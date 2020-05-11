從美日的主街轉型經驗，台灣「街區創生」可以學到什麼？

文：林孟麗（中衛中心地方創生工作小組）

十多年前，在我剛喝完點洋墨水返回台灣，剛進入協助台灣地方發展的管顧圈內，有幸拜工作所賜前往美國費城參加美國主街年會（Annual National Main Street Conference），從各式各樣圍繞著街區發展為主題的研討會、五花八門牽涉到街區發展可能需要的服務企業展覽，不僅有靜態課程及展覽，也安排到鄰近地區實施主街計畫個案的現地觀摩及交流，以及美國主街年度頒獎典禮，像是參加了一場美國街區發展的盛會。

雖然華人臉孔的「外國人」在當年充斥著美國各州來的街區代表們的會場上，是非常獨特的存在，但仍被現場熱絡的氣氛、具有向心力的各地團隊表現，留下深刻印象。更精準地說，就是這群人們展現的地方活力！

初生之犢不畏虎，我帶著中衛中心在台灣商圈及社區落實的「組織、經營、行銷、設計」四大地方活化輔導手法及具體內容，就約了當時在華盛頓特區的舉辦單位窗口，在年會結束後拜會交流，美國人對於台灣提出框架式的輔導手法覺得不可思議，樂於與我們分享他們30年來的經驗，之後就由當時一同前往的前輩接手台美雙方合作事宜。

一轉眼10年的時間，台灣商圈的發展由中央逐步交由地方政府接手主導地方商圈、商業聚集區發展，各地從公部門及商圈組織合作、到民間自發性組織公司投入地方公共事務，我們看到一股從街區復興的新力量再起，呈現台灣地方多元創新的生命力！

於是2019年冬，我帶著編輯團隊再度踏進美國主街，想親身感受這10年來有何改變，期能為台灣再帶來一些新的發展論述、觀點，以催化台灣街區新勢力再起。

Photo Credit: 中衛中心地方創生工作小組 熱海銀座町商店街因新業種、業態的進駐，讓商店街逐漸展現蓬勃朝氣

永續經營的組織思維，從上而下的貫徹

10年前我們拜會的是信託基金會，此次交流的單位是2013年由信託基金會獨立出來的子公司­──美國國家主街中心（The National Main Street Center），自主營運全美各項主街計畫的落實及其他相關業務推動。

在中央政府，將此推動約33年的計畫項目，轉以專責公司化組織永續地推動；而在地方，遵循美國主街計畫的40年來的原則，地方的營運組織須由地方利害關係人所組成，共同為地方、街區的發展而努力，堅信整體的社區／街區轉型工作需要該地方全體動員，如店家、房東、居民、企業、地方政府，以及其他有興趣參與的團體與個人，都是必須串起的重要節點。

美國主街中心的副總裁Matthew Wagner，很親切地接待我們，也對於我們在台灣協助商圈活化的工作充滿好奇，與我們針對地方、商圈活化組織這議題進行相當熱烈且深入的討論，因為在地組織的組成、運作，往往是一個地方發展成功與否的關鍵。就美國主街推動經驗彙整以下幾個觀察：

地方推動組織是由在地利害關係人所共同組成的董事會 ，來運作、發展地方，以振興地方經濟的共同目標而努力。

，來運作、發展地方，以振興地方經濟的共同目標而努力。 董事會聘用一有給職的專業經理人 ，專責擔任地方轉型計畫的規劃與執行，並溝通協調所有利害關係人，確保所有合適的個人與團體都能參與，並且共同改善地方經濟與生活條件。

，專責擔任地方轉型計畫的規劃與執行，並溝通協調所有利害關係人，確保所有合適的個人與團體都能參與，並且共同改善地方經濟與生活條件。 大規模的在地參與是執行區域活化、社區轉型計畫的基本條件， 藉由號召各行各業的利害關係人參與計畫的推動，才能凝聚共識，唯有合作才是地方永續發展的不二法則。

藉由號召各行各業的利害關係人參與計畫的推動，才能凝聚共識，唯有合作才是地方永續發展的不二法則。 成功的社區轉型計畫需靠明確的策略方針與資源運用，賦予在地各單參與角色（包括中央及地方政府、地方企業、房東、民間團體、學校、消費者等）成為資源，掌握其優勢，以發揮資源最大效能與貢獻。

