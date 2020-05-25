洄游鮭魚 vs. 水力發電廠，芬蘭人如何兼顧環境與能源？

文：Continyu

鮭魚可說是芬蘭人共同的飲食與文化記憶。若是跟團來玩過芬蘭的人，可能體驗過天天吃燻鮭魚、喝鮭魚湯喝到怕。居住芬蘭的這兩年多，我亦聽不少芬蘭人提過小時候或者父母有去河裡釣鮭魚的經驗。

身為洄游魚類重要成員之一，出生在河川裡的鮭魚，迴游的過程無可避免的需要面對水壩和水力發電廠的挑戰。芬蘭共計有330座水力發電廠，佔芬蘭國內生產電力23％。要一條充滿鮭魚的河流，還是具有可再生特性的水力發電，則是芬蘭當前面臨的議題之一。

本文主要是想分享之前參與的一場非學術性的研討會：「virtavesien tulevaisuus」，直譯是發電廠的未來。此研討會是不久前世界洄游魚類日（World Fish Migration Day）時，由芬蘭的世界自然基金會（WWF）所舉辦的活動，主要與會人士是此議題的利害關係人（stakeholders，註1）——芬蘭各地推行河川與洄游魚類復育的地方團體、相關的中央與地方政府、黨派代表、政府研究單位、與為數不多的水力發電廠代表。

背景介紹：芬蘭的鮭魚

芬蘭的迴游魚類有好幾種，包括各種鮭魚（salmon）、鱒魚（sea trout）、歐洲鰻鱺（eel），也有像台灣櫻花鉤吻鮭一樣，因為冰河時期留下來的陸封型鮭魚。其中波羅的海鮭魚（和大西洋鮭魚同種，學名均是Salmo salar，只是體型較小），對芬蘭特別具有重要性：除了引文提及的文化意義之外，在生態層面，洄游的鮭魚連結著河流與海洋生態系；在經濟層面，雖然在總產業價值與族群數量上遠不如本系列前文提過的鱈魚和鯡魚，卻屬於單位價格偏高的魚種。

由於過度捕撈與水壩的建立，波羅的海的鮭魚從原本繁殖於一百多條河降低到現在只剩30條河還見得到野生鮭魚的蹤跡（註2）。儘管如此，減少的野生鮭魚並未反映在芬蘭鮭魚市場——因為低價的挪威養殖鮭魚取代價格較高的芬蘭野生鮭魚。為因應整個波羅的海野生鮭魚的減少，早已有不少措施執行在波羅的海海域，包括限捕（各國有捕撈數量上限）、限制漁具種類、流放養殖的幼魚等等。這些措施確實讓部分河川的鮭魚，例如芬瑞交界的托爾訥河（芬蘭語：Tornijorki），族群數量回復到接近紀錄上的最高值（註3）。

但僅有這些海洋措施，並無法讓大多數的河川顯現出鮭魚的復育成效。這也是這場研討會或舉辦的原因——為了有效復育鮭魚，在現有鮭魚相關的海洋政策之下，下一步相關團體希望能以鮭魚的生命週期為基礎進行復育。也因此不得不面對鮭魚洄游會面臨的挑戰：建立在河上的水力發電廠。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

一窺芬蘭非營利組織與政府、對立者之間的互動

這場研討會值得分享的一點在於可以一窺芬蘭本地非營利組織、政府、對立的利益關係人之間的互動。除了地方團體（含芬蘭本地及瑞典、美國兩個外國案）報告目前執行的計畫、經驗與預計執行的未來計畫之外，研討會尚有（1）政府報告當前的與洄游魚類復育相關法規、計畫與預算；（2）各黨派國會議員代表發表時間，說明各黨派對此議題的態度與計畫。

第一點政府報告雖然有點像是政令宣傳，卻也是與會團體直接對政府單位提出意見的機會。舉例來說，芬蘭於2011開始執行的水法（Water Act），已包含不少關魚類的保護措施，例如當執行於河川的計畫（包括水壩；水力發電廠）會危害到魚群與漁業時，不僅計畫需要政府核准，而計畫的負責單位更有義務補償造成的危害。換而言之，相關的復育措施，包括流放幼魚、魚道建立等等，是由水力發電廠負責出錢的，而且這些措施還需要有後續的效果追蹤。但是當日與會的團體認為現在這版本的水法仍然不足，在好幾個政府報告的之後的討論時間，均提出了像是義務條款只適用於新的計畫，需要修改延伸適用於以前已建造的水壩、或是魚梯成效的評估需要納入、復育經費等等。

根據之前和和芬蘭的WWF接觸的經驗，覺得他們滿懂得怎麼操作議題的。以這場研討會而言，WWF主動舉辦這類型的研討會並邀請政府與會，向政府表態兼施壓：我們WWF對這議題這般立場喔。在研討會中的第一個演講，他們更是直接放上他們的調查結果，表示60％的芬蘭人支持若要讓鮭魚回來，拆除水壩是可考慮的。除此之外，此會議是在國會建築裡的一個會議廳舉辦的，主要原因除了議程安排含各黨派國會議員代表發表時間外，也方便國會議員們審法、開會之間的空檔來聽聽研討會的內容。

