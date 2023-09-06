台大法醫影像中心正式揭牌，電腦斷層影像助法醫找出辦案線索，避免家屬二度傷害
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透過360度的3D立體影像，加上電腦斷層影像判讀，可以更完整判斷遺體狀況。例如在3D的模擬頭骨上發現頭蓋骨表面有一處骨折，透過CT影像又進一步看到顱底的粉碎性骨折，將這些影像拼湊結合後，可以判斷死者頭部受到重擊，頭骨碎裂，應該這個致命傷勢。
歐美國家將電腦斷層（CT）應用於死因鑑定已20年以上，台灣終於正式跟上。台大醫學院法醫影像中心今（6）日正式揭牌，CT可精準找出遺體中的線索，有些案件甚至不需解剖。法務部長蔡清祥表示，這是落實司法改革國是會議的「科學化司法」決議，也是國內司法科學與國際接軌的重要里程碑，目前中部和南部也正在建置法醫影像中心，可望幫助讓死者家屬免於二度傷害。
解剖從殯儀館到大學醫院，3D模擬影像還可找子彈
在教育部的經費支持下，台大醫學院法醫影像中心採購全新256切CT儀器，可縮短檢查時間並兼顧影像清晰度，還能做出3D模擬影像，更完整判讀遺體情況。擔綱判讀法醫中心影像的台大醫院影像醫學部主治醫師張晉誠舉例說，透過3D模擬頭骨，更容易判斷看到頭蓋骨表面有骨折，再從CT影像看到顱底有粉碎性骨折，結合上述發現，就能判斷死者頭部受到重擊、頭骨碎裂，應是致命傷勢。
蔡清祥表示，國人大部分很忌諱遺體解剖，有了CT的幫忙，很多案件不一定要解剖，這能讓家屬安心，是最大的貢獻。有了CT影像或3D模擬影像，無論是對家屬說明、檢察官在法庭上解說死因鑑定結果，都可以避免血腥照片造成心理不適。CT技術也能加速辦案效率，例如當死者體內有多顆子彈，先用CT掃描確認子彈位置，可以加速解剖、找子彈、送鑑定的流程。
台大醫學院法醫學科暨研究所所長翁德怡表示，3D模擬有助於重組遺體和現場，有了客觀清晰又不血淋淋的證據，法官可以清楚了解子彈在人體內的路徑，不需要再像過去一樣依賴個別法醫的主觀臆測。他希望台大法醫影像中心近快累積大量經驗，建立完整、有系統的資料庫，未來不必再參考國外案例。
台大醫學院院長倪衍玄表示，過去都在殯儀館做遺體解剖，現在改到大學醫院進行，有準備獨立動線，給往生者和家屬最大的尊重。目前台大醫學院法醫影像中心的案件量正快速增加，每天都有2到3件，台大將致力於提升品質和數量，希望各界接受度也逐步提升。
民間團體：樂見司法科學進展，仍期盼司法科學委員會儘早成立
民間監督落實司改國是會議決議聯盟召集人黃旭田表示，台大法醫所過去數十年持續協助司法科學鑑識、冤案救援，今成立影像中心更有助於實現司法正義。他也提醒，司改國是會議的決議是成立獨立運作、國家級的「司法科學委員會」，結合人權、心理、法律、醫學、腦科學、刑事鑑識科學相關專家，並建立蒐證標準作業流程、司法科學教育、實驗室認證規範及證照等制度。
民間司法改革基金會常務董事林永頌表示，台灣醫學進步，但法醫努力空間還很多，若司法不能連結科學，民眾對司法的信賴度就難以提升。他並呼應黃旭田，強調司改國是會議的決議並不是「用CT協助法醫」，而是成立國家級的司法科學委員會，這還要繼續努力。
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核稿編輯：邱宜君
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
