imb詐欺吸金案首開庭：主嫌認罪稱「迷失了」與女友裁定續押， 3員工獲交保
我們想讓你知道的是
曾耀鋒稱，早期債權媒合案都是真的，公司持續成長，2019年時類似平台愈來愈多，競爭激烈，公司經營不善，財務出現缺口。他嘗試做了一、兩次的假債權，發現可讓投資人繼續認購、公司獲得資金，「我迷失掉了，走了歪路，無法自拔。」
檢方28日偵結「im.B」吸金詐騙案，依《銀行法》等罪起訴平台創辦人曾耀鋒等31人，台北地方法院昨（1）日下午召開移審庭，主嫌曾耀鋒表示，因公司經營不善才偽造不實債權，都是他一個人做的與員工無關。法官逐一詢問後在押5人包括曾耀鋒、張淑芬、行政主管顏妙真、新竹營運處處長陳振中、掛名財務長的潘志亮後，裁定曾耀鋒、張淑芬繼續收押禁見，顏妙真、陳振中、潘志亮各以60萬、150萬、100萬元交保。
曾耀鋒2017年與曾明祥、張淑芬開設im.B平台，對外佯稱以人頭金主原始債權人出借款項產生債權，由借款人提供不動產設定抵押，或由借款公司提供未到期支票為擔保，交由im.B媒合投資人認購。公司出借的款項，都是投資人投入的資金，集團對外稱以年息9％到13％、保證期滿可拿回本金，用發行假債權方式詐財，為典型「龐氏騙局」。
曾耀鋒認「詐欺罪」：公司經營不善，我走歪路迷失了
曾耀鋒表示，2015年他以借貸媒合模式經營， 有人向銀行借不到錢就會來找他們。先以原始債權人身份將錢借出，再將債權轉給投資人，並保障投資人一定利息收入，投資人收到利息後，平台會收服務費。從借款人身上先收取19.8%的利息，另收取投資人6%服務費，一筆借款有將近26%收益，分給投資人8-13%，業務最高可拿13%佣金。
曾有人向調查局檢舉，金管會調查後也認定沒違法，因此曾耀峰認為，他並非觸犯《銀行法》第125 條所規定的，非法人不得經營準收受存款業務達1億元；曾耀峰說，市場上有十幾家公司以同樣模式經營，「我沒有逾越紅線」，直到2018年公司經營不善。
曾耀鋒稱，早期債權媒合案都是真的，公司持續成長，2019年時類似平台愈來愈多，競爭激烈，公司經營不善，財務出現缺口。他嘗試做了一、兩次的假債權，發現可讓投資人繼續認購、公司獲得資金，「我迷失掉了，走了歪路，無法自拔。」
曾耀峰表示，他私下製作假債權合約後給員工上架，沒什麼人知道他怎麼做的，公司後期仍有些真債權，只是假的愈來愈多，最後有些真案殘值過低，就沒成案。多數員工都不知情，他現在看到每個月只領2、3萬元的員工也受到此事牽連，非常難過、抱歉。至於顏妙真是公司行政主管，陳振中負責招攬投資業務，潘志亮是單純的人頭帳戶，和公司營運無關。
曾耀鋒替女友張淑芬說話，他表示張在公司負責生技直銷相關業務，對借貸平台業務不清楚，案發後生技工廠被查扣、公司也倒閉，「是我連累到她」。
對將房子「假過戶」給顏妙真意圖脫產，觸犯使公務員登載不實罪，曾耀鋒表示，當時他付不出房貸，擔心房子被抵押，所以過戶給顏妙真讓她幫忙繳房貸，並非為了脫產。在檢察官所起訴的多項罪名中，曾耀峰僅承認做假債權的詐欺罪。
張淑芬哭訴稱不知情，還替曾借錢度過難關
張淑芬對違反《銀行法》、詐欺和使公務員登載不實的脫產行為等，全部都不認罪。
張淑芬說，她職稱掛公司副總，負責人事、行政庶務，沒有涉及平台任何業務銷售，公司存摺、印章都是曾耀鋒保管，公司收益只有曾知道，也不會讓她過問。曾耀鋒一個月給她40萬元薪水，這筆錢要支付桃園租屋處每月10萬元的租金、水電費和所有生活開銷。
她當庭聲淚俱下表示，她和家人、親友都有投資Im.B平台，投入金額高達千萬，她今年初才知道曾耀鋒做假債權。如果早就知情，不可能投入這麼多，而且曾耀鋒2020年11月有別的女朋友她就會離開，不可能後來曾耀鋒告訴她公司財務出問題，她還把全部存款拿出來，甚至向銀行貸300萬元，希望幫公司度過難關。
