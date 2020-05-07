武漢肺炎疫情下的汶萊：連續16天無新增病例破功，3外籍勞工宿舍感染

（2020/05/07 19:15 更新｜編輯：杜晉軒，核稿：楊士範）

除台灣已連續25天無本土武漢肺炎確診案例外，其實東南亞的汶萊也曾實現多日零確診記錄。汶萊自4月20日至5月5日實現了16天無新增病例，惟5月6日與7日，分別新增了1、2宗病例，累計確診141例。

《聯合日報》報導，近日汶萊新增的3名男性病患，是共住同一宿舍的外籍勞工，不過汶萊衛生部長拿督伊桑認為，這感染群應不會形成大型的感染群。

報導指出，這3名確證的外籍勞工是汶萊一家俱樂部的餐飲部人員，汶萊衛生部已派員前往這3名外籍勞工宿舍進行視察。伊桑7日在記者會表示，有59人曾與這3名新增病患有接觸，他們在接受檢測後，其中20人檢測呈陰性，其馀檢測結果仍未出爐，而他呼籲其他可能接觸者應全力配合衛生部的檢測。

儘管汶萊累計確診141例，不過該國的痊癒人數已達131人，有9名確診病人接受治療，其中2人屬於重症病患，以及1名病患身亡。

汶萊的防疫措施

人口約437,987人的汶萊，是東協成員國最小的國家。當汶萊在3月9日出現第一宗確證病例後，便迅速地進行了系列防疫措施，包括3月16日起限制汶萊公民或永久居民出境，3月24日起禁止所有外籍人士入境或過境轉機。

實際上，汶萊在1月開始已進行針對武漢肺炎的檢測工作。汶萊的衛生部媒體文告透露，從今年1月至5月6日，汶萊已進行了14,547個檢測。

《聯合日報》報導，汶萊衛生部長拿督伊桑4月8日參與東協加三（中日韓）的特別視訊會議時指出，該國的防疫行動，是通過及早發現等關鍵原則來降低發病率和死亡率，如國家中央醫院以體育館作為24小時運營中心，通過在多個醫療中心實施採樣，增強實驗室的檢測能力，以及做出了持續跟踪每個病例等努力。

對於抑制病毒在社會傳播的措施方面，汶萊政府除祭出旅行限制外，還有社會疏離措施，包括向民眾宣傳防疫意識，鼓勵民眾使用數位科技技術進行遠程學習和工作，餐廳只能提供外帶服務等。根據4月8日汶萊衛生部的媒體文告記錄，當日汶萊累計確診人數為135例，已有91人痊癒，且連續4日無新增病例。

《東協郵報》指出，汶萊之所以沒有如其他東協國家般實施混亂的封鎖措施，是因為該國衛生部保持透明開放的態度，不壓制新聞與隱瞞疫情，每日都會更新防疫進展。該報導指出，雖然許多商業活動已暫停，但為確保所有人的福利，衛生部已向所有雇主發出指令，禁止雇主對自我隔離或檢疫中的僱員扣除薪水或年假；同時，汶萊政府和銀行達成一項協議，允許觀光、飯店、餐飲和航空運輸業的貸款償還期限推遲6個月，而這措施還擴大至食品和醫療用品進口商，以使他們有充裕的現金流應付疫情時期增加的消費需求。

不過，也許為減輕國家的財政壓力，汶萊衛生部在4月16日宣布，當日起抵達該國的外籍人士，必須繳交1000汶萊元（約新台幣21,115元）的病毒檢測費用，以及自行承擔14天的隔離費用。

另一方面，由於汶萊是伊斯蘭國家，為避免穆斯林在齋戒月節期間發生群聚感染，汶萊蘇丹哈桑納爾（Hassanal Bolkiah）於4月24日發表全國齋戒月電視講話時宣布，禁止一切齋戒月活動，人民互相拜訪的活動不被允許。不過，由於汶萊沒有實施如馬來西亞、新加坡嚴格的行動管制令，居民還是可以在保持社交距離下外出。汶萊衛生部稱在這期間，政府祭出管制令，包括清真寺在內的所有宗教場所都被下令關閉，一直到5月28日為止。

《聯合日報》報導，管制令鬆綁後，5月29日的週五開始，汶萊所有清真寺可每逢周五開放，供信徒們前往進行祈禱。汶萊宗教部長強調，祈禱著仍必須遵循各項必要的防範與衛生措施，如保持社交距離，同政府也可能考慮限制進入清真寺的人數。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 圖為汶萊首都斯里巴卡旺市中心，照片攝於2020年2月20日。

（2020/03/16 發布｜編輯：杜晉軒，核稿：楊士範）

汶萊自3月9日爆發首例「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）確診病例後，截至3月16日已累計54宗確證病例，而汶莱的確診病例，多與首名患者在2月28日至3月3日在馬來西亞首都吉隆坡參加的一場大型宗教活動有關。

馬來西亞《詩華日報》報導，汶萊政府宣布3月16日起限制汶萊公民或永久居民出境，而在汶萊工作的外籍人士也包括在內。汶萊衛生部長拿督伊桑表示，若是因醫療、商務或緊急等事務出境者，則必須要向汶萊首相暑提出申請。

入境限制上，汶萊政府政府尚未宣布限制該國公民或馬國公民入境（汶萊邊境與馬國砂拉越、沙巴州銜接）。《星洲日報》報導，該限制出境措施將延續至疫情好轉為止，而任何人無論從以何種管道入境返回汶萊，都必須居家隔離14天與接受檢驗，若被發現擅自外出，汶萊警方可採取逮捕行動。

Photo Credit： Mortadelo2005 CC BY SA 3.0 圖為婆羅洲地圖，婆羅洲也是世界第三大島，而汶萊與馬來西亞的砂拉越緊鄰著。

對於來自中國的旅客，《詩華日報》報導，汶萊政府在今年1月30日宣布，護照簽發地來自湖北省的中國公民，以及14天內有湖北省旅行史的非汶萊公民將暫時禁止入境，而在過去14天裡曾在中國逗留（除湖北省和武漢）的任何公民或旅客，包括中國旅客依然可進入汶萊，惟條件是必須自行隔離長達14天之久。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範