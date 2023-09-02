imb詐欺吸金案首開庭：主嫌認罪稱「迷失了」與女友裁定續押， 3員工獲交保

檢方28日偵結「im.B」吸金詐騙案，依《銀行法》等罪起訴平台創辦人曾耀鋒等31人，台北地方法院昨（1）日下午召開移審庭，主嫌曾耀鋒表示，因公司經營不善才偽造不實債權，都是他一個人做的與員工無關。法官逐一詢問後在押5人包括曾耀鋒、張淑芬、行政主管顏妙真、新竹營運處處長陳振中、掛名財務長的潘志亮後，裁定曾耀鋒、張淑芬繼續收押禁見，顏妙真、陳振中、潘志亮各以60萬、150萬、100萬元交保。

曾耀鋒2017年與曾明祥、張淑芬開設im.B平台，對外佯稱以人頭金主原始債權人出借款項產生債權，由借款人提供不動產設定抵押，或由借款公司提供未到期支票為擔保，交由im.B媒合投資人認購。公司出借的款項，都是投資人投入的資金，集團對外稱以年息9％到13％、保證期滿可拿回本金，用發行假債權方式詐財，為典型「龐氏騙局」。

曾耀鋒認「詐欺罪」：公司經營不善，我走歪路迷失了

曾耀鋒表示，2015年他以借貸媒合模式經營， 有人向銀行借不到錢就會來找他們。先以原始債權人身份將錢借出，再將債權轉給投資人，並保障投資人一定利息收入，投資人收到利息後，平台會收服務費。從借款人身上先收取19.8%的利息，另收取投資人6%服務費，一筆借款有將近26%收益，分給投資人8-13%，業務最高可拿13%佣金。

曾有人向調查局檢舉，金管會調查後也認定沒違法，因此曾耀峰認為，他並非觸犯《銀行法》第125 條所規定的，非法人不得經營準收受存款業務達1億元；曾耀峰說，市場上有十幾家公司以同樣模式經營，「我沒有逾越紅線」，直到2018年公司經營不善。

曾耀鋒稱，早期債權媒合案都是真的，公司持續成長，2019年時類似平台愈來愈多，競爭激烈，公司經營不善，財務出現缺口。他嘗試做了一、兩次的假債權，發現可讓投資人繼續認購、公司獲得資金，「我迷失掉了，走了歪路，無法自拔。」

曾耀峰表示，他私下製作假債權合約後給員工上架，沒什麼人知道他怎麼做的，公司後期仍有些真債權，只是假的愈來愈多，最後有些真案殘值過低，就沒成案。多數員工都不知情，他現在看到每個月只領2、3萬元的員工也受到此事牽連，非常難過、抱歉。至於顏妙真是公司行政主管，陳振中負責招攬投資業務，潘志亮是單純的人頭帳戶，和公司營運無關。



曾耀鋒替女友張淑芬說話，他表示張在公司負責生技直銷相關業務，對借貸平台業務不清楚，案發後生技工廠被查扣、公司也倒閉，「是我連累到她」。



對將房子「假過戶」給顏妙真意圖脫產，觸犯使公務員登載不實罪，曾耀鋒表示，當時他付不出房貸，擔心房子被抵押，所以過戶給顏妙真讓她幫忙繳房貸，並非為了脫產。在檢察官所起訴的多項罪名中，曾耀峰僅承認做假債權的詐欺罪。

張淑芬哭訴稱不知情，還替曾借錢度過難關

張淑芬對違反《銀行法》、詐欺和使公務員登載不實的脫產行為等，全部都不認罪。

張淑芬說，她職稱掛公司副總，負責人事、行政庶務，沒有涉及平台任何業務銷售，公司存摺、印章都是曾耀鋒保管，公司收益只有曾知道，也不會讓她過問。曾耀鋒一個月給她40萬元薪水，這筆錢要支付桃園租屋處每月10萬元的租金、水電費和所有生活開銷。

她當庭聲淚俱下表示，她和家人、親友都有投資Im.B平台，投入金額高達千萬，她今年初才知道曾耀鋒做假債權。如果早就知情，不可能投入這麼多，而且曾耀鋒2020年11月有別的女朋友她就會離開，不可能後來曾耀鋒告訴她公司財務出問題，她還把全部存款拿出來，甚至向銀行貸300萬元，希望幫公司度過難關。

檢方認為曾耀鋒、張淑芬為隱匿犯罪，移轉名下房產給員工顏妙真，還在桃園、宜蘭多處藏匿高價藝術品、數百瓶威士忌和名牌包；張淑芬辯解，她當時身上沒錢，付不出桃園的房租，且她還用生技公司名義開支票借款，當時為了躲債主、省房租等，曾耀峰透過前行政顧問陳振坤找到宜蘭一間房子可以免費讓她住，她才陸續將名牌包等物品先搬到宜蘭，沒想到開始搬家隔天就被逮捕。

張淑芬表示，她本人沒逃亡意圖，家中還有個19歲女兒。女兒現在因此案受到打擊，放棄考大學，一度離家出走。另外她的父母都年老生病，父親罹患癌症，她被羈押4個月期間，家中全靠妹妹和妹婿，請求法官讓她交保，她會去做熊貓外送賺錢，償還債務、幫忙家中經濟。

檢方主張，張淑芬是在宜蘭旅館被拘提到案，不是在桃園租屋處，也不是在陳振坤的宜蘭房子，可見有逃亡意圖。且張淑芬明知曾耀鋒是通緝犯，卻在曾酒駕被逮報假名時保持沈默。檢察官更提出張淑芬和員工李耀吉的對話紀錄，張說「對，我們開始做假債權的時候是4年前」、「4年前我們平台量能不足，確實我們迷失」等語，顯見張淑芬對假債權早就知情，而非今年才知道。

3名在押員工僅顏妙珍認罪，全獲交保

偵查中被視為公司「大帳房」的顏妙真，是昨日開庭唯一對所有起訴罪名全認罪的人；顏妙真當庭對法官自白，2014年她到生技公司找張淑芬面試，一開始是行政助理，公司後來轉做網路借貸媒合平台，她繼續負責行政事務。雖然對公司財務狀況不佳、製作假債權上架販售知情，但曾耀峰都向她保證這些沒有違法、不需擔心。她也沒有因為曾耀峰「假過戶」房子給自己獲得任何好處。