但此一外交「突破」為期僅一天,蓋亞那外交暨國際合作部陶德(Hugh Todd)部長,在當地時間2月4日會見中國駐蓋亞那大使館臨時代辦陳錫來後,發布新聞稿澄清蓋國政府持續遵循「一中政策」,未與台灣建立任何外交聯繫或關係,而由於溝通有誤(miscommunication)所簽署之「台灣辦公室」協議已終止(terminated)。

自英國殖民地獨立「向社會主義過渡」的「合作共和國」

二次世界大戰結束後,殖民地獨立浪潮興起,位於南美洲東北角與委內瑞拉、蘇利南及巴西為鄰的英國殖民地蓋亞那,於1966年5月獨立,成為大英國協(Commonwealth of Nations)成員國。

蓋亞那係南美洲唯一以英語為官方語言的國家,約80萬人口主要由原非洲奴隸(29.3%)及印度移工後裔(39.8%)所組成。蓋亞那雖地處南美洲,但與加勒比海地區原英國殖民地島國的關係較為密切,為加勒比海共同體(Caribbean Community, CARICOM)成員國及秘書處所在地。

蓋亞那兩個主要政黨「人民進步黨」(People's Progressive Party, PPP)及「人民全國大會黨」(The People's National Congress, PNC)均為傾向社會主義的左翼政黨。1970年2月,當時執政的「人民全國大會黨」提倡「合作社會主義」(Co‐operative Socialism),將國名改為「蓋亞那合作共和國」(Cooperative Republic of Guyana)。

蓋亞那「合作共和國」加入不結盟運動(Non-Aligned Movement),於1972年8月主辦不結盟國家外長會議(Conference of Foreign Ministers of Nonaligned Countries),會中批判帝國主義並表示支持非洲南部的解放運動。蓋亞那並改善與古巴的關係,在1970年代中期允許古巴軍隊經該國中轉,赴安哥拉參戰。

1980年2月通過的《蓋亞那合作共和國憲法》(Constitution of the Co-operative Republic of Guyana),開宗明義表示蓋亞那是一個「向社會主義過渡的國家」(The State in transition to socialism):「蓋亞那是一個不可分割的、世俗的、民主的主權國家,正在從資本主義過渡到社會主義,應被稱作蓋亞那合作共和國。」

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

國家財政依靠外債減免的貧窮國家,2020年經濟成長率高居世界第一位

蓋亞那2019年國內生產總值(GDP)僅38.3億美元,人均國內生產總值4882美元;三大主要經濟支柱為鋁礬土、蔗糖和大米出口。

蓋亞那是國家財政依靠「外債減免」的貧窮國家,2003年巴黎俱樂部成員國決定減免蓋亞那債務,其中千里達(特多)減免1.3億美元,加拿大、美、英、德、法、荷蘭、丹麥及日本予以蓋亞那全額的債務減免;2007年美洲開發銀行決定減免美洲地區五個最貧窮國家(玻利維亞,圭亞那,海地,宏都拉斯及尼加拉瓜)總額達43億9000萬美元債務,蓋亞那獲減免4億6700萬美元,另中國亦於2007年減免蓋亞那1500萬美元的外債。

由於2015年美國埃克森美孚(Exxon Mobil)石油公司,於蓋亞那近海約190公里斯塔布鲁克區(Stabroek Block)海域發現80億桶蘊藏大型油田,蓋亞那油田為高品質低硫輕質原油,且開採成本低,並於2019年12月開始產油。

埃克森美孚公司及其合作伙伴美國赫斯公司(Hess Corp)和中國海洋石油有限公司(China National Offshore Oil Corporation, CNOOC),於2020年3月將蓋亞那的斯塔布鲁克區的石油儲量上調25%,估計該區石油日產量將超過110萬桶。蓋亞那未來的石油人均產量甚至將超過科威特、阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯三個中東主要產油國。

國際貨幣基金會(IMF)於2019年10月預估,蓋亞那經濟成長率從2019年的4.7%,爆炸性躍升為2020年全球第一的86%,2024年國內生產總值將成長至150億美元。雖然全球經濟2020年受到新冠肺炎疫情重創,蓋亞那的經濟成長預測於2020年4月下調為52.8%、10月預估仍有26.21%,經濟成長率高居世界第一位,亦為美洲地區唯一經濟正成長的國家。

中國與蓋亞那關係遠超過兩萬劑新冠疫苗

中國早自1993年起即開始對蓋亞那提供醫療協助,由江蘇省負責派遣醫療隊,並提供醫學獎學金及捐赠醫療設備;迄2020年10月已派遣16批由約15名醫生組成的醫療隊。

