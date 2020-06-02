追殺式領導 vs. 服務式領導：如何像「管理企業」般地經營你的學術工作？

文：林煜軒醫師（國家衛生研究院）

最近分別在頂尖期刊《自然》（Nature）與《科學》（Science）的職涯專欄，各看到一篇談經營管理的文章。

《自然》文章一開始的小標就開宗明義的說：「就像管理企業一樣地經營學術工作」（Treat science like a business）。在跨國企業待過一陣子的我，好奇地一口氣讀完了整篇文章。在此摘錄幾段自己非常有共鳴的重點，讓學術界的朋友們參考。

像「管理企業」般地經營學術工作

《自然》的這篇文章，邀請五位專家談如何領導研究室，其中麻省理工史隆管理學院（MIT Sloan School of Management）的副院長Peter Hirst，不僅直白地說「就像管理企業一樣地經營學術工作」，還繼續補充「我們的客戶就是整個學術社群」。

我現在也用業界管理的方式，在管理我的實驗室，因此對這些論點非常認同。因為學術思想雖然獨立自主，但是學術工作卻是環環相扣的任務，才能完成的。像是一項研究中，如果統計分析和寫論文討論的撰寫，是兩個人分工負責，那麼統計的結果還沒有確定，撰寫討論的人就不可能開始動筆。

麻省理工的專家，建議用紅綠燈的方式，把實驗室裡大大小小的事情，依照緊急與重要的程度，用紅、黃、綠的燈號來區分。我自己的實驗室，則是採用Trello這個在電腦與手機都可以操作的軟體，所有團隊成員一起協做每個計劃的進度，而每件事情的輕重緩急，也都有不同顏色的燈號標示。

Photo Credit：林煜軒 我們研究室的Trello界面，我們用不同顏色的燈號，來標示投稿論文的狀態。

追殺式領導 vs. 服務式領導

「剛放假回來，老闆跟我『追殺』一堆進度！」

我自己不喜歡這樣說，也覺得說被「追殺」實在很奇怪。或許「服務式領導」的概念，可以減少團隊成員「被追殺進度」的感覺。

澳洲斯威本理工大學的專家，舉了個例子說明「服務式領導」（servant leadership）和傳統「追殺進度式」領導風格的不同：

「追殺進度式」的領導告訴屬下：「這項任務請你在下週三下午2點前完成」

而「服務式領導」的主管則會詢問：「你認為這項任務在什麼時候完成比較好？」

在討論的過程中，負責的同事可能會了解到：星期五財務部要確定年度總預算，如果星期四早上把計畫書寫好，再和主管討論這筆預算，來回修改後在星期五前給財務部可能太趕了；而且主管星期四下午還有重要會議……所以主管說星期三下午2點前把計畫書給他，其實是犧牲了主管自己下班的時間，而讓下屬很寬裕的寫完計畫書。如果知道這些來龍去脈，還說主管在「追殺」實在太不厚道了。

「服務式領導」其實是把壓力和黑臉，從老闆轉嫁給整個團隊的好方法。但這必須花時間引導讓所有團隊成員，知道所有任務都是環環相扣的，讓他們了解如果超過期限（deadline）並不是要為老闆負責，而是會拖延到整個團隊的進度。

我的研究室則沿襲先前我在業界的傳統，每週一早上開會，每個團隊成員會講自己上週的進度，也會講自己這週的行程和預計完成的事項。即便所有同事們都可以了解誰最近行程很忙，哪些事情可能需要快點完成，但我還是常常耐不住性子的用「追殺進度式」的領導，因為這對主管似乎還是最有效率的。

然而，學術工作非常講求創意與思考，而有創意與思考的專業人士，通常比其他行業的員工喜歡有更多自主的空間，包括自己設定進度。所以在學界或醫院的管理，「服務式領導」仍然是個重要的心法。

領導人特有的焦慮症候群

學者難以勝任領導職的另一個重要原因是，他們經常有「冒名頂替症候群」（impostor syndrome）。「冒名頂替症候群」是1978年兩位臨床心理學家，描述成功人士一種常見的現象：

他們認為自己的成功，不是因為自己的能力與努力，而是因為運氣，才讓大家誤以為他們是自己能力很強、很聰明，靠自己才成功；而且總有一天別人會發現他們其實是騙子。

得了「冒名頂替症候群」的研究室主持人，也會對領導實驗室感到焦慮、沒有信心。特別對技術純熟的專業人士來說，「成功領導團隊」比起「成功做好專業」的定義更為模糊。像是一位網頁設計師，成為網頁設計團隊領導人時。他主要的工作是對外的客戶協調，還有對內的每位團隊成員的規劃工作進度；而不是親自動手把一個網頁做到盡善盡美。

而這位剛從網頁設計師，升遷成為網頁設計團隊的領導人，可能會不太習慣自己的成功，是把團隊協調好；而不只是成功地把網頁做得好，而感到不自在與焦慮，甚至擔心他的團隊夥伴說：「這個案子能做得又快又好，都是我們拼出來的，我們主管只會出一張嘴」、「他以前是很會做啦，但是現在換了位置，換了腦袋；這次他什麼都沒做！」

走出校門後，職涯的「教」與「學」

但在領導人特有的過度焦慮之外，學術界的領導人，在職涯上確實有著需要不斷教學相長的不足。

有位醫院共事的朋友，跟我說他原本想問自己非常敬重的資深主治醫師，對於以後自己想出去開業應該做的準備和建議。但想了想覺得算了，因為「那位資深主治醫師一輩子都在同一間醫學中心，哪能給我什麼建議？」

英國的企業訓練顧問直言：「很多研究室主持人無法給學生們在非學術的職涯上給建議，因為大部份的研究室主持人，一輩子也都只在學術圈裡。」

我認識教學醫院的主治醫師們也經常如此，對於訓練中的住院醫師提到自己未來的發展，價值觀相對比較單一；對於開業、甚至離開醫界，還經常抱持負面的態度。

我在擔任醫學系輔導性質的導師時，有幾位曾經因為個人志趣不想繼續完成醫學系學業的同學，安排與我對談。這些同學們的成績其實都非常好，在社團也很活躍，人緣也都不錯，坦白說也不用什麼「輔導」。但他們的想法可能太先進了，一般的親友師長可能難以理解，又屢勸不聽，所以常常一坐下來就擺出「老師，你又沒離開醫院這座象牙塔；憑什麼勸我把醫學系念完？」的叛逆態度。

但當我自我介紹當年自己在取得精神科專科醫師，沒有繼續留在醫界，而到業界發展3年多、而且從事手機程式app開發跨領域的多元經驗後，氣氛變融洽的變成開心聊起生涯規劃。

傾聽他們的叛逆，其實很有趣。我也相信，學術界裡的領導，和職涯上的「教」與「學」，是值得享受的有趣體驗。

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本文經林煜軒授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航