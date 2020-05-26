大多時候會發生「婆媳問題」，其實是男人有問題

渣男的背後，有著可怕的婆家。 沒擔當的媽寶太多，女人還是單身好。 婆婆不喜歡伶牙俐齒的媳婦。 媳婦再優秀，婆婆都會挑剔。 婆婆就算有女兒，也不會心疼妳的遭遇，還會護著兒子。

有非常多諸如此類的觀念，說著婆媳戰爭、小姑問題，有很多篇文章教女生怎麼避開這些問題，卻鮮少有人發現，其實大多時候，這不是婆婆與小姑的問題，也不是媳婦的問題，是男人的問題。

概念很簡單，因為全天下母親，都會希望女生能對自己兒子好。但身為男人，自己要能清楚這觀念，不要利用父母家人的想法，來佔女人便宜；身為女人，要能知道怎麼讓男人清晰認知到相處的平衡。

舉例來說，男女雙方要能分清楚，「父母都希望兒女過得幸福」、「得了便宜還賣乖」、「更關注在自己受的委屈」，是三件完全不同的事，不要利用父母對兒女的關愛，來當作你不會處理感情衝突的藉口，因為沒有父母希望自己兒女在外面丟臉。

會有「婆媳問題」，男人才是最大的問題？

你可能會聽到很多男人會說「我希望娶的女生，不會產生婆媳問題跟小姑問題」，會這麼說，妳基本已經可以斷定「這個男人對待感情衝突時，沒有什麼擔當」。

如果男人常常為了袒護妳，導致他母親會討厭妳，該怎麽辦呢？

妳要思考，若他袒護的是妳的缺點，那這是必然引起不滿，缺點總是要改的。但若妳認為是雞蛋裡挑骨頭，此時問題就出在男人身上了。

因為男生對待感情，有責任感的話，是引導父母家人對妳的看法，需要去替妳說好話，不是讓妳一個人面對所有的矛盾，或是利用「他對妳的好」，要求妳配合他跟他的家庭，當然，你願意失去自我，接受成為另外一種人，別有所圖，就另當別論。

什麼是成為另一種人？簡單來說，你自己必須做的要死，還要一肩承擔男人與他原生家庭之間的矛盾，你們鬧衝突了，沒有人站在你這。一個男人對待感情有沒有擔當，你交往前或是婚前，絕對已經可以看得到。

你可以換角度想成，「婆媳妯娌問題」與「父母反對」是男人不知道該怎麼化解親密關係矛盾時，拿父母來當作防禦擋箭牌跟逃避自身責任的方式而已。旁人都只是聽轉述，實際相處感受一定只有你們雙方最清楚。

更深一層思考，男人的父母家人不會知道你們實際相處狀況，妳要能分清楚，他是不是沒有擔當為自己的言行負責，在利用父母家人的關愛博取同情要求妳。藉由父母家人的嘴巴，要求妳付出更多，或藉此讓他自己可以少對妳付出，要求妳的「體諒」，還是真的是「妳對他的父母家人不夠好」。

很多時候，男人在妳面前，委屈埋怨父母家人，又或是妳以為婆婆的「疾言厲色」，背後可能是更多妳不知道他父母家人幫他扛責任的心酸史，但妳要讓男人自己去處理矛盾，不是妳。

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門當戶對說的不是兩家都一樣有錢，是妳跟男人之間的三觀落差有沒有太大

「門當戶對」，說的不是你們一樣有錢，是兩個家庭的三觀落差不要太大。最直接的，就是你們看待人事物的價值觀，同理心跟包容心是不是落差太多。

舉例來說，很多男人會控訴自己碰過「賣女兒」或「找飯票」的對象，但換個視角看待，哪個父母願意讓自己女兒去別人家裡當免費的奴隸呢？如果你們之間的觀念有這種落差，說明你們價值觀不同。