檢方認為曾耀鋒、張淑芬為隱匿犯罪，移轉名下房產給員工顏妙真，還在桃園、宜蘭多處藏匿高價藝術品、數百瓶威士忌和名牌包；張淑芬辯解，她當時身上沒錢，付不出桃園的房租，且她還用生技公司名義開支票借款，當時為了躲債主、省房租等，曾耀峰透過前行政顧問陳振坤找到宜蘭一間房子可以免費讓她住，她才陸續將名牌包等物品先搬到宜蘭，沒想到開始搬家隔天就被逮捕。
張淑芬表示，她本人沒逃亡意圖，家中還有個19歲女兒。女兒現在因此案受到打擊，放棄考大學，一度離家出走。另外她的父母都年老生病，父親罹患癌症，她被羈押4個月期間，家中全靠妹妹和妹婿，請求法官讓她交保，她會去做熊貓外送賺錢，償還債務、幫忙家中經濟。
檢方主張，張淑芬是在宜蘭旅館被拘提到案，不是在桃園租屋處，也不是在陳振坤的宜蘭房子，可見有逃亡意圖。且張淑芬明知曾耀鋒是通緝犯，卻在曾酒駕被逮報假名時保持沈默。檢察官更提出張淑芬和員工李耀吉的對話紀錄，張說「對，我們開始做假債權的時候是4年前」、「4年前我們平台量能不足，確實我們迷失」等語，顯見張淑芬對假債權早就知情，而非今年才知道。
3名在押員工僅顏妙珍認罪，全獲交保
偵查中被視為公司「大帳房」的顏妙真，是昨日開庭唯一對所有起訴罪名全認罪的人；顏妙真當庭對法官自白，2014年她到生技公司找張淑芬面試，一開始是行政助理，公司後來轉做網路借貸媒合平台，她繼續負責行政事務。雖然對公司財務狀況不佳、製作假債權上架販售知情，但曾耀峰都向她保證這些沒有違法、不需擔心。她也沒有因為曾耀峰「假過戶」房子給自己獲得任何好處。
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100%MIT，資安、守護、陪伴全方位服務：Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具，家中寶貝的第一個智慧好朋友
我們想讓你知道的是
仁寶集團子公司「神寶醫資」推出新款AI智慧寶寶攝影機與互動玩具「Pixsee Play & Pixsee Friends」，不只今年榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界設計大獎，還擁有五大資安防護科技，為父母提供最安全、最智慧的科技育兒體驗。
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現代生活非常便利，不只手機、平板、筆電等3C產品可以連線上網，越來越多的傳統家電也支援連接網路，提供即時的遠端服務。除了家事幫手，這些技術也應用在育兒照護，搭配即時傳輸、錄影、遠端語音等功能，育兒好物「寶寶攝影機」就此誕生，造福了不少工作家庭兩頭燒的新手爸媽。
當心！小家庭也有資安危機，你不可不知的科技漏洞
但你知道嗎，這些物聯網科技其實存在著資安隱憂。2015年，國外安全分析公司Rapid7就曾公布10個存在於嬰兒攝影機的安全漏洞，例如駭客可能繞過認證機制進入系統，任意存取或濫用監視服務等。這意味著，若攝影機這類聯網的3C產品沒有做好防護，或是使用者缺乏良好的資安習慣，很可能就會碰上家庭的資安危機，輕則帳號、個資等資料遭駭，造成資料外流與財產損失，重則產品遭到駭客惡意操控，把視訊鏡頭變成駭客窺視全家人一舉一動的「內鬼」。
雖然寶寶攝影機遭駭客入侵聽來駭人，但我們也不需因噎廢食，害怕使用類似的攝影機產品；相反的，這正凸顯出資安防護的重要性。所以我們應該建立正確的資安知識，將「資安防護」列入家用攝影機的挑選標準之一，如此一來，才能放心享受安全、智慧的家庭生活。
把資安變成基本要求！Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大防護科技
話說回來，到底如何判斷產品的資安防護是否到位？對於資安領域較陌生的新手爸媽來說，建議可以從廠牌知名度、資安規範等角度來評估。例如神寶醫資聯手微軟（Microsoft）推出的「Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具套組」，就是目前市面上同類型的產品中，少數擁有頂尖的資安防護規格的品牌。
