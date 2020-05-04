融合椰奶香氣與煉乳的甜，帶有香蘭葉風味的東南亞咖椰醬
我們想讓你知道的是
因為多了香蘭葉的香氣，這樣的咖椰醬真的會比常見的黃褐色版本更美味。咖椰醬若配上烤土司，與含鹽冰奶油一塊，就頗有冰火菠蘿油的風格。
吃膩果醬與起司抹醬了嗎？要不要來試試看東南亞風格的咖椰醬？
咖椰醬或稱咖央醬（若是泰文發音，咖央比較接近原音）是雞蛋蛋黃、椰奶、煉乳調製的甜抹醬。材料很好買，如果要滋味更加豐富可加入香蘭葉（又名班蘭葉、七葉蘭）增添香氣。東南亞點心常使用香蘭葉，也幾乎是泰式點心內的必備香料。台灣的氣候很容易種出香蘭葉，喜歡這個味道的人非常推薦在家裡養一盆，做甜點、做鹹食都用得到。
材料
白糖：100g
鹽：1/2茶匙
蛋黃：4個
煉乳：130g（嗜甜可以加10g變成140g）
（以上部分為材料A）
椰奶：250ml
玉米粉：25g
中筋麵粉：25g
香蘭葉汁：125ml
（香蘭葉40~45g+125ml的水去打）
做法
首先是打香蘭葉汁，用果汁機或者攪拌棒皆可，記得之後要過濾（推薦用布袋），因為葉子的碎屑很細。
這邊要強調一件事情，很多人不知道，不管是椰奶罐頭還是鋁箔包椰奶都會有沉澱。由於椰奶比較濃重的部分會沉澱在罐頭下方，所以一些對東南亞料理比較講究的食譜，還會強調是使用椰奶罐頭的上半部或下半部，也就是較清淡或較濃的部分。
鋁箔包使用的時候要記得剪開，不要光看包裝上面寫250ml，就以為打開那個小洞倒下去的就是250ml了！因為剪開你會在裡面發現，有這麼大一塊濃稠固化的部分，而這也是食譜中的椰奶份量啊。
加熱同時，用直形打蛋器開始不停攪拌，這個食譜的難度就只有在這步驟，要小心不能讓醬汁燒焦。
最後就是把盆子離火，繼續攪拌到涼。也可以將鋼盆放在一個更大的冷水盆，加速降溫。而不管有沒有加速降溫，降溫過程一定要繼續攪拌，不然醬汁會變成一整坨。
降溫後就可放到容器內收進冰箱，這時就已經不會結塊了，不過畢竟沒有防腐劑，千萬別放太久不吃啊！
咖椰醬製作提醒
- 其實咖椰醬的食譜在中文網路世界已有不少，不過多半都是白糖融化的版本，這版本是煉乳版本，風味不太一樣。個人覺得這版本跟需要大量煉乳的越南咖啡、泰國奶茶都很搭，不過真的很甜，因此本食譜已在原本的基礎上減糖，並推薦搭配普通咖啡。
- 記得放涼前還是要不斷攪拌，不然會在放涼之前變成一整坨。
- 網路上有些食譜會用攪拌棒重新打過一次避免顆粒感，這個食譜不用，只要認真過濾跟攪拌不會有顆粒感。
因為多了香蘭葉的香氣，這樣的咖椰醬真的會比常見的黃褐色版本更美味。咖椰醬若配上烤土司，與含鹽冰奶油一塊，就頗有冰火菠蘿油的風格。香蘭葉帶芋香的草葉香，跟椰奶的香氣搭配煉乳的甜、蛋黃的馥郁，非常邪惡，不利養生，可是食物的世界，往往是越墮落，越快樂。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