另一種常見例子，是一段關係中，當你只想著對方不能對你撒謊，有反思過是不是你視野狹隘，體會不了別人的立場與感受，習慣不符合你預期的價值觀，就批評對方是錯的，想盡辦法找蛛絲馬跡挑錯、貶低跟較真，來滿足你內心想要「高人一等」的優越感呢？因為撒謊不等於惡意欺騙。

好的婚姻質量，始終來自於好的愛情，好的愛情，始終來自於雙方能在彼此面前，可以展示脆弱也能保持自己最想要的樣子。維持不了好的信任，要檢討的是為何自己靠不住，不是指責為何對方無法信任你，跟你交心，只能展現你想看的樣子給你。

因為男人都希望有靈魂伴侶能讀懂並安撫他的脆弱，也沒有女人希望只能在男人面前堅強。如果雙方在這事情的觀念不同，說明你們面對人事物的包容心，有落差。

有句話說的很對，「父母不給嫁的，最後都嫁了，父母不給娶的，最後都沒娶」，顯示的是男女在考量婚姻時的差異，男人更會考慮妳跟他家人相處的融和度，但更深一層，這牽涉到你們雙方面對衝突處理的方式。

因為全天下沒有女人能完全符合你全家人的需求。太乖太聽話，可能你會嫌她笨，嫌她不懂察言觀色；她太聰明又洞悉人性，懂怎麼處理人際關係，面對衝突冷靜沉著，你會嫌她太過於厲害，因為處世智慧跟心機城府不會無關。除非今天是你全家人娶她，她要陪你全家人共度一生，而不是你娶她，那你大可以把處理衝突的責任，推給你父母家人。

最常聽見的例子，是男人做了不好的行為，讓妳感受委屈，他處理衝突的方式是告訴妳，不要太計較。感情婚姻中是不能太計較，但妳要能清楚，「顧客至上」這句話，由奧客來講，就令人撻伐。

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了解婆婆內心訴求

婆婆不希望妳來到這個家，成為女主人，但她會希望妳能扛起女主人的責任。這觀念聽來很矛盾，事實就是如此。

婆婆希望媳婦不但好相處，懂禮貌，有家教識大體，會察言觀色，最好家庭背景也不錯，能優秀就多優秀，因為不但能幫忙分擔煩惱，兒子帶出去也很有面子，妳也有能力教育好下一代，保護孫子孫女不受欺負。畢竟這時代有能力主內又主外的女性比以往多，但婆婆不會希望妳伶牙俐齒，這部分也有違和感，但事實也是如此。

更重要的是，婆婆希望媳婦不但有以上條件，還能對兒子服服貼貼，只對自己兒子這麼好。

身為女人，妳要能給予婆婆感受到尊重，此時男人的角色最重要。如果男人會利用妳去跟父母家人吵架，爭取他想要的自由，追尋他想要不被干擾的時間空間，基本上妳可以仔細思量，是不是要為這男人扛一輩子的責任。

「婆媳問題」自古來源，就是婆婆認為媳婦把兒子的愛都奪走了，丈母娘跟女婿的關係則不同，會感覺是多了一個兒子，因為同性相斥，異性相吸。但妳的男人，為什麼要增加妳跟他母親之間的仇視感呢？

曾聽過一個朋友的故事，原先是女生看不下去男友的媽媽，在家裡照顧3個30多歲的兒女大小事，也包括每天煮飯都被看成理所當然，常常全家人都開飯了，留母親一個人在廚房忙碌。

女生常建議男人能有擔當一點，為自己的人生負責，不要讓母親那麼操心，正巧男人常抱怨從小不被父母家人尊重他的感受，又碰上跟母親對於「搬出去住」的一言不合，於是鬧了場離家出走，有如要求解放奴隸般的家庭革命。

以這為例，鬧家庭革命本身，就是在增加所有家人對女生的仇視感，讓女生以後受委屈了也孤立無援，而且男生最後可以把所有問題都推到她身上的手段。

最後確實也如大家預期，男生到處說「我都是為了女生才鬧家庭革命」，但聰明如你一定明白，家庭革命本身影響的是男人與他家人直接的關係，不是女生跟男人原生家庭之間的關係。這是典型所有人都出於善意，想為長輩著想，都希望男人能獨當一面不再倚靠父母，卻因男人處理的方式，造成：

