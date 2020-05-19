【大人學】談「派對遲到效應」與快速融入陌生團體的技巧

文：姚詩豪

想像一下，你正準備參加一個社交聚會，可能是場派對，研討會，或開幕酒會。你稍微遲到幾分鐘，一進門卻發現賓客早已滿座，大家談笑風生，酒酣耳熱。這時候你內心立刻湧上一股焦慮：

「大家都都聊得好開心，看來都是熟識啊！」 「放眼望去，怎麼都沒看到我認識的人？」 「糟糕，等下我要如何融入大家呢？」

殊不知，這些看起來相互熟識的賓客，其實在幾分鐘前也才第一次見面，只不過比你早一點開始交流罷了。但就是這延遲的幾分鐘，會帶給你一種「只有自己是外人」的焦慮與疏離。我不確定是否有心理學家描述過這類「以為大家都熟，只有我是外人」的錯誤認知，我姑且稱之為「派對遲到效應」。

這個效應不只發生在派對。轉學生剛加入新班級的時候，內心也會萌生類似的不安。新人進到一間新公司，有時候同樣的人際壓力也是排山倒海。

有沒有方法能一方面克服這樣的焦慮，同時幫助我們快一些融入群體呢？

當你內心覺得自己是外人，別人就真會把你當外人

這點，我自己還滿有感觸的。

記得我在紐約上班的第一天，覺得同事全都是老朋友，尤其到了週四下午的Happy Hour，同事會把塞滿啤酒的冰箱打開，一人發一瓶，邊喝邊聊，大家也會邀請我這個新人。

但當時我只是身體加入，但內心卻感到格格不入。

我心想，我不僅是外人，還是外國人。同事們講的那些笑話，笑哏都很美國，我大約只聽得懂五六成。除了傻笑，點頭，yeah-yeah-yeah地呼應，我還能做點什麼來融入呢？

後來，我發現很多老美看到我的亞洲面孔，就會預設我是工程師：技術厲害，數理觀念好。我對這標籤很不以為然（其實我數理普普）。畢竟我是因為專案管理能力才被挖角進來當管理顧問，而非工程師。一開始，我腦子都在想，要如何扭轉他們對我的既定印象。但後來心念一轉，不如將計就計：你們認為我是技術人員？那我就在公司裡大大展現一下我的「技術能力」。

將計就計，自己給自己貼標籤

當時我的正式職稱是Project Controls Specialist（PCS，專案控制師）。我們的拿手絕活，就是利用一套叫做P6的軟體，進行複雜專案的模擬分析與細部規劃。公司擁有這樣技能的人不多。所以每次向新同事、新客戶、新主管自我介紹時，我都會告訴對方：「我是P6軟體與專案控制的專業，如果你有任何的問題，都可以來找我。」

雖然操作P6只是我工作的一小部分，但與其跟對方講一大堆專業術語來介紹自己，不如將計就計。

你們喜歡標籤是吧？那我就給你一個好記的標籤。

過不了幾週，多數老美同事都知道，公司有位P6大師，叫做Bryan，台灣來的。

就這樣一個簡單的標籤，讓很多人一下子認識我了。當其他部門的人需要用到P6軟體做專案模擬時，往往第一個就會想到我。很快地我就有機會幫忙了其他部門做案子，很快就和大家打成一片。

等真正跟大家混熟後我才發現，一開始看起來打成一片的同事，好幾位也不過早我幾個禮拜進來而已。這個經驗讓我學到，「貼標籤」就像「取綽號」，未必都是壞事，但最好是由自己主動來塑造一個簡單易懂的標籤，讓大家方便「傳誦」。這對於打破「派對遲到效應」還挺有幫助的。

提早到場，創造主場優勢

在社交活動中，降低「派對遲到效應」最好的方式就是不要遲到。如果我預期這個場子會出現很多不認識的人，我一定想盡辦法，越早到越好。

我的經驗是，當你提早到時，現場往往只有主辦人跟少數工作人員，你可以逐一攀談，一方面感謝他們的辛勞，也可以幫忙一起準備場地。當參加者隨後陸續進場，在他們眼中你看起來就像是主辦者的朋友，無形中就擁有了主場優勢。而且你可以逐一跟「新人」交流，讓這個主場優勢持續擴大。

新人剛進公司，不妨背背分機表

如果場景在公司，新人要如何建立主場優勢呢？

多年來我一直有個秘訣，就是把同一層樓同事的部門、名字與分機硬背下來。為什麼要做這樣的事？有需要找人再查詢不就好了？容我說明如下：

第一個好處，是幫自己建立「初步的熟悉感」。雖然你還不認識大家，但至少你對大家的名字與部門已經留下印象。未來若有機會自我介紹，或是在茶水間、電梯中偶遇，都不至於太過緊張，甚至還可以叫出他們的名字與部門，讓對方有個小驚喜。

第二個好處，身為新人的你，在別人打電話來時可以沉著穩定地幫忙大家轉接電話。這很重要的原因在於，大部分新人剛來時都非常怕接電話，部門、業務、人名都不熟，容易手足無措。若你背熟記分機表，就能更瀟灑自若：

「這裡是OO公司業務部，請問您找哪位？」（採用標準回電話術語） 「你找會計部的張經理，沒問題，張經理的分機是235，我幫你轉接。」 「你找財務部的李副總，他現在不在位置上，我可以幫你留言。」

這雖然只是小小的動作，但會給與同事很強烈的印象，產生一種「這新人才第一天進公司，做事倒還挺老練。」的感覺。你也可以借由轉接電話，直接或間接認識同事，累積自信。一、兩週之後，你會發現自己已經融入群體，「派對遲到效應」也就煙消雲散了。

心理學有個「月暈效應」（這倒不是我發明的），人常常以單一且微小的特徵來評斷一整個人。下標籤也好，老練地接電話也罷，如果我們能善用這樣的人性，反倒能為我們帶來更優質的形象，其實也還挺不錯的。

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航