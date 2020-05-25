2020/05/25, 國際

洄游鮭魚 vs. 水力發電廠，芬蘭人如何兼顧環境與能源？

洄游鮭魚 vs. 水力發電廠，芬蘭人如何兼顧環境與能源？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像
我們想讓你知道的是

令人訝異的是，政治色彩從左到右的9個黨派，除了其中一個臨時缺席的以外，剩下8個竟然全都說：我們同意這議題很重要、下個會期會納入水法的修正案的討論等等，非常一致的說法。

文：Continyu

鮭魚可說是芬蘭人共同的飲食與文化記憶。若是跟團來玩過芬蘭的人，可能體驗過天天吃燻鮭魚、喝鮭魚湯喝到怕。居住芬蘭的這兩年多，我亦聽不少芬蘭人提過小時候或者父母有去河裡釣鮭魚的經驗。

身為洄游魚類重要成員之一，出生在河川裡的鮭魚，迴游的過程無可避免的需要面對水壩和水力發電廠的挑戰。芬蘭共計有330座水力發電廠，佔芬蘭國內生產電力23％。要一條充滿鮭魚的河流，還是具有可再生特性的水力發電，則是芬蘭當前面臨的議題之一。

本文主要是想分享之前參與的一場非學術性的研討會：「virtavesien tulevaisuus」，直譯是發電廠的未來。此研討會是不久前世界洄游魚類日（World Fish Migration Day）時，由芬蘭的世界自然基金會（WWF）所舉辦的活動，主要與會人士是此議題的利害關係人（stakeholders，註1）——芬蘭各地推行河川與洄游魚類復育的地方團體、相關的中央與地方政府、黨派代表、政府研究單位、與為數不多的水力發電廠代表。

背景介紹：芬蘭的鮭魚

芬蘭的迴游魚類有好幾種，包括各種鮭魚（salmon）、鱒魚（sea trout）、歐洲鰻鱺（eel），也有像台灣櫻花鉤吻鮭一樣，因為冰河時期留下來的陸封型鮭魚。其中波羅的海鮭魚（和大西洋鮭魚同種，學名均是Salmo salar，只是體型較小），對芬蘭特別具有重要性：除了引文提及的文化意義之外，在生態層面，洄游的鮭魚連結著河流與海洋生態系；在經濟層面，雖然在總產業價值與族群數量上遠不如本系列前文提過的鱈魚鯡魚，卻屬於單位價格偏高的魚種。

由於過度捕撈與水壩的建立，波羅的海的鮭魚從原本繁殖於一百多條河降低到現在只剩30條河還見得到野生鮭魚的蹤跡（註2）。儘管如此，減少的野生鮭魚並未反映在芬蘭鮭魚市場——因為低價的挪威養殖鮭魚取代價格較高的芬蘭野生鮭魚。為因應整個波羅的海野生鮭魚的減少，早已有不少措施執行在波羅的海海域，包括限捕（各國有捕撈數量上限）、限制漁具種類、流放養殖的幼魚等等。這些措施確實讓部分河川的鮭魚，例如芬瑞交界的托爾訥河（芬蘭語：Tornijorki），族群數量回復到接近紀錄上的最高值（註3）。

但僅有這些海洋措施，並無法讓大多數的河川顯現出鮭魚的復育成效。這也是這場研討會或舉辦的原因——為了有效復育鮭魚，在現有鮭魚相關的海洋政策之下，下一步相關團體希望能以鮭魚的生命週期為基礎進行復育。也因此不得不面對鮭魚洄游會面臨的挑戰：建立在河上的水力發電廠。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像
一窺芬蘭非營利組織與政府、對立者之間的互動

這場研討會值得分享的一點在於可以一窺芬蘭本地非營利組織、政府、對立的利益關係人之間的互動。除了地方團體（含芬蘭本地及瑞典、美國兩個外國案）報告目前執行的計畫、經驗與預計執行的未來計畫之外，研討會尚有（1）政府報告當前的與洄游魚類復育相關法規、計畫與預算；（2）各黨派國會議員代表發表時間，說明各黨派對此議題的態度與計畫。

第一點政府報告雖然有點像是政令宣傳，卻也是與會團體直接對政府單位提出意見的機會。舉例來說，芬蘭於2011開始執行的水法（Water Act），已包含不少關魚類的保護措施，例如當執行於河川的計畫（包括水壩；水力發電廠）會危害到魚群與漁業時，不僅計畫需要政府核准，而計畫的負責單位更有義務補償造成的危害。換而言之，相關的復育措施，包括流放幼魚、魚道建立等等，是由水力發電廠負責出錢的，而且這些措施還需要有後續的效果追蹤。但是當日與會的團體認為現在這版本的水法仍然不足，在好幾個政府報告的之後的討論時間，均提出了像是義務條款只適用於新的計畫，需要修改延伸適用於以前已建造的水壩、或是魚梯成效的評估需要納入、復育經費等等。

根據之前和和芬蘭的WWF接觸的經驗，覺得他們滿懂得怎麼操作議題的。以這場研討會而言，WWF主動舉辦這類型的研討會並邀請政府與會，向政府表態兼施壓：我們WWF對這議題這般立場喔。在研討會中的第一個演講，他們更是直接放上他們的調查結果，表示60％的芬蘭人支持若要讓鮭魚回來，拆除水壩是可考慮的。除此之外，此會議是在國會建築裡的一個會議廳舉辦的，主要原因除了議程安排含各黨派國會議員代表發表時間外，也方便國會議員們審法、開會之間的空檔來聽聽研討會的內容。

