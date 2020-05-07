在台灣創業開小吃店還不夠，她的夢想是開一間越式下午茶店

採訪捕手：劉蕙娟

你認為自己的人生可以有多大的可能性？你能夠為自己的夢想努力到什麼程度？在後龍採訪豐原蚵仔煎的老闆娘後，這些問題不斷衝上心頭，捫心自問，我還沒有答案，但我們都必須向這個在異地努力，且自信活著的新住民姊妹致上最高敬意。

台灣是發夢的地方，豐原是逐夢基地

何佳錡，越南籍新住民，家鄉位於越南鄉下，家中9個兄弟姊妹，佳錡排行老4，由於她對家中農務毫無興趣，認為有其他發展與能力，相信自己有天一定可以成功賺大錢，因此年紀輕輕就到越南市區爭取工作，從事餐飲服務業的關係，佳錡對語言的學習相當有天份，加上堅信努力就沒有辦不到的事，靠著自學便習得廣東話及北京話。

後來佳錡在嬸嬸的介紹下，與嬸嬸朋友的孫子，也就是後來的先生認識，兩人都有共識的情況之下，佳錡於20歲那年嫁來台灣豐原。初來乍到的她，對台灣充滿期待與憧憬，來台沒多久，便主動向婆家爭取到外面工作，工作僅7個月，佳錡便發現工廠工作時間過長、薪資條件相對差。因此，她決定再次投身餐飲行業，初期礙於語言的隔閡，佳錡選擇到小吃攤或小吃店幫忙，過往的餐飲服務經驗給了她許多的幫助，然而，佳錡還是感覺到一些不太友善或是嘲弄的對待，個性好勝、要強的她，不想別人看不起，下了班回到家就卯起來學中文和台語，因為過去有北京話的底子，不到一年就將中文學齊，又再花了三個多月的時間，就能用基本的台語與客人應對。

一個人在一個上午，負責一家自助餐店一千多個便當的料理到包裝，幾年下來，手腳俐落的佳錡已在豐原地區小有名氣，各家餐飲店家爭相祭出高薪聘請，因為一個她可以當三個人力使用。佳錡始終沒有忘記自己想開店、賺大錢的夢，因此花費心思選擇工作的店家，最後選擇地方知名的店家，一待就是2-3年，期間每個月休息一天，每天工作時數都是超過12小時。趁著工作之際，努力學習人家開店成功的方法和料理配方，空閒之餘，還會到各個地方去品嘗食物，開發自己的味覺廣度，和對口味配方的認識，為自己開店的夢想逐步構築，一步一步踩穩自己的腳步。

Photo Credit：民進黨婦女部

後龍緩步調 開店築夢忙

7年後，因著孩子的出生，佳錡跟著先生北上至後龍生活，後龍的生活步調與豐原相差甚遠，連帶工作薪資也是大幅下降，但個性積極的佳錡用著同樣努力的態度在後龍生活與工作。

5年後，為了兼顧工作與子女照顧，加上佳錡輾經算命師父指點，表示佳錡時運到了，可以一圓自己開店的夢想，這給了佳錡莫大的信心，因此就開了自己的店。夫妻倆拚命用時間爭取相對好的料理品質，及降低成本的努力下，約莫4個多月後，佳錡開店的本金就幾乎回收，順利歸還向親朋好友借的錢，半年後店面已經開始賺錢。由於佳錡對於店內的配方多方試驗以調整口味，她不怕別人提供建議，更會與友人共同討論店內擺設與各種料理設備的裝置，以求不斷改善店面環境與創新口味。

開店至今已邁入第6年了，「豐原蚵仔煎」在後龍一帶的餐飲店家中佔據一席之地，到訪那天，佳錡是間斷性地受訪，在旁看著佳錡俐落的手腳，明快地抓起各種調料和食物下鍋烹煮，不大的店面處處可以看見佳錡的用心，整齊的餐具擺放，乾淨的桌面和環境，盡可能最大化地使用空間。此外，觀察夫妻倆的互動，佳錡先生雖然不苟言笑，卻是貼心的，偶爾言詞間比較嚴肅或尖銳，只見佳錡也是溫婉地笑一笑，柔順回個話，轉身一個大方且親切地回應客人或接聽電話，都讓人感覺佳錡待人接物之道。

Photo Credit：民進黨婦女部

夢想是越做越大，越式下午茶甜點店

最後問到佳錡對於開店是否還有其他的規劃，原以為她會想要擴張目前的店面，不料她卻靦腆一笑，低聲告訴我，這家店還不算是她夢想中的店，她觀察台灣目前對於越南料理的認識還太單一，其實越南人很喜歡吃點心的，有許多特色的越南甜點還沒被看見，而且佳錡對於做甜點的興趣高於鹹食，期待自己靠目前的店面攢夠資金，未來想開一家夢幻的越式下午茶甜點店，一家台灣獨一無二的店面！

受不了香味的誘惑，採訪後，決定在店內來一份招牌的蚵仔煎與肉羹湯，看似地道的台灣小吃，因為佳錡研發的獨家醬料，混著這個來台生活近20年的越南女子對料理獨到的理解與琢磨所創造出來的風味，好似吃在口中的蚵仔煎，不單單是一般的台灣小吃料理，而是，飽含著她每天對生活的付出與努力成份。

準備離開前，佳錡的一雙才小一、小二的兒女也來到店裡，看見她與兒子不斷玩親親的畫面，和兩個孩子童趣的對話，那一刻的她，又彷彿與剛剛受訪眼中閃著自信亮光，充滿氣勢的女子不同，單純的是屬於兩個孩子的媽，看著孩子笑鬧，一切就很滿足的溫柔！

Photo Credit：民進黨婦女部

本文獲民進黨婦女部─新島嶼故事捕手計畫授權刊登，原文請見此

豐原蚵仔煎地址：苗栗縣後龍鎮中華路128-3號／連絡電話：037-723801

捕手介紹

劉蕙娟，身為一名助人工作者，許多時候與人互動往往帶著建立專業關係的目的，漸漸地遺忘了單純去聆聽他人的生命故事，並為之情緒起伏的感動，成為捕手，從「心」開始，一邊旅行、一邊尋找故事，聽是從耳朵開始，然後用心作結束。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