美國主街專業經理人大多受過美國主街中心的訓練，在相關訓練中取得專業知識、實務操作工具及軟硬體支援服務網絡，並藉此龐大的網絡中進行職涯轉換規劃，而美國主街計畫網絡中的各個利害關係人在其中找到各自的定位、需求，且已形成一個完整生態永續發展系統。反觀台灣，我們團隊正在思考如何從地方轉型的同時，讓組織運作也能產生質變，抑或導入機制加速催化商圈／街區組織運作模式的改變。

從美日經驗，看台灣街區創生的契機

除了關注美國的街區發展，我們亦多次深入日本商店街區的發展，察覺美國除了與台、日一樣除了致力協助地方現存事業體的發展外，不約而同也相當側重於資本的導入、房地產發展活化等振興手法，有策略性地利用空間進行商業和房地產開發的機會，為地方引入資金進行規模化地投資發展。

此一可能促成公私協力的硬體規劃、建設，雖較容易為地方帶來巨大的改變，但也可能衍生投資後可否永續自主經營的課題。而相較住商分離的美國主街、日本商店街，台灣多是住商混合的街區，生活感十足，商業服務業不僅進駐主街道上，可能延伸到周邊的小巷弄中，遊逛台灣商圈街區，更顯台灣迷人、多元、有趣、吸引人的街區文化特色。

2015年美國主街提出一全新的觀點：為驅動在地經濟的新創事業家們，提供堅實的創業生態系統支持。這與台灣近年來，民間自發性地組織新事業體進駐舊街區、抑或運用閒置空間活化再利用，以空間為載體成為多元事業體的共享空間，引進讓商圈／街區充滿活力的新業種、業態，發展趨勢十分相近。新的業種業態的進駐，是一股全新的地方活力展現，可為街區吸引來與以往不同的、全新的目標消費客群！

近年來欣見活力十足的創業家、新事業體，在地方創生熱潮倡議下，有如雨後春筍般的在各地萌芽，可說是台灣軟實力的整體展現。在台灣各地既有街區腹地無法大規模進行開發的限制條件下，作為地方發展的組織營運單位，更應將此創業生態支持系統納為地方轉型的策略思考規劃。

Photo Credit: 中衛中心地方創生工作小組

導入美國主街轉型策略，發展台灣街區轉型新模組

無論在都市或城鎮，再繁榮的商圈／街區都有可能隨著交通要道的變遷、消費習慣的改變、消費人口的結構改變、新興商業區的崛起等因素而轉為沒落，更可能隨時受外在不可抗力的環境因素（如COVID-19新冠肺炎疫情）影響，故商圈／街區的振興是各國都會面臨的重要治理課題。因應各項課題的發生，有策略性地協助地方街區，以整體框架式的區域性經營思考模式切入，進行社區轉型策略規劃，才能協助多元面貌不同的商圈找出適合在地展開的解方模組。

隨著時代的變化，美國主街中心提出新的「主街手法」，特別請我們團隊帶回台灣和商圈夥伴們共同思考以下三點基本組成精神：

擴大社區參與和市場掌握（包含消費者數據等）的投入

落實四大重點──經濟活化、組織、設計及推廣的轉型策略展開

質化和量化成果的影響展現

為了地方永續長期經營目標，除了振興地方經濟，更需擴及社區內各利害關係人的需求滿足，此提醒不免讓人想起台灣推動地方創生的政策精神，期以超越地方社造、文化創意，甚至農村再生的層次，用經濟產業發展的思維，結合地方特色與導入科技，進行跨域整合，善用學校和志工的力量，帶動人口成長及生活環境優化。美國主街所提之社區轉型策略手法，與台灣地方創生社會工程一樣，需要整合各項資產及支援，全面地策略展開落實。

美國主街副總裁也熱情地和中衛中心團隊提出合作的邀請，期透過美國主街手法導入台灣的試點個案中，在台灣既有的框架下，為台灣擬定出新的社區／街區轉型模組，合作計畫積極進行中；然而改變通常就是這麼開始的，當有一個新的催化劑衝了進來，透過不同的觀點角度，即使在既有的範圍之內，亦能重新的帶來轉變與進化，很多時候不用急著顛覆舊有的框架，只要勇於改變的決心，仍然可以為台灣地方街區經濟成長，開啟更多的可能性！

Photo Credit: 中衛中心地方創生工作小組 筆者與美國主街中心副總裁Matthew Wagner（右一）等一行人，交流商業街區創生心得，期盼為台灣帶回更適地的工具與作法

更多國內外地方創生案例，請詳見《地方創生way第6期生意盎然號：老街區新經濟》（中衛中心出版）。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航