「Pixsee Play & Pixsee Friends」由仁寶集團子公司「神寶醫資」打造，不只產品本身榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界創新設計大獎肯定；對於資安，設計團隊更自信給出「兩大安心」承諾：其一，每一台Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機都是百分之百台灣精造，完全不需擔心產地的不確定因素；其二，Pixsee Play擁有五大資安防護科技，從驗證、傳輸到儲存，通通採用高規格的防護措施，為家人在意的隱私問題提供最全面的保護。
Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大資安防護科技
一、遵循號稱「史上最嚴格個資法」的歐盟一般資料保護規則（General Data Protection Regulation，GDPR）。
二、採用「硬體安全晶片」加密防護為使用者保護的基礎，加強身分驗證及資料存取管理措施。
三、SD記憶卡經磁碟加密，僅能透過Pixsee攝影機讀取，任何人皆無法使用讀卡機讀取或在其他電子裝置使用這張記憶卡，確保記憶卡品質與資料安全性。
四、資料傳輸過程全程採用銀行等級的加密工具及加密標準，保障無線網路連線及資料傳輸的安全。
五、Pixsee與微軟合作，以微軟旗下「Azure IoT Hub服務」為樞紐，結合Azure的加密技術與多項資安方案，於雲端整合管理所有Pixsee設置，提供商業等級的資料防護。
智慧偵測 x 高清夜視：不分日夜守護你的心肝寶貝
除了不可忽視的資安防護，針對寶寶的智慧守護也是Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的一大亮點。設計團隊結合影像偵測、聲音辨識等技術，精心設計了許多智慧功能，幫助爸媽妥善的照顧小寶貝。例如面對「寶寶為什麼哭？」的世紀難題時，Pixsee獨特的哭聲偵測與辨識技術就很實用，不管是尿布濕了、肚子餓了、還是單純需要有人抱抱，Pixsee Play都能運用哭聲資料庫的比對，找出寶寶可能的需求，並在Pixsee App推播提醒時呈現，讓爸媽對症下藥，給予最適當的關愛。
另外，寶寶在成長過程還可能面臨兩大危險：第一是睡眠時的翻身或口鼻覆蓋，第二則是寶寶學會爬行後，總會不受控的往家中較危險的區域（如床邊、玄關）探險。面對防不慎防的風險，Pixsee Play也有相應功能可以提供協助。例如偵測孩子的口鼻是否遭到異物遮擋的「臉部覆蓋偵測」，以及緊盯家中的小寶貝動向的「危險／安全區域偵測」，都能透過Pixsee App發送提示訊息，第一時間提醒照顧者趕到寶寶身邊協助處理，避免聽見寶寶哭聲的心碎瞬間。
此外，Pixsee Play的攝影鏡頭也十分講究。由六層全玻璃構成的500萬畫素鏡頭，搭配Pixsee專業影像畸變校正軟體技術（LDC），不只解析度高，160度超廣角影像也完全不變形，每個細微表現都清清楚楚，再搭配Pixsee App的「智慧拍照」功能，清晰紀錄寶寶的每個可愛瞬間。而且，Pixsee Play還搭載夜鶯近紅外光科技，就算是完全無光源的深夜，夜視鏡頭依然能夠清晰捕捉寶寶張手、眨眼等細節動作，爸媽再也不用為了看一眼孩子而半夜頻繁起床了。
Pixsee Friends動物夥伴布偶大集合：陪伴寶貝的第一個「智慧好朋友」
以為達成看顧寶寶的任務就結束了嗎？Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機能做的還不只如此。對嬰幼兒而言，外界的一切刺激與回饋，都形塑著他的經驗感受，成為養成人格特質的一部分。所以，有時明明不需要換尿布、也不是肚子餓，寶寶卻還是哭鬧不已，這其實就是需要陪伴的訊號。