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以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
四周變形工時一鍵檢核，確保合規更釋放店長人才價值
餐飲業通常使用規則較為複雜的變形工時（彈性工時）排班制度，採用四周變形工時的珍煮丹，過去使用Excel排班，需逐一檢查重複排班、計算工時，過程非常容易出現錯誤且十分耗時，單個分店店長光是檢查法律合規性與人力配置的合理性，就需要花費一整天的時間；總部人資也需花兩天以上的時間，複查所有門店的排班表。使用NUEIP系統進行排班變形工時檢核，可以彈性設置許多檢核選項，如單日工時不得超過的時數、不得連續排班的日數、每月休假的天數、總工時等。不僅降低了企業誤觸法規的風險，更讓店長重獲時間以專注經營管理，創造出理想的顧客體驗。
供需平衡的排班人員覆蓋率，應對客流變化的最佳解法
此外，還能根據不同門店的客流高低峰常態，設定人力配置提醒，輔助店長精確安排足夠的員工人數，確保店內運作順暢。NUEIP的排班功能不僅協助珍煮丹節省時間、避免excel檔案遺失的風險，更確保了資料的正確性和安全性。人資主任韓曉萱也補充，營運主管透過NUEIP更能輕鬆掌握各店的營運狀況，監控每季的勞動成本，以達到最佳的營運效果。
「如果可以自動化，何必人工作業？」 堅持的精神克服手搖界三高
珍煮丹在人員流動率高、客流量變化高、市場競爭高的「三高」挑戰中穩紮穩打，得益於其對產品與服務品質的重視，如此堅持的精神也體現在企業管理上。為了同時兼顧流程細節與工作效率，珍煮丹選擇NUEIP nuHRM人資系統，實現了企業內部人事庶務的高效自動化管理。韓曉萱主任笑道：「我以前花好幾天才能完成的工作，現在按個鍵就可以搞定，同時還提高了工作品質。如果可以自動化，何必人工作業？」
員工狀態異動筆筆皆辛苦，貼心的工具可以解決我們的問題
「自動化」徹底改變了珍煮丹的人事作業型態。韓曉萱主任指出：「在過去，我們最害怕處理員工的各種『異動』，如請假、加班、升職、離職等，都得歷經繁複的人工作業流程。」以員工加班為例，首先店長需要熟知員工的加班時數是否超過法定要求，並在班表與打卡紙另行註記，流程中倚賴瑣碎的人工計算與手寫作業，也易發生疏漏。而透過NUEIP系統，所有法規和公司制度的檢核都能夠自動完成，並與考勤、薪資串聯。員工只需要提交申請，經由店長批准，簡單兩個步驟即可快速完成加班手續，人資及營運主管也能即時收到通知、掌握各店的人員狀況，進而做出相對應的營運決策或關心員工夥伴的情況。
合約與培訓流程跨區審批，全賴電子化表單
珍煮丹深知標準化與流程管理的重要性，利用NUEIP電子表單實施合約用印、名片申請、人員培訓等流程管理。透過設置不同的填寫欄位、簽核條件，與串簽特定人員，實現跨部門的無縫協作和高靈活跨區溝通。韓曉萱主任表示：「即使在臨時需要額外審批的情況下，我們也能靈活與彈性地設置加簽，並附加相關備註說明。自從引入了電子化簽核，我們在流程中發生瓶頸的情況大幅減少，同時，員工對自身在流程中的角色和責任有了更清晰的認知，進一步提升了他們的當責態度。」
NUEIP化解管理壓力，成珍煮丹擴點招募的有力支持
珍煮丹目前正積極地擴展海內外門店，招募加盟主與優秀人才，除了提供人才完整的培育與教育訓練計畫之外，加盟主更可透過基礎培訓到高級運營管理，熟悉品牌文化、產品知識和營運策略，並擁有定期督導、回訓制度，以確保加盟主適時得到支持。同時，珍煮丹借助了高效的自動化數位工具──NUEIP企業管理平台，克服了餐飲業複雜多變的管理壓力，把「將珍珠煮成仙丹」的職人精神，貫徹於企業品牌DNA中。
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