唐鳳、彭筱婷《憤怒與希望》推薦文：重新學習如何生活在一起

文：唐鳳（g0v「立法院線路松」貢獻者，318運動時曾參與全程通訊傳播）、彭筱婷（台大新聞E論壇成員，318運動時曾參與全程現場報導）

重新學習如何生活在一起

2014年3月18日，以數百名大學生為主體的年輕社會運動者，衝入立法院占領議場。當時政府正考慮簽定外界諸多疑慮的《服貿協議》，執政的國民黨立委在爭論不休的立院委員會中，僅以三十秒便宣告《服貿協議》通過，公民社會為之嘩然。

議場被占領不久後，進出通道隨即遭警方封鎖，因此，當天晚上許多人透過臉書、LINE等通訊軟體，將場內情形即時傳播上網，自此成為長達二十二天的占領行動中，網路使用的濫觴。

在318運動中，許多人都是透過網路，深度參與現場。當時占領場內外不時傳出「警察來了」「有暴徒」等訊息，因此公民科技社群g0v的朋友，在現場架設直播站，讓街上的人們，凡走過就可以看到占領現場的狀態，後來也有朋友在場內速記、直播在字幕牆上，讓路過民眾知道最新情況。

各大傳播院校的研究生，也在基於「報導事實」的共同理念下，自發透過台大新聞所的「台大新聞e論壇」臉書專頁發布新聞，更打破傳統媒體的新聞產製流程，利用hackpad平台「共筆」寫新聞、並透過視覺化圖表等多元方式呈現報導，更時時與網路上的讀者互動，核實資訊。

從組織者運用通訊軟體串連，到新聞工作者透過數位工具製作報導、查核訊息，網路在318運動中，不只提供訊息流通的管道，更連結了世界各地關心此議題的人。後續許多研究，也指出318運動中的諸多現象，和曼威・柯司特（Manuel Castells）的「網絡社會運動」理論不謀而合。

318運動前兩年，柯司特集結自己對於2010年自突尼西亞爆發的「阿拉伯之春」到2011年美國的「占領華爾街運動」等各地大型社會運動的研究和觀察，出版《憤怒與希望：網際網絡時代的社會運動》（Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age）一書，旋即成為社會運動和資訊傳播領域的經典之作。後來數年各地風起雲湧的抗爭中，柯司特的論述不斷地被印證。例如，網路創造出「連結數位與實體的新生公共空間」——在318運動和同年稍晚的香港占中運動中，我們都看見這樣的空間就地形成。

柯司特另一個重要的觀察，則是指出網路社會運動中的「個體性」和「自主性」，這點在2019年的香港運動中，得到更深層的體現。318運動占領了立法院二十二天，是由二十個左右的NGO所領導；同年9月香港的雨傘運動，雖然後期出現「反大台」的聲音，但特定組織和運動人士被視為領導者的狀況，與318運動仍頗為相似。

此情景在 2019年的香港，出現了質變。香港人從年初便多次上街抗議《逃犯條例》，港府警力也隨之不斷升級，以至於運動者以明星李小龍的名言「Be water」為號召，不拘泥於形式，隨時隨地都可集結，抗爭完就散去。

這次香港抗爭的做法，顛覆了過往社會運動一定要有組織者、固定地點的形式，讓每個參與者都可以是組織者，每一個人都可以決定，自己在這邊要做什麼事，而且願意分享串連其他參與者，迅速將資訊散佈各地，給幾千甚至幾萬名其他組織者。

除了運動哲學，資通訊技術的提升，也是讓「流水式」運動可以綿延不斷的關鍵。2014年時，群眾直播技術才剛萌芽，因此運動者往往還是只能透過照片、文字，未必總是能達到「共同在場」的感覺。而這次香港人的「be water」，正是依賴著共同在場的感覺，一起做出集體行動，正如柯司特所說：「個別的行動者可以在自己選擇的網絡中，與志同道合的人一起建立自主性。」

本書的主軸，看似研究社會運動的內涵，其實，透過這些社會運動，柯司特更直指現今世界迫切需要的共同夢想：「一個新的政治審議、發聲和決策形式。」在318、香港反修例兩場運動過後，台港兩地在地方層級的選舉都出現很大的轉變。從 2014年開始，台灣更將開放政府的精神納入施政方針之中，將這些占領者和支持占領者群眾的訴求，變成國家新的方向、新的力量。

這樣的做法，為台灣政府與公民之間，開拓出許多更直接的溝通管道。例如，國發會自2015年推出「Join公民參與平台」，開放民眾提案，只要有5000人連署，相關單位就須回應。至今已超過1060萬個訪客——幾乎是台灣人口的一半。

而在2020年2月，台灣因COVID-19疫情，而實施口罩限額購買制度，衛福部健保署更在短短七十二小時之內，與g0v社群朋友協作出對應的開放資料應用，透過視覺化地圖、聊天機器人、語音助理等多元管道，成功讓有需要的朋友，查詢到購買地點和供需情形。

時至今日，將人民意見納入政策、與民間社群協作，已經成為台灣公務文化的日常。這些新型態的民主實驗，除了因為台灣擁有高度發展的網路環境，更重要的是從318運動開始，人們學到，透過網際網路，可以遇到成千上萬感受雷同的人，進而彼此傾聽、共同協作，最後形成群體行動，促成改變。

「網絡社會運動留給我們的遺贈，就是開創了一種可能性，讓我們在真正的民主社會中，重新學習如何生活在一起。」這本書的最後一句話，無疑是柯司特給予世界的最好提醒：每場社會運動結束後，才是真正的開始。唯有勇於探索未知、連結彼此，才能一起重新創造民主，讓未來透過我們而來臨。

相關書摘 ►《憤怒與希望》：網絡社會運動像是一種病毒，散步了「同在感」，將人們的憤怒轉變成希望

書籍介紹

本文摘錄自《憤怒與希望：網際網絡時代的社會運動》，南方家園出版

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作者：曼威・柯司特（Manuel Castells）

譯者：廖珮杏、劉維人

國家獨裁者緊握專政，剝奪人民應有的權利與尊嚴；

政客與金融鉅子們暗地私通，在金融海嘯中葬送人民權益。

這個年代，網路旋身成為人民憤怒的出口、希望的泉眼；

在自由的網路空間中，他們拉起雙手，重新找到與強權搏鬥的勇氣。

當代網路社會研究權威、左翼思想大師曼威・柯司特以清楚的脈絡與犀利的筆鋒綜覽2010

年後網路社會運動的串連與發酵——為讀者開啟一扇通往新民主社會的大門。

十年前，反抗的星火從網路上點起

2009，冰島「廚具革命」

2010，突尼西亞「突尼西亞革命」

2011-14，阿拉伯世界「阿拉伯之春」

2011，西班牙「憤怒者運動」

2011，美國「占領華爾街」

2013，烏克蘭「親歐盟示威運動」

2014，台灣「太陽花學運」

2019，法國黃背心、香港反送中、加泰隆尼亞獨立運動、印尼反惡法、印度智利黎巴嫩

厄瓜多等示威……十年後，運動的星火仍延綿不絕

Photo Credit: 南方家園出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九