2015年1月,江蘇省蘇北人民醫院與圭亞那喬治敦醫院結為「友好醫院」,並捐赠一批醫療設備。新冠肺炎疫情期間,蓋亞那除參加2020年5月12日及12月16日兩次以視訊方式召開的「中國和加勒比建交國應對新冠肺炎疫情副外長級特别會議」外,中國經由江蘇省政府、福州市政府及中資企業等,多次向圭亞那衛生部、喬治敦市政府、醫院及弱勢團體捐贈口罩、防護衣、核酸檢測試劑等防疫與生活物資。

阿里巴巴及馬雲公益基金會,援圭亞那的三萬個口罩及1536個檢測試劑於2020年5月交付。最近的援助即為蓋亞那政府2月3日宣布的兩萬劑中國製新冠疫苗。

1972年中國與蓋亞那建交後,中國曾提供蓋亞那優惠貸款,援助興建紡織廠、製磚廠及供電設施。進入21世紀後,蓋亞那於2004年12月承認中國的完全市場經濟地位。重慶博賽礦業集團(Bosai Minerals Group Co. Ltd)2008年宣布,投資6.94億美元在蓋亞那設立年產能100萬噸的氧化铝精煉廠。

由大連外國語學院和蓋亞那大學合辦的孔子學院於2014年成立。蓋亞那首都喬治敦的契迪・賈根(Cheddi Jagan)國際機場1.5億美元改擴建工程,2017年由中國提供貸款、中國港灣公司承包;中國援建由中鐵十七局負責施工修繕的蓋亞那會議中心於2018年完工。

2018年7月,簽署《中華人民共和國政府與圭亞那合作共和國政府關於共同推進絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路建設的諒解備忘錄》。

中國與蓋亞那的軍事合作十分密切,蓋亞那國防軍首長赴中國訪問及出席自2013年起每兩年舉辦一次「加勒比及南太平洋國家高級防務論壇」,蓋亞那軍警官員赴中國參加各項短期班隊訓練。

蓋亞那於2001年向中國購買「運-12」(Y-12)運輸機,中國航空技術進出口公司(China National Aero-Technology Import & Export Corporation, CATIC) 於2012年為圭亞那國防軍(Guyana Defence Force, GDF) 的12架Y-12運輸機,代訓5名飛行員及23名地勤維修人員。

圭亞那兩名戰鬥機飛行軍官,在中國人民解放軍空軍航空大學(PLA Air Force Aviation University)受訓5年後,於2018年畢業返國。

2004年12月,中國援助圭亞那一批救護車、野戰靴等軍事後勤物資;2006年12月,中國與圭亞那簽署軍援協定。2016年2月,中國與蓋亞那簽署價值4000萬人民幣之軍事援助協定;2017年4月,一批包括巡邏艇、野戰救護車和其他工兵車輛運抵蓋亞那,中國並派遣專家組培訓蓋亞那國防軍。

Photo Credit: AP / 達志影像

委內瑞拉威脅成為美國與蓋亞那的共同國家利益

蓋亞那雖位於美國「後院」,但與美國關係一直非常疏離,直至1990年代始開始改善。

由於美國與委內瑞拉交惡至幾乎兵戎相見的程度,而委內瑞拉與蓋亞那有領土爭議,石油蘊藏區即在爭議領土區域內,委內瑞拉的威脅成為美國與蓋亞那的「共同」國家利益。時任美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)於2020年9月訪問蓋亞那,達成兩國軍方共同在蓋亞那海域巡邏執行反毒品走私行動共識,此為美國國務卿首度訪問蓋亞那。

美國「南方指揮部」(Southern Command)司令海軍上將法勒(Craig Faller),於2021年1月11至13日訪問圭亞那,雙方簽署國防合作協議,內容涵蓋美軍代訓蓋亞那人員、美國佛羅里達海岸巡邏隊為蓋亞那合作夥伴、美國邀請蓋亞那參加「南方指揮部」主辦之年度加勒比海區域多國軍事演習,並提供價值150萬美元的新冠病毒防疫物資;美國與蓋亞那的外交與軍事合作關係進入史上最佳時期。

中美兩個大國競爭為結構性的必然,美國不會因為川普(Donald Trump)下台而停止與中國的競爭。特別是進入21世紀後,中國在拉丁美洲地區的影響力大幅成長,中國與美國在拉美地區頭號敵國委內瑞拉的關係更是特別密切。

在近年來中國陸續與巴拿馬、多明尼加及薩爾瓦多建交,大動作挫敗台灣在拉美外交據點後,美國當樂見台灣與蓋亞那關係有所「突破」。美國高舉「有助促進區域安全、繁榮與民主價值」大旗,以「持續致力支持台灣擴展其國際夥伴關係」為名,實則為了在自家「後院」拉丁美洲的利益。

在現階段國際及兩岸關係情勢下,大動作對中國的外交攻勢行動,非常可能會招致中國的「戰狼外交」反擊。

延伸閱讀

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航