《現代菲律賓政治的起源》：馬可仕曾帶來經濟巔峰，但戒嚴統治卻讓數萬人遭政治迫害
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國際特赦組織曾估計，認為戒嚴時期在馬可仕政府手下有約7萬人遭囚禁、3萬4000人遭虐待、3240人喪命，而在他們1975年來訪菲律賓時訪問的107名受刑人中，有71名表示他們曾在獄中被凌虐，這是非常高的比例。
文：江懷哲
威權治理的先盛後衰
在馬可仕的戒嚴統治下，重整旗鼓的菲律賓經濟在1970年代中期達到顛峰。綠色革命發揮效用，這搭配有利的國際原物料價格，加上菲律賓逐步成長、現在有加工出口區加持的工業基礎，一同促成了菲律賓出口擴張，甚至在1974年創造了菲律賓戰後首度的國際收支帳正字。在這過程中，菲律賓一邊積極向外借貸、轉投資國內產業來促進發展，一邊小心翼翼控制債務不要成長過於快速。
這些成就要歸功於渴望翻轉舊政治模式的技術官僚，總統直接管轄下的部會官署也大量增加，他們獲得馬可仕授權，得以在豪強菁英家族干擾大幅降低的情況下展開治理變革、促成菲律賓「發展型國家」的雛形。這些技術官僚的成績斐然，不但推動了當時菲律賓有史以來最具深度的土地改革，他們所催生的國營企業也進軍原先由少數家族壟斷、或投資不足的產業領域──這些新政策不僅為菲律賓經濟帶來成長，也協助馬可仕排除政商界的敵人。此外，舊菲共與不少左傾人士也支持馬可仕的戒嚴統治，甚至擔任官職，視此為菲律賓擺脫舊勢力、推動改革的契機。
由於馬可仕的積極反共吻合美國冷戰戰略需求，美國政府也大力支持這些新政策，並提高對菲律賓的援助。必須強調的是，這並不代表馬可仕是美國傀儡，儘管共產黨、反對派政治人物總是刻意貼標籤渲染──馬可仕時期事實上是菲律賓外交政策獨立性抬頭的重要節點，無論是派夫人等特使赴北京拜會周恩來、毛澤東，或與中共、蘇聯建交並國事訪問等方面，馬可仕時期外交非常活躍，自主性與創意性是超過去菲律賓總統的格局。
馬可仕與中共接觸和建交，後者大談包含互不干涉內政的「和平共處五原則」，此發展讓毛派的新菲共有苦說不出，一方面只能公開支持這一發展，聲稱這是菲律賓革命鬥爭的勝利，另一方面卻嘴硬「中國從不與任何超級強權談判妥協自己的原則，始終是為自己的原則勇敢地戰鬥」，並強調菲律賓革命只能靠自己。
在1980年代初期，馬可仕夫人甚至表示，若美國不體面地對待菲律賓，後者可能會轉向中國或蘇聯。當馬可仕被美國《時代雜誌》問及夫人的發言時，他表示：
「……這一定是衝動發言，她知道這個選項很久以前就不存在了。只要我還是總統，共產主義就不可能在這裡（菲律賓）蓬勃發展。但這並不意味著你（美國）可以為所欲為，隨心所欲地傷害菲律賓，還同時期望可以保有菲律賓。你可能會失去菲律賓，譬如若菲律賓遵循中立政策。不一定要和蘇聯或中華人民共和國聯手。」
在馬可仕的外交團隊中，一直存在著許多希望能在不衝擊美國安全保障的前提下，尋求更大更多元國際空間的人士──曾在1955年萬隆會議時主張亞非國家不但要「獨立於西方」、還同時要積極「反共」的知名菲方代表卡洛斯．羅慕洛（Carlos P. Romulo），在1968年被馬可仕任命為外交部長，成為菲律賓這新外交路線的主舵手。馬可仕本人經常公開倡議這類要「獨立於西方」的國族主義理念，曾在演講中論及第三世界時表示：
「……第三世界的人民為擺脫殖民統治而進行的劃時代鬥爭，尚未充分認識。直到現在，即使是美國的戰略家和學者，似乎也還沒有意識到和理解國族主義的威力。他們仍然在詆毀它，而這也是他們最嚴重的錯誤之一。」
「……現在國族主義不只是一個國家不妥協的旗幟，它同時也是團結第三世界成員反對不公正世界經濟秩序的旗幟。
也許它可能不會被用來帶來暴力，也不應該被用來製造暴力，但它無疑是第三世界人民聚集在一起的重要的、充滿活力的動能。我們不再單獨談論菲律賓人。我們也不再單獨談論馬來西亞，或單獨談論印度尼西亞。在我們這個地區，我們有東協，但這還不夠──我們現在有了七十七國集團（Group of 77）。