陪伴也是Pixsee的強項。除了Pixsee Play的可愛外型之外，還有三位造型療癒的「Pixsee Friends動物夥伴布偶」，每位Pixsee Friend都擁有獨特的音樂歌單。只要寶寶對著攝影鏡頭揮動布偶，Pixsee Play就會自動播放由兒童音樂專家精選的「心情補給歌單」，回應寶寶探索世界的行動。
因為設計的初衷就是希望產品能夠陪伴寶寶，Pixsee Play & Pixsee Friends皆選用非絨布布料製作，不只耐磨好清洗，也避免絨毛、灰塵等病菌風險影響寶寶的健康。因此，爸媽就可以放心把Pixsee Play與Pixsee Friends介紹給寶寶認識，讓他們成為爸媽的替身、寶寶的夥伴，陪伴寶寶快樂長大。
最貼心的是，不論是揮揮玩偶、聽音樂後的笑鬧反應，Pixsee App的智慧拍照功能會自動拍下這些互動過程，並生成「精選回憶」及「縮時短片」等影音內容儲存在專屬雲端。如此一來，就算爸媽咪不在身邊，依然可以看見寶寶和Pixsee Friends的有趣互動，不錯過任何寶寶讓人心臟爆擊的可愛瞬間。
對寶寶而言，Pixsee Friends的互動及陪伴是成長的重要經驗，不只抓握玩偶能鍛鍊手部的肌肉，也能緩解與父母分開的分離焦慮，對於人格養成中的獨立、自信、想像力等，都有正向幫助；而對爸媽而言，Pixsee Friends就像是寶寶的第一個朋友，能夠分擔一些育兒的甜蜜負擔，同時讓寶寶擁有屬於自己的小夥伴。
智慧操作好簡單！Pixsee App智慧功能設定詳解
Pixsee Play & Pixsee Friends最厲害的地方是，在功能服務如此全方位的同時，操作起來依然簡單直覺。首先，你只需要一台安裝「Pixsee App」的行動裝置，註冊Pixsee的帳號、綁定會員資料後，就可以進入裝置配對的環節。
Pixsee App的介面分類很清楚、使用設計也非常直覺，只要進入Pixsee App後點選左上角的「選單」，再點選「Pixsee設定」，就能看到前文提到如哭聲偵測、區域偵測、縮時短片、語音偵測等豐富功能。以爸媽最關心的智慧拍照功能為例，只要點選「縮時短片」的選項，打開「紀錄模式」，依照家庭的使用需求設定細節。
接著再從選單中選擇「相簿」，就能看到孩子的各種可愛瞬間，同時，App下方還有AI自動生成的精選回憶及縮時短片。如果想要自行編輯，只要點選播放任意一則短片，就能從右上方的「編輯」進入編輯畫面，以拖放的方式來新增、刪除照片，打造最可愛的寶寶圖輯。
除了智慧拍照，Pixsee Play另一大亮點就是智慧播放音樂與聲音。操作上與智慧拍照雷同，但必須先綁定Pixsee Friends，並根據不同的Pixsee Friends進行個別設定。每個Pixsee Friends都能夠設定「父母語錄製」及「AI智慧音樂盒」，依指示完成設定或聲音錄製後，只要將Pixsee Friends置於鏡頭前100至30公分處，緩慢朝向鏡頭推進，Pixsee Play就會自動偵測，偵測成功時會響起提示音，並自動播放音樂清單或父母錄音檔。
Pixsee Play & Pixsee Friends：為寶寶獻上最美好的禮物
專為現代家庭而生的Pixsee Play & Pixsee Friends，為繁忙的父母記錄寶寶的每個瞬間，同時，也替家庭帶來全新的科技育兒體驗。如果正在煩惱親朋好友的孩子滿月禮要送什麼，適用於0~6歲小朋友的Pixsee Play & Pixsee Friends，或許是最與眾不同、也最實用的彌月贈禮，還能在寶寶轉瞬即逝的成長過程中，獻上最美好的祝福。
生活中，所有與寶寶連結的時刻都是無價的，想要分享寶寶成長喜悅的心情，大概是全天下父母都能共鳴的情感。這也是神寶醫資打造打造「Pixsee」系列產品的原動力。所以，大至每個智慧功能的細節設計、小至包覆材質的選用搭配，都是團隊反覆測試、驗證的結晶，一切都只為了讓Pixsee Play不只是攝影機，更是陪伴孩子的智慧互動玩具。