男人不但展現不了他的深情。 男生母親展現不了通情達理的本意。 女生從心疼男生母親的辛苦，變成被男方父母控訴「女生要求男人脫離家庭」。

即便我們所有朋友都知道，男生鬧離家出走的半夜，女生隔早要上班開會，還勸著男生回家跟母親道歉跟下跪，這是男人沒有處理跟他家人之間矛盾的能力，但最終它是一場產生嚴重災情的案例。

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原生家庭與小家庭之間的邊界消失？

「家人互相幫忙」幾乎是很容易聽到的一句話，但你也要觀察清楚，是單向還是雙向的，你的男人，扮演什麼樣的角色。

如果你的男人常常跟你委屈埋怨，家人父母強求他，他什麼事都只能聽父母安排，他要考慮父母家人的感受，你還傻傻地以為他很可憐，很顧慮別人的感受，是個「好先生」形象，事實上妳已經掉入陷阱啦—他沒有獨當一面的能力，千萬別妄想結婚有小孩後，你的男人就會是「有擔當」的一家之主，你跟孩子極大機會被捲入男人跟他原生家庭的家務事裡，委屈跟風雨只會更多。

女人都會希望身邊男人很孝順，男人的確應該要顧慮父母家人的感受，但不是把鍋甩到妳身上，要求妳一起為他家人的感受負責，藉此要求妳付出討好他家人。因為立場對調，男人未必願意為妳這麼做，即便願意，雙方也要取得平衡點，因為你們是要「互相扶持」，不是「扶持其中一方」。

怎麼減少相互干涉？如果男人對妳好，妯娌或婆婆就各種意見，原因大多出於，她們認為妳搶走這男人對她們的好。更深一層是他們各自的感情或婚姻過得不幸福，不夠忙，所以有足夠多餘的專注力，放在「為何他可以這樣對妳好，不這樣對她們好」。

解決這問題的方式，不是減少男人對你的好，借此證明你不圖人家什麼，因為妳父母把妳辛苦教育長大，不是讓妳來受這種委屈，更不是去強調有多少男人願意對妳更好，來打壓妳的男人。而是妳要讓男人，能自己解決這問題，例如幫父母安排活動，或是教姊妹們如何把婚姻感情經營的更好，或是讓他們有別的事情可以忙。

妳的男人喊著壓力時，妳要給予他支持不是給他期限，因為後者會讓男人雙重壓力，而且會有心理預期，妳會離開他，當然更不是妳挺身而出，去替他承擔責任，因為會讓妳的男人更自卑。

因為子女終有一天，要脫離父母的羽翼，你可以提早培養自己有處理事情的能力跟抗壓性，不是「順其自然」拖著等事情發生再面對。

生活幸福的法則

選擇大於改變。依照以上幾點觀念，妳一定很早就能從行為上，看出對方是不是「發生衝突時，會替別人女兒著想」的家庭。你也一定很早就能看出，男人是不是會對感情負責，有擔當承認跟彌補自己做不好的事，首尾收拾乾淨，還是習慣冷暴力逃避衝突，只等女生「有風度」地離去，不然就指責女生「無理取鬧」或危險情人。

女人都會希望另一半是原生家庭中，頂天立地的大家長，不是抱怨生活因為只能卑微聽話，所以壓抑窒息，又總是要求女人付出犧牲討好他家人的小舔狗。婚姻中，真正能解決問題的，是夫妻關係，再者是親子關係，不是婆媳關係。

世上沒有天生的壞媳婦，也沒有天生的壞婆婆，「結婚是兩個家庭的事」只是逃避自身化解衝突能力的藉口，讓你們有理由找父母替你承擔感情失敗的歸咎，只有不作為的老公，不作為的兒子。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航