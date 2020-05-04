融合椰奶香氣與煉乳的甜，帶有香蘭葉風味的東南亞咖椰醬

吃膩果醬與起司抹醬了嗎？要不要來試試看東南亞風格的咖椰醬？

咖椰醬或稱咖央醬（若是泰文發音，咖央比較接近原音）是雞蛋蛋黃、椰奶、煉乳調製的甜抹醬。材料很好買，如果要滋味更加豐富可加入香蘭葉（又名班蘭葉、七葉蘭）增添香氣。東南亞點心常使用香蘭葉，也幾乎是泰式點心內的必備香料。台灣的氣候很容易種出香蘭葉，喜歡這個味道的人非常推薦在家裡養一盆，做甜點、做鹹食都用得到。

Photo Credit：小逸 照片中這看來幾乎刺眼的綠色並非人工色素，而是香蘭葉的真實色澤喔

材料

白糖：100g 鹽：1/2茶匙 蛋黃：4個 煉乳：130g（嗜甜可以加10g變成140g） （以上部分為材料A） 椰奶：250ml 玉米粉：25g 中筋麵粉：25g 香蘭葉汁：125ml （香蘭葉40~45g+125ml的水去打）

做法

首先是打香蘭葉汁，用果汁機或者攪拌棒皆可，記得之後要過濾（推薦用布袋），因為葉子的碎屑很細。

Photo Credit：小逸 過濾後的布袋會被染成鮮豔的綠。

Photo Credit：小逸 白糖、鹽、蛋黃、煉乳（材料A）的部分先一起打。至少要打到糖超過一半融化，才可陸續加入後面材料。

Photo Credit：小逸 接著加入椰奶打，然後把玉米粉，中筋麵粉分批加入攪打。加椰奶時有一個訣竅：椰奶罐頭多半是400ml以上的尺寸，小鋁箔包的椰奶尺寸會比較合適。

這邊要強調一件事情，很多人不知道，不管是椰奶罐頭還是鋁箔包椰奶都會有沉澱。由於椰奶比較濃重的部分會沉澱在罐頭下方，所以一些對東南亞料理比較講究的食譜，還會強調是使用椰奶罐頭的上半部或下半部，也就是較清淡或較濃的部分。

鋁箔包使用的時候要記得剪開，不要光看包裝上面寫250ml，就以為打開那個小洞倒下去的就是250ml了！因為剪開你會在裡面發現，有這麼大一塊濃稠固化的部分，而這也是食譜中的椰奶份量啊。

Photo Credit：小逸 有些人常覺得椰奶罐頭或椰奶鋁箔包內的椰奶不夠濃郁，其實是因為沉澱固化部分沒有取出。

Photo Credit：小逸 再加入香蘭葉汁繼續攪拌。照片中為什麼會出現橡皮刀呢？因為使用電動打蛋器攪拌時，會把粉逼往盆子邊上，可用橡皮刀刮回，不然都沾上盆子的內壁啦！

Photo Credit：小逸 再來是過濾，會濾出一些小小的，沒有打散的粉漿顆粒。

Photo Credit：小逸 記得要過濾兩次。（從網子上可以看到粉漿顆粒）

Photo Credit：小逸 然後開始隔水加熱！如果對火候掌握很有信心，也可以上「直火」，不過為避免燒焦。還是建議隔水加熱。隔水加熱時火要開大，直火就一定要用小火。

加熱同時，用直形打蛋器開始不停攪拌，這個食譜的難度就只有在這步驟，要小心不能讓醬汁燒焦。

Photo Credit：小逸 一開始醬汁非常水感、非常稀，大概攪拌10到15分鐘之後，直形打蛋器可以在上面弄出明顯的花紋。

最後就是把盆子離火，繼續攪拌到涼。也可以將鋼盆放在一個更大的冷水盆，加速降溫。而不管有沒有加速降溫，降溫過程一定要繼續攪拌，不然醬汁會變成一整坨。

降溫後就可放到容器內收進冰箱，這時就已經不會結塊了，不過畢竟沒有防腐劑，千萬別放太久不吃啊！

咖椰醬製作提醒

其實咖椰醬的食譜在中文網路世界已有不少，不過多半都是白糖融化的版本，這版本是煉乳版本，風味不太一樣。個人覺得這版本跟需要大量煉乳的越南咖啡、泰國奶茶都很搭，不過真的很甜，因此本食譜已在原本的基礎上減糖，並推薦搭配普通咖啡。

記得放涼前還是要不斷攪拌，不然會在放涼之前變成一整坨。

網路上有些食譜會用攪拌棒重新打過一次避免顆粒感，這個食譜不用，只要認真過濾跟攪拌不會有顆粒感。

因為多了香蘭葉的香氣，這樣的咖椰醬真的會比常見的黃褐色版本更美味。咖椰醬若配上烤土司，與含鹽冰奶油一塊，就頗有冰火菠蘿油的風格。香蘭葉帶芋香的草葉香，跟椰奶的香氣搭配煉乳的甜、蛋黃的馥郁，非常邪惡，不利養生，可是食物的世界，往往是越墮落，越快樂。

Photo Credit：小逸

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