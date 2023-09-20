諸慶恩案有望平反，檢察總長提非常上訴成功，最高法院今撤銷原判決
我們想讓你知道的是
諸慶恩偽造文書有罪部分，屬於不得上訴第三審的案件，因此二審判決後就算判決確定，此次最高法院的判決也不影響結果。目前諸慶恩仍有罪，但回到二審判決確定後，家屬可依法聲請再審，未來仍有平反的機會。
銀行員諸慶恩依法向富商翁茂鍾追債，卻反遭與司法界有不當關係的翁茂鍾「司法追殺」，當時法官容許檢方上訴，卻駁回諸慶恩上訴，2003年他因病過世後又將「駁回」改判「不受理」。檢察總長邢泰釗去年12月為此案提起非常上訴，今（20）日最高法院認定當時檢察官的上訴和法官的判決都有問題，判決撤銷當年的不受理，並駁回檢察官上訴。這樣一來，諸慶恩的家人可依法為他聲請再審，爭取平反。
諸慶恩遭翁茂鍾司法追殺，檢察總長提起非常上訴
諸慶恩是巴黎銀行（原名百利銀行）台北分行資產負債管理部經理。翁茂鍾1997年因投資失利，積欠法國巴黎銀行946萬美元，諸慶恩負責替銀行追討。然而與司法界關係極佳的翁茂鍾，反過來向巴黎銀行及諸慶恩求償5億元，諸慶恩甚至遭到與翁茂鍾有來往的調查官告發起訴。諸慶恩一審原判無罪，二審改判4月徒刑、得易科罰金，緩刑3年。
諸慶恩認為自己依法追債，不服上訴，當時負責偵辦案件的檢察官也上訴。然而負責審判的最高法院法官石木欽、池啟明、吳雄銘等都和翁茂鍾關係友好，卻未迴避該案。諸慶恩在2003年5月案件上訴期間因病過世，最高法院就檢方上訴改判不受理，另諸慶恩上訴部分，以不得上訴為由駁回。年僅37歲就過世的諸慶恩，留下妻子與2個年幼的女兒，翁茂鍾繼續對諸的家人提告、求償。
2021年1月，翁茂鍾的27本筆記本內容曝光，與翁互利共生的司法權貴集團被揭露。超過200名檢察官、法官、調查官等涉嫌向翁茂鍾買股票、收襯衫等禮物，在司法訴訟中幫忙翁茂鍾「喬事」。超過20名檢察官、法官遭調查送辦，諸慶恩案也再次受到關注。
非常上訴是《刑事訴訟法》的非常救濟途徑，若在判決確定後才發現該審判違背法令，最高檢察署檢察總長得依法向最高法院提起非常上訴。檢察總長邢泰釗認為，當時最高法院一方面以諸慶恩的案件不能上訴為由，駁回上訴，另一方面卻認定檢察官上訴合法，但以諸慶恩死亡為由，判決「不受理」，違背「相同事物應相同處理」原則。
邢泰釗曾表示，諸慶恩生前及過世後，本人和家屬都多次表達希望爭取無罪判決。最高法院當年不受理判決，阻礙家屬為諸慶恩聲請再審，使諸慶恩和家屬因有罪判決，人格、名譽都受損害，無從獲得平反、彌補。非常上訴是刑事判決確定後的特別救濟程序，邢泰釗認為，既然最高法院判決有問題，如果不給予救濟，不足以保障人權，因此向最高法院提起非常上訴。
最高法院判決理由：檢察官上訴和不受理判決都不合法
根據最高法院新聞稿，檢察官在2013年以觸犯《刑法》偽造文書罪、違反《商業會計法》71條起訴諸慶恩，一審時2件起訴罪名都判無罪；二審改依《刑法》偽造文書罪判諸慶恩4個月，得易科罰金，並緩刑3年，違反《商業會計法》部分則判無罪。
最高法院指出，檢察官在二審期間，對於有罪的偽造書罪部分，都沒爭執《商業會計法》法規競合問題，上訴理由僅提及偽造文書罪有問題，針對《商業會計法》部分沒有任何說明。等到上訴後，才主張二審有法規競合的問題，因此認為檢方當時的上訴有問題、並不合法；另外原判決因諸慶恩死亡就改判「不受理」也不合法。
綜上，最高法院今撤銷當年的不受理判決，同時駁回當年檢察官的上訴，以資救濟。
至於諸慶恩偽造文書有罪部分，屬於不得上訴第三審的案件，因此二審判決後就算判決確定，此次最高法院的判決也不影響結果。目前諸慶恩仍有罪，但回到二審判決確定後，家屬可依法聲請再審，未來仍有平反機會。
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核稿編輯：邱宜君
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
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說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
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