什麼是七七國集團？七七國集團由聯合國成員組成 ，當時他們環顧四周，發現他們擁有在聯合國內可投票壓過任何國家所需的票數，然而他們卻受聯合國現有的決定所苦。他們因此決定聚在一起。什麼讓他們走在一起？是國族主義。什麼把他們團結在一起？他們是如何組織起來的？他們打著國族主義的旗號，將自己組織成七十七國集團，來威懾任何形式的侵犯。」
然而，埋藏上述外交經貿表現下的，是菲律賓大量外債與裙帶資本主義的難題。外債光是1974年至1978年間就翻了3倍，而儘管投資於菲律賓國內生產毛額（GDP）中比重高，其創造出來的成長卻較其他鄰國少許多，這一方面是因為在這些投資中營造占比高，如馬可仕夫人熱中推動興建的豪華飯店、文化中心等，另一方面也受到出口品國際市場價格波動影響，持續借貸投入的製造部門生產力增長亦不如預期。
此外，馬可仕早期曾努力扶植具發展潛力的事業，然而後來越來越專注於訂立保護主義政策、創造壟斷來造福他的親信盟友們，不但影響了外資對投資菲律賓的前景評價，也為菲律賓經濟運作帶來了諸多低效率，以及菲律賓政府龐大的財政負擔。
當國際原物料價格跌價，菲律賓農產外銷賺錢能量跟著大降，也曾經在1979－1981年時隨著國際石油價格暴漲，讓菲律賓在1980年代初陷入國際收支危機、通膨暴增與經濟嚴重衰退。後來為控制通膨而執行的信用緊縮政策，讓中小企業與一般菲律賓人受創慘重，人均收入於1983－1985年間衰退15%。這樣慘澹經濟的局面，讓中產階級、商界逐漸無法消受，給了共產黨在鄉村地區吸納支持者、擴大勢力範圍的機會。
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不看履歷、還能挑主管面試？七、八年級幕僚談布爾喬亞公關顧問育才之道
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作為深受新生代喜愛的公關顧問公司，布爾喬亞打著「擁抱青年、創造時代」的旗幟，透過組織設計、文化形塑，發展了一套獨特的「用人戰略」，也在市場上雕塑出新型態的公關顧問產業想像。
多數公關業者位居幕後，想方設法幫助企業客戶贏得鎂光燈，但鮮少反思公關公司本身。 布爾喬亞公關顧問公司選擇一條有別於同業的路子，創立八個年頭以來，一直嘗試革新市場對「公關」的定義，為的就是想號召更多商業人才加入，藉「人才密度」刷新「產業高度」。
布爾喬亞從流程制度的硬底子、到企業文化的軟實力，都能與市場行銷的招募戰術環環相扣，並逐年培育出一批批優秀的顧問新秀戰隊；就連一般雇主感到頭疼的「白紙菜鳥」，在布爾喬亞二～三年的培育下，幾乎都成了同業或獵頭爭相挖角的人才。為了更進一步探索布爾喬亞獨有的「用人戰略」，我們特地前往採訪，一探這家公關公司的育才秘訣。
坐落台北市一級商務蛋黃區，走進布爾喬亞辦公室，即可感受到敏捷、高度目標導向的氛圍。為了促進創新，座位區選擇無隔板的設計，團隊密切討論交流的聲音此起彼落，會議室則以國際城市命名，揭示插旗海外的決心。
令人驚訝的是， 與我們分享育才秘訣的對象，竟然不是公司高管，而是三位負責顧問招募發展計畫的七、八年級生幕僚團隊。帶著炯炯有神的目光與專業熱情的語調，她們分享著布爾喬亞如何以破壞式創新的用人戰略，打造公關產業商業人才的育成加速平台。
經驗模組化＋組織數據化，布爾喬亞打造人才戰力資訊平台
「布爾喬亞不怕人走，只怕人做不好。」
面對近年企業最關心的人才荒議題，策士事業群協理Alice泰然地表示，與其以消極被動的態度防止人才離開，布爾喬亞更積極於與每一位顧問共創具伸展性的職涯發展路徑。
作為一間數位原生的企業，布爾喬亞不僅在公關服務面落實數位創新，也將「數據驅動」的DNA內化於組織治理，並梳理出「個人化、差異化、遊戲化」的人才發展三大核心策略。
也就是為了更精準快速地運用人力，布爾喬亞結合資訊平台打造獨家的「顧問資源配置最適化系統」（Capacity & Capability System），彙整歷年營運數據、顧問專案表現等資料，將每位顧問的「能力」、「經驗」、「特性」等抽象描述標籤化，搭配量化統計，藉以運算出該顧問最適合的發展定位。