這個黨派國會議員代表發言時間，形式和內容倒是十分有趣。每個黨派有五分鐘的發表時間，而後有討論時間。令人訝異的是，政治色彩從左到右的9個黨派，除了其中一個臨時缺席的以外，剩下八個竟然全都說：我們同意這議題很重要、下個會期會納入水法的修正案的討論等等，非常一致的說法。

這從台灣面臨環境議題經驗來看，這場面可說是過分和諧了點，但討論其原因，大概可歸咎於二：一是芬蘭社會其實已經針對這個議題對話很久了。除了已經在執行的水法早已納入河川魚類的保護措施外，這個以洄游魚類的利益關係人為導向的研討會也已經辦了第三次。第二個原因可能是因為這議題的最大反對方，水力發電廠的代表其實出席的不多，也沒有上台報告。但我覺得這場研討會的插曲，頗能反映出這個以對話主體為基礎研討會。

某國會議員：「……（一些正面同意這議題重要性的話）……但是，我覺得應該把所有相關的團體都找來，像是漁民、水力發電廠代表等等，都不該缺席。」

主席：「我們也很希望找他們來，但水力發電廠似乎沒有興趣。第二次舉辦這會議時，我們邀請水利發電廠時，他們馬上拒絕！馬上喔！所以我們這次沒有發邀請函給他們。」

QA時間，台下有人舉手

某A：「我想糾正一下剛剛的對話，水力發電廠當然對這議題有興趣。我就是來自水力發電公司。」

主辦單位：「太好了！希望下次你們也可以來上台報告！」

比較可惜的一點，大概是薩米原住民的漁權沒有在會議中被討論到。可能跟比較有爭議河川是向北流經挪威，而不是WWF比較關注的波羅的海河川有關；也有可能是像 Wasiq在之前文章裡提到的，原住民議題其實在芬蘭社會裡並不是那麼容易被看見。

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研討會和世界洄游魚類日的文宣（研討會現場）｜Photo Credit: Continyu / 水鹿遇到馴鹿提供
小結

就我目前待過的兩個歐洲國家，芬蘭和荷蘭，不論是環境政策訂立、還是環境相關研究，很多時候在很想法剛出現的階段就會開始把利害關係人（或是民眾）拉進參與。而當前處理環境議題上，常使用的生態系統方法（Ecosystem approach），雖然說是同時考慮自然生態系統與人類社會經濟系統，並以維護系統永續為出發點，但實際操作起來通常有既定的社會目標。加上有「人」的因素在其中，衝突與取捨（trade-off）是必然會面臨的問題。及早把利害關係人納入並進行溝通，就更顯得重要。

有賴於國會同步口譯的設備，難得有機會參加這場以芬蘭語為主要語言（整天研討會下來只有四個講者是外國人）、以利關係人為主體的的研討會，可說是非常幸運。不得不說，在非英語系國家攻讀環境科學面臨的挑戰之一，即是環境議題在很多時候是具有地方性的，很多當地的非營利組織，或是類似本次這種和利害關係人密切的會議與活動，都會以當地語言為主。若不將當地語言練到熟爛，便錯失很多深入當地的機會（忍不住覺得自己應該回家面壁檢討一下破破的芬蘭文和荷蘭文了）。

後記：芬蘭地方的鮭魚復育措施

雖然不確定是否可以應用到台灣的情境（畢竟環境差異很大），既然人都來了，除了觀察芬蘭政府與地方團體的互動外，姑且還是記錄一下從會議上聽到的措施。雖然每條河的做法不盡相同，但總結自研討會的報告，目前芬蘭在河川上幫助洄游魚類的措施除了傳統的建立魚道（類型包括接與水壩和攔沙壩連結的魚梯，亦有採用舊河道作為魚道直接繞過水壩的方式）、近幾年來在各國開始採用的移除水壩（多執行於不再發揮功能的水壩）等方法外，有個令人大開眼界的方法——直接運送（transportation）。此方法目前芬蘭僅在特定河川實驗：也就從洄游魚類卡在水壩的地方開始，直接把魚撈起、用卡車把魚運回繁殖地的上游。

之前第一次聽到這作法時，腦袋裡不禁浮現年節返鄉，本來大家可以自由選客運、火車或是自己開車，結果公路全面無法通行，全體被迫搭火車的畫面。這方法目前還在實驗階段，我之前的一位同事，其博論中的一篇文章就在評估其中一條河用這方法的比較分析——結論是當一條河中的水壩超過兩個時，這方法比魚道更有經濟效益。生態上的效果，目前僅有瑞典的例子可供參考。

註釋
  • 註1：此處利害關係人指所有和議題相關的人，不論是會被正面或負面影響的對象，或是有意、有能力影響議題走向的團體。另一中文翻譯易「利益關係人」易誤解為利益團體或是僅涉者受益的對象，英文又易與股票持有人搞混。
  • 註2、3：ICES. 2015. Report of the Baltic Salmon and Trout Assessment Working Group (WGBAST), 23-31 March 2015, Rostock, Germany. ICES CM 2015\ACOM:08. 362 pp.

本文經水鹿遇到馴鹿授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航