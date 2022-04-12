2022/04/12,
印太

印尼學生國會前抗議修憲延長總統任期，警方發射催淚瓦斯和水柱驅離

印尼學生國會前抗議修憲延長總統任期，警方發射催淚瓦斯和水柱驅離
4月11日，印尼學生走上雅加達街頭抗議試圖修憲延長總統任期。Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

根據印尼憲法，總統的任期是一任五年，可競選連任一次，共十年。佐科威是在2014年首度當選總統，2019年成功連任，儘管其任期還有2年才結束，但近幾週當地政壇盛傳要求他連任的聲音，以延續現有的政治議程。

（中央社）印尼多週來傳聞可能修憲，放寬總統任期限制，引發數以千計的學生聚集在人民代表議會前抗議，警方今天對示威的學生發射催淚瓦斯和強力水柱。

印尼下次大選將在2024年舉行，由於印尼有總統任期不得超過兩任的限制，屆時已連任一次的總統佐科威（Joko Widodo）將不符合參選資格。

不過，資深官員和多個政黨上月建議，選舉應該延後舉行，並且應該修憲允許總統任期超過兩任。

約2000名大學生今天聚集在印尼人民代表議會大樓外。上週，印尼各地也出現類似的集會。

抗議活動的協調人員魯提非（ Luthfi Yufrizal）在聲明稿中表示：「我們要求印尼人民代表議會不要修改憲法，背叛憲法，我們堅定拒絕將2024年大選延後。」

根據現場的法新社記者表示，警方稍後發射催淚瓦斯和強力水柱，驅散抗議的學生。

部分學生和警方爆發衝突，總計數十名學生遭帶走訊問。

儘管佐科威本人多次駁斥這些說法，但從3月以來，關於延後選舉和延長總統任期的討論越來越熱烈。

佐科威昨天再度表示，這只是「揣測」。

佐科威在推特發文說：「2024年總統大選和地方選舉時間已達成協議。一切都很明確。」

但批評人士指出，佐科威的駁斥說法來得太遲，只會助長外界的不滿。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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