「如同電玩中的遊戲角色，不僅能在客戶提出服務需求時，依照任務類別分派最適合的顧問團隊，也能落實適才適所，讓顧問能在定期的績效考核中，參考客觀數據，規劃晉升到下一個階段前需要累積哪些能力值，適性調整職涯發展對策。」Alice分享。
當然，布爾喬亞內部數位化不止步於此。事實上，公司從創立之初便開始佈局累積「資訊資產」。開業以來，布爾喬亞已執行超過2,500多件專案，這些專案經驗到目前都持續進行數位化建檔， 並已經形成一套布爾喬亞內部知識庫，記錄了每一次客戶賦予的任務內容、72段專案流程中顧問解題的歷程，以及最後執行的成效。
藉由「經驗模組化」的流程管理，布爾喬亞讓「白紙菜鳥」得以適得其所、站在前人的肩膀上高速學習，並從菜鳥逐步成長為得以翱翔天際的大鵬。
堅實的制度＋流程，給予新手顧問紮實的工作基礎才能勇於創新
而布爾喬亞又是如何將產業新手訓練成能獨當一面的公關顧問呢？負責帶領初階公關顧問團隊的營運事業群經理Lily分享：「文化是關鍵，流程制度是底氣。」
Lily坦言，直到來了布爾喬亞才感受到「制度」與「流程」的價值。多數人提到規章，就不免感受到束縛，但健全的制度規範就像防呆裝置或是保險絲，新手只要按圖索驥、不牴觸基本原則，也能勇敢嘗試與挑戰創新。
以客戶開發與經營為例。在布爾喬亞不需要等到晉升管理職，才有接觸客戶高階經理人、或是獨立經營客戶的機會；把資深顧問當成智囊團，初階顧問親自拿下客戶的案例不勝枚舉。
「我們不怕年輕顧問砸招牌，最怕連犯錯的勇氣都沒有！最有效的訓練絕對是實戰（On-job Training），絕對不是手把手的填鴨式教育（Spoon-fed Education）。」
然而，曾在前線擔任公關顧問的Lily也直言，自己過往在傳統公關業待了七年，觀察到公關產業的業務往來經常還是靠人脈關係，初出茅廬的年輕顧問想要殺出重圍，就得找到自身的「打擊甜蜜點」。
在布爾喬亞，每位新人都有六個月的「適性評估期」，這期間新人們會被要求大範圍的嘗試各種屬性的專案任務，藉此找出個人勝率最高的攻守範疇，以產業見解、服務專業等優勢，替補暫時的人脈空白。
以流程打天下，靠團隊定江山。布爾喬亞不仰賴單一的明星員工，而是打造人人都能創造最大貢獻的明星團隊，實踐「一群人能走得更遠」的理想道路。
布爾喬亞創造時代的心法：擁抱青年世代、打造青年友善職場
負責年度雇主品牌計畫的策士事業群經理Yvonne，接著分享了一段校園徵才期間的故事。曾有一位求職者詢問：「布爾喬亞自許成為公關產業的旗手，是用什麼指標來衡量？」當時Yvonne回答，企業能否贏得世代青年的青睞，正是關鍵指標。
布爾喬亞從2017年開始，每年都會舉辦大型初階公關顧問招募會《快閃公關霸》，每屆收到的應徵數量、質量逐年提升，這就是贏得青年青睞證明。何謂「青年友善」，布爾喬亞為何投資大量心力在青年族群的溝通？Yvonne進一步解釋，布爾喬亞追尋的不是讓青年一帆風順、輕鬆自在的舒適圈，而是有助於青年持續成長、不斷在職涯道路上有所收穫的青年友善環境。
這意味著，布爾喬亞除了敢提供遠高於同業的薪資待遇，更要建立一個不單只看背景、學歷、文憑、資歷的管道，讓年輕人靠實力發聲、爭取事業的舞台。尤其，現今的七、八年級生是在台灣濃厚的創業氛圍中成長的，也是見證自媒體崛起、渴望影響力並樂於發動改變、勇於拿回主宰權的世代。而青年世代所擁抱的價值，正與布爾喬亞的企業文化、組織精神不謀而合。
以今年邁入第六屆的《快閃公關霸》年度招募會為例。布爾喬亞挑戰產業常規，第一階段不收履歷，在除去學經歷條件對第一印象的影響後，面試官僅從應徵者的觀點進行篩選；甚至在團體面試現場，應徵者可以自行決定，要接受哪位主管的面試。
「一個擁抱青年的團隊，才有機會創造時代。」
作為今年《快閃公關霸》主要承辦人，Yvonne胸有成竹地表示，隨著商業環境的演進，公關與顧問產業的價值越來越受企業重視，公關無疑是門值得人才投入的好生意。 在薪資待遇、企業文化、市場競爭力、中長期發展空間等面向，布爾喬亞有自信成為青年的最佳選擇。
如果你是嚮往公關顧問產業、追尋影響力的新世代人才，布爾喬亞2022年第六屆《快閃公關霸》初階公關顧問招募會，已於3月29日青年節開放應徵，預計於5月24日進行團體面試。