這個黨派國會議員代表發言時間，形式和內容倒是十分有趣。每個黨派有五分鐘的發表時間，而後有討論時間。令人訝異的是，政治色彩從左到右的9個黨派，除了其中一個臨時缺席的以外，剩下八個竟然全都說：我們同意這議題很重要、下個會期會納入水法的修正案的討論等等，非常一致的說法。

這從台灣面臨環境議題經驗來看，這場面可說是過分和諧了點，但討論其原因，大概可歸咎於二：一是芬蘭社會其實已經針對這個議題對話很久了。除了已經在執行的水法早已納入河川魚類的保護措施外，這個以洄游魚類的利益關係人為導向的研討會也已經辦了第三次。第二個原因可能是因為這議題的最大反對方，水力發電廠的代表其實出席的不多，也沒有上台報告。但我覺得這場研討會的插曲，頗能反映出這個以對話主體為基礎研討會。

某國會議員：「……（一些正面同意這議題重要性的話）……但是，我覺得應該把所有相關的團體都找來，像是漁民、水力發電廠代表等等，都不該缺席。」

主席：「我們也很希望找他們來，但水力發電廠似乎沒有興趣。第二次舉辦這會議時，我們邀請水利發電廠時，他們馬上拒絕！馬上喔！所以我們這次沒有發邀請函給他們。」

QA時間，台下有人舉手

某A：「我想糾正一下剛剛的對話，水力發電廠當然對這議題有興趣。我就是來自水力發電公司。」

主辦單位：「太好了！希望下次你們也可以來上台報告！」

比較可惜的一點，大概是薩米原住民的漁權沒有在會議中被討論到。可能跟比較有爭議河川是向北流經挪威，而不是WWF比較關注的波羅的海河川有關；也有可能是像 Wasiq在之前文章裡提到的，原住民議題其實在芬蘭社會裡並不是那麼容易被看見。

研討會和世界洄游魚類日的文宣（研討會現場）｜Photo Credit: Continyu / 水鹿遇到馴鹿提供

小結

就我目前待過的兩個歐洲國家，芬蘭和荷蘭，不論是環境政策訂立、還是環境相關研究，很多時候在很想法剛出現的階段就會開始把利害關係人（或是民眾）拉進參與。而當前處理環境議題上，常使用的生態系統方法（Ecosystem approach），雖然說是同時考慮自然生態系統與人類社會經濟系統，並以維護系統永續為出發點，但實際操作起來通常有既定的社會目標。加上有「人」的因素在其中，衝突與取捨（trade-off）是必然會面臨的問題。及早把利害關係人納入並進行溝通，就更顯得重要。

有賴於國會同步口譯的設備，難得有機會參加這場以芬蘭語為主要語言（整天研討會下來只有四個講者是外國人）、以利關係人為主體的的研討會，可說是非常幸運。不得不說，在非英語系國家攻讀環境科學面臨的挑戰之一，即是環境議題在很多時候是具有地方性的，很多當地的非營利組織，或是類似本次這種和利害關係人密切的會議與活動，都會以當地語言為主。若不將當地語言練到熟爛，便錯失很多深入當地的機會（忍不住覺得自己應該回家面壁檢討一下破破的芬蘭文和荷蘭文了）。

後記：芬蘭地方的鮭魚復育措施

雖然不確定是否可以應用到台灣的情境（畢竟環境差異很大），既然人都來了，除了觀察芬蘭政府與地方團體的互動外，姑且還是記錄一下從會議上聽到的措施。雖然每條河的做法不盡相同，但總結自研討會的報告，目前芬蘭在河川上幫助洄游魚類的措施除了傳統的建立魚道（類型包括接與水壩和攔沙壩連結的魚梯，亦有採用舊河道作為魚道直接繞過水壩的方式）、近幾年來在各國開始採用的移除水壩（多執行於不再發揮功能的水壩）等方法外，有個令人大開眼界的方法——直接運送（transportation）。此方法目前芬蘭僅在特定河川實驗：也就從洄游魚類卡在水壩的地方開始，直接把魚撈起、用卡車把魚運回繁殖地的上游。

之前第一次聽到這作法時，腦袋裡不禁浮現年節返鄉，本來大家可以自由選客運、火車或是自己開車，結果公路全面無法通行，全體被迫搭火車的畫面。這方法目前還在實驗階段，我之前的一位同事，其博論中的一篇文章就在評估其中一條河用這方法的比較分析——結論是當一條河中的水壩超過兩個時，這方法比魚道更有經濟效益。生態上的效果，目前僅有瑞典的例子可供參考。

註釋

註1：此處利害關係人指所有和議題相關的人，不論是會被正面或負面影響的對象，或是有意、有能力影響議題走向的團體。另一中文翻譯易「利益關係人」易誤解為利益團體或是僅涉者受益的對象，英文又易與股票持有人搞混。

註2、3：ICES. 2015. Report of the Baltic Salmon and Trout Assessment Working Group (WGBAST), 23-31 March 2015, Rostock, Germany. ICES CM 2015\ACOM:08. 362 pp.

本文經水鹿遇到馴鹿授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航