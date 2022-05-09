《現代菲律賓政治的起源》：馬可仕曾帶來經濟巔峰，但戒嚴統治卻讓數萬人遭政治迫害

文：江懷哲

威權治理的先盛後衰

在馬可仕的戒嚴統治下，重整旗鼓的菲律賓經濟在1970年代中期達到顛峰。綠色革命發揮效用，這搭配有利的國際原物料價格，加上菲律賓逐步成長、現在有加工出口區加持的工業基礎，一同促成了菲律賓出口擴張，甚至在1974年創造了菲律賓戰後首度的國際收支帳正字。在這過程中，菲律賓一邊積極向外借貸、轉投資國內產業來促進發展，一邊小心翼翼控制債務不要成長過於快速。

這些成就要歸功於渴望翻轉舊政治模式的技術官僚，總統直接管轄下的部會官署也大量增加，他們獲得馬可仕授權，得以在豪強菁英家族干擾大幅降低的情況下展開治理變革、促成菲律賓「發展型國家」的雛形。這些技術官僚的成績斐然，不但推動了當時菲律賓有史以來最具深度的土地改革，他們所催生的國營企業也進軍原先由少數家族壟斷、或投資不足的產業領域──這些新政策不僅為菲律賓經濟帶來成長，也協助馬可仕排除政商界的敵人。此外，舊菲共與不少左傾人士也支持馬可仕的戒嚴統治，甚至擔任官職，視此為菲律賓擺脫舊勢力、推動改革的契機。

由於馬可仕的積極反共吻合美國冷戰戰略需求，美國政府也大力支持這些新政策，並提高對菲律賓的援助。必須強調的是，這並不代表馬可仕是美國傀儡，儘管共產黨、反對派政治人物總是刻意貼標籤渲染──馬可仕時期事實上是菲律賓外交政策獨立性抬頭的重要節點，無論是派夫人等特使赴北京拜會周恩來、毛澤東，或與中共、蘇聯建交並國事訪問等方面，馬可仕時期外交非常活躍，自主性與創意性是超過去菲律賓總統的格局。

馬可仕與中共接觸和建交，後者大談包含互不干涉內政的「和平共處五原則」，此發展讓毛派的新菲共有苦說不出，一方面只能公開支持這一發展，聲稱這是菲律賓革命鬥爭的勝利，另一方面卻嘴硬「中國從不與任何超級強權談判妥協自己的原則，始終是為自己的原則勇敢地戰鬥」，並強調菲律賓革命只能靠自己。

在1980年代初期，馬可仕夫人甚至表示，若美國不體面地對待菲律賓，後者可能會轉向中國或蘇聯。當馬可仕被美國《時代雜誌》問及夫人的發言時，他表示：

「……這一定是衝動發言，她知道這個選項很久以前就不存在了。只要我還是總統，共產主義就不可能在這裡（菲律賓）蓬勃發展。但這並不意味著你（美國）可以為所欲為，隨心所欲地傷害菲律賓，還同時期望可以保有菲律賓。你可能會失去菲律賓，譬如若菲律賓遵循中立政策。不一定要和蘇聯或中華人民共和國聯手。」

在馬可仕的外交團隊中，一直存在著許多希望能在不衝擊美國安全保障的前提下，尋求更大更多元國際空間的人士──曾在1955年萬隆會議時主張亞非國家不但要「獨立於西方」、還同時要積極「反共」的知名菲方代表卡洛斯．羅慕洛（Carlos P. Romulo），在1968年被馬可仕任命為外交部長，成為菲律賓這新外交路線的主舵手。馬可仕本人經常公開倡議這類要「獨立於西方」的國族主義理念，曾在演講中論及第三世界時表示：

「……第三世界的人民為擺脫殖民統治而進行的劃時代鬥爭，尚未充分認識。直到現在，即使是美國的戰略家和學者，似乎也還沒有意識到和理解國族主義的威力。他們仍然在詆毀它，而這也是他們最嚴重的錯誤之一。」

「……現在國族主義不只是一個國家不妥協的旗幟，它同時也是團結第三世界成員反對不公正世界經濟秩序的旗幟。

也許它可能不會被用來帶來暴力，也不應該被用來製造暴力，但它無疑是第三世界人民聚集在一起的重要的、充滿活力的動能。我們不再單獨談論菲律賓人。我們也不再單獨談論馬來西亞，或單獨談論印度尼西亞。在我們這個地區，我們有東協，但這還不夠──我們現在有了七十七國集團（Group of 77）。

什麼是七七國集團？七七國集團由聯合國成員組成 ，當時他們環顧四周，發現他們擁有在聯合國內可投票壓過任何國家所需的票數，然而他們卻受聯合國現有的決定所苦。他們因此決定聚在一起。什麼讓他們走在一起？是國族主義。什麼把他們團結在一起？他們是如何組織起來的？他們打著國族主義的旗號，將自己組織成七十七國集團，來威懾任何形式的侵犯。」

然而，埋藏上述外交經貿表現下的，是菲律賓大量外債與裙帶資本主義的難題。外債光是1974年至1978年間就翻了3倍，而儘管投資於菲律賓國內生產毛額（GDP）中比重高，其創造出來的成長卻較其他鄰國少許多，這一方面是因為在這些投資中營造占比高，如馬可仕夫人熱中推動興建的豪華飯店、文化中心等，另一方面也受到出口品國際市場價格波動影響，持續借貸投入的製造部門生產力增長亦不如預期。

此外，馬可仕早期曾努力扶植具發展潛力的事業，然而後來越來越專注於訂立保護主義政策、創造壟斷來造福他的親信盟友們，不但影響了外資對投資菲律賓的前景評價，也為菲律賓經濟運作帶來了諸多低效率，以及菲律賓政府龐大的財政負擔。

當國際原物料價格跌價，菲律賓農產外銷賺錢能量跟著大降，也曾經在1979－1981年時隨著國際石油價格暴漲，讓菲律賓在1980年代初陷入國際收支危機、通膨暴增與經濟嚴重衰退。後來為控制通膨而執行的信用緊縮政策，讓中小企業與一般菲律賓人受創慘重，人均收入於1983－1985年間衰退15%。這樣慘澹經濟的局面，讓中產階級、商界逐漸無法消受，給了共產黨在鄉村地區吸納支持者、擴大勢力範圍的機會。