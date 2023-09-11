受刑人告監所「勞作金過低」勝訴，法務部憂人人討3千元恐增10億支出，律師：非要求普發現金
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林俊儒律師解釋，他們主張的是勞作金計算方式、受刑人勞務和收入規劃分配應與時俱進的調整改善，讓受刑人的勞作金收入可達到滿足基本生活開銷，靠自己的力量在獄中生活，才能達到教化矯正目的，而不是要求「普發3000元」給所有錢不夠的受刑人，更不是要求納稅人來養他們。
花蓮監獄有位陳姓受刑人兩個月勞作金只拿到194元及325元，他以無法維持生活、法務部函釋建議受刑人每月生活所需為3000元等理由提告。花蓮地方法院更一審判陳男勝訴，要求監所補足2個月各3000元勞作金。法務部擔心，如所有受刑人都依此要求，一年將增加10億元支出。陳男委任律師林俊儒則強調，提告是希望凸顯受刑人勞作金過低，無法負擔獄中生活的問題，不是要政府對受刑人「普發3000」，也沒有要納稅人養受刑人的意思。
受刑人每月賺不到1000元，須自備生活用品
受刑人服刑期間須自備貼身衣物、盥洗用品，沐浴洗髮、洗碗洗衣、衛生紙等生活用品；如果受刑人符合矯正署所訂的貧困標準，監所才會幫忙準備。假如受刑人錢帶不夠，亦無親友接濟，單靠每月數百元的勞作金收入，連生活用品都買不起，更不用說看醫生。
根據監察院2019年提出的糾正案，現行各矯正機關有五成以上受刑人以摺紙袋、摺紙蓮花等委託加工為作業，每人每月勞作金收入十分微薄，有33個監所平均收入低於500元，8個監所平均收入低於200元。有受刑人1個月可運用的勞作金不到20元，無法符合基本生活需求。高雄大寮監獄挾持人質事件震驚社會，當時受刑人也抗議勞作金太低導致生存陷入困境，要求國家應檢討。
監察院糾正後，法務部2020年修法將受刑人勞作金提撥比例由37.5%，提升至60%。假如一位受刑人一個月共折1萬個紙袋，每個賣0.1元，總收入1000元，扣除500元成本後，共有500元利潤。這500元的4成要投入被害人補償基金、監所飲食補助、受刑人職業訓練；其餘6成利潤可供受刑人按「累進處遇級數」領取，也就是在服刑期間表現越好，可領用的比例越高。
不過，根據監所關注小組今年對33個監所共735名受刑人所做的調查，高達8成2受刑人每月收入低於800元，逾半受刑人每天工作8小時、一週工作5天，每月勞作金不到500元。監所關注小組直言，這點錢根本不夠負擔受刑人所需的日用品或就醫費用。
陳男告法務部：勞作金太低無法生活
法務部2018年一份有關追繳犯罪所得的函釋指出，追繳時須考量受刑人「每月生活需求費用金額標準為3000元」。據此函釋，陳姓受刑人主張，監所讓他連每月最基本的3000元都賺不到，就算只付擔日用品和就醫，仍嚴重入不敷出，特別是因病導致勞作金僅194元、325元那兩個月。陳姓受刑人律師引述司法院長許宗力曾說「受刑人是穿『囚服』的國民」，強調受刑人基本權應受憲法保障，要是受刑人每天工作都無法養活自己，亦無法達到復歸社會的矯正教化目標。
花蓮監獄則主張，矯正機關目的是使受刑人改悔向上、培養適應社會的生活能力，不是讓陳男在服刑期間能「舒適生活」，所以不能將獄中作業視同一般勞工去要求待遇。花蓮監獄也說，在花東地區找尋合作廠商本就困難，加上運輸成本高，利潤本來就比較薄，陳姓受刑人所領勞作金屬「合理範圍」；陳姓受刑人有2個月勞動金偏低，則是因其工作產出低於他人。
法官：所得過低是剝削，使受刑人無法回歸社會
根據判決書，陳姓受刑人收入最低的那2個月時薪僅3.85元和7.53元，分別與同期一般國民最低時薪相差41.5倍、21倍。若按件計酬，陳姓受刑人每個紙袋僅拿到0.45元，一般社會上從事折相同紙袋工作每件基本工資報酬應為6.4元，相距14倍。法官指出，就算受刑人不受《勞基法》規範，但基本工資是一般國民最低標準，受刑人收入再怎麼差，也不該差這麼多，否則有「奴隸化受刑人」嫌疑，是文明法治國家不能容許的。
法官表示，所得過低不僅是剝削壓榨，也是對人格尊嚴的貶低侮辱；貶低勞動價值的作業條件，不僅使受刑人無法重新適應、復歸社會，更會讓受刑人陷入自暴自廢的惡性循環。
法務部稱1年增加10億負擔，律師：非要求普發3000元
不過法務部認為，陳男及法官誤解「每月生活需3000元」的意思。如本案判決確定，勞作金不滿3000元的數萬名受刑人都提起訴訟，要求「月領3000元」，國庫一年將增10億元負擔，將由全民埋單。
矯正署副署長楊方彥表示，「監所的作業措施讓受刑人收入過低」是「倒果為因」，會協助花蓮監獄上訴。他解釋，陳男及法官所引用的法務部函釋是指對受刑人追繳犯罪所得時，需注意保管金及勞作金餘額不應低於3000元，而非要求監所應給受刑人至少3000元勞作金。他也強調，受刑人的勞動屬於教化矯正的一部分，不同作業的收入有別，但不會影響受刑人的基本權益。
陳男委任律師林俊儒表示，訴訟主張是「3000元以下的勞作金收入違法」，這問題有很多解法。他們並非要政府編預算發基本薪資，而是希望矯正機關「與時俱進」地規劃受刑人作業、分配勞作金，而非幾十年來一直做收入微薄的紙袋、紙盒加工。監所應嘗試找其他合作廠商或開發更多自營產品，例如有些麵包工廠，勞作金收入就達到萬元以上；即使花蓮地處偏遠，還是有很多不同收入來源，像飯店寢具盥洗、民宿用品加工等。
林俊儒強調，讓受刑人的勞作金收入可滿足基本生活需求，脫離對親友救濟的依賴，才能達到教化矯正目的。不是要主管機關保證收入、「普發3000元」給所有受刑人，更不是要與民爭利或要納稅人養受刑人。
法務部擔心「大家都來要錢」，林俊儒可以理解，但他強調，雖然判決要求監所補足陳姓受刑人2個月生活費，但他們提告的目的只是想透過判決確認「3000元以下勞作金違法」，沒有一定要監所補足3000元。如果花蓮監獄會上訴，他們也會繼續努力釐清誤解、闡明主張。
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全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
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從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
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