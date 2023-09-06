2023/09/06,
司法

台大法醫影像中心正式揭牌，電腦斷層影像助法醫找出辦案線索，避免家屬二度傷害

台大法醫影像中心正式揭牌，電腦斷層影像助法醫找出辦案線索，避免家屬二度傷害
photo credit:關鍵評論網/李秉芳

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透過360度的3D立體影像，加上電腦斷層影像判讀，可以更完整判斷遺體狀況。例如在3D的模擬頭骨上發現頭蓋骨表面有一處骨折，透過CT影像又進一步看到顱底的粉碎性骨折，將這些影像拼湊結合後，可以判斷死者頭部受到重擊，頭骨碎裂，應該這個致命傷勢。

歐美國家將電腦斷層（CT）應用於死因鑑定已20年以上，台灣終於正式跟上。台大醫學院法醫影像中心今（6）日正式揭牌，CT可精準找出遺體中的線索，有些案件甚至不需解剖。法務部長蔡清祥表示，這是落實司法改革國是會議的「科學化司法」決議，也是國內司法科學與國際接軌的重要里程碑，目前中部和南部也正在建置法醫影像中心，可望幫助讓死者家屬免於二度傷害。

解剖從殯儀館到大學醫院，3D模擬影像還可找子彈

在教育部的經費支持下，台大醫學院法醫影像中心採購全新256切CT儀器，可縮短檢查時間並兼顧影像清晰度，還能做出3D模擬影像，更完整判讀遺體情況。擔綱判讀法醫中心影像的台大醫院影像醫學部主治醫師張晉誠舉例說，透過3D模擬頭骨，更容易判斷看到頭蓋骨表面有骨折，再從CT影像看到顱底有粉碎性骨折，結合上述發現，就能判斷死者頭部受到重擊、頭骨碎裂，應是致命傷勢。

蔡清祥表示，國人大部分很忌諱遺體解剖，有了CT的幫忙，很多案件不一定要解剖，這能讓家屬安心，是最大的貢獻。有了CT影像或3D模擬影像，無論是對家屬說明、檢察官在法庭上解說死因鑑定結果，都可以避免血腥照片造成心理不適。CT技術也能加速辦案效率，例如當死者體內有多顆子彈，先用CT掃描確認子彈位置，可以加速解剖、找子彈、送鑑定的流程。

台大醫學院法醫學科暨研究所所長翁德怡表示，3D模擬有助於重組遺體和現場，有了客觀清晰又不血淋淋的證據，法官可以清楚了解子彈在人體內的路徑，不需要再像過去一樣依賴個別法醫的主觀臆測。他希望台大法醫影像中心近快累積大量經驗，建立完整、有系統的資料庫，未來不必再參考國外案例。

台大醫學院院長倪衍玄表示，過去都在殯儀館做遺體解剖，現在改到大學醫院進行，有準備獨立動線，給往生者和家屬最大的尊重。目前台大醫學院法醫影像中心的案件量正快速增加，每天都有2到3件，台大將致力於提升品質和數量，希望各界接受度也逐步提升。

民間團體：樂見司法科學進展，仍期盼司法科學委員會儘早成立

民間監督落實司改國是會議決議聯盟召集人黃旭田表示，台大法醫所過去數十年持續協助司法科學鑑識、冤案救援，今成立影像中心更有助於實現司法正義。他也提醒，司改國是會議的決議是成立獨立運作、國家級的「司法科學委員會」，結合人權、心理、法律、醫學、腦科學、刑事鑑識科學相關專家，並建立蒐證標準作業流程、司法科學教育、實驗室認證規範及證照等制度。

民間司法改革基金會常務董事林永頌表示，台灣醫學進步，但法醫努力空間還很多，若司法不能連結科學，民眾對司法的信賴度就難以提升。他並呼應黃旭田，強調司改國是會議的決議並不是「用CT協助法醫」，而是成立國家級的司法科學委員會，這還要繼續努力。

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核稿編輯：邱宜君


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