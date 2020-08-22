大片玻璃窗貼一張猛禽貼紙，並無法有效防止鳥類「窗殺」

文：王齡敏（獸醫師，社團法人台灣猛禽研究會猛禽救傷站主任）

世界各國的窗殺事件

有一種人為的無心傷害，造成每年上億隻野鳥死亡。這種因撞擊玻璃或建物而導致的傷害，稱為「窗殺」（birdbuilding collisions或bird-window collisions）。

世界各地每年都有多起窗殺案例，舉例來說，美國約有3億6500萬～9億8800萬起案例、加拿大約1600～4200萬起，韓國則每年約800多萬隻野鳥死亡。雖然北美對野鳥窗殺議題已研究30多年，但在台灣卻很少被提及與討論，相關的研究甚至付之闕如。

回歸到窗殺的發生原因，為何鳥類特別容易撞玻璃呢？首先，鳥類（或大部分的動物）無法將玻璃辨識為隔離物或障礙物。第二，鳥類雖具有翅膀可飛翔並來去自如，但也容易誤判如高樓的玻璃反射影像而撞上。北美研究窗殺議題多年，美國明尼蘇達奧州杜邦學會（Audubon Minnesota）於2010年5月出版的《鳥類安全之建築指南》（Bird-Safe Building Guidelines），大致將窗殺歸納為日間撞擊與夜間撞擊。

日間撞擊原因有二：

玻璃具有穿透性，因此玻璃帷幕或隔音牆等建物，若是位於鳥類可能穿越的路徑上，便會導致窗殺

玻璃的鏡像反射效應，即使透明的玻璃也可能會產生鏡像的效果，更遑論貼有隔熱紙或特別設計為單向透視的鏡面玻璃

甚至一些半戶外環境，如公廁或游泳池等設立的鏡子，鏡像效果導致鳥類無法分辨影像真偽，以為反射的遠景或山林影像可以飛過，因此一頭撞上，嗚呼哀哉。

夜間撞擊的原因則為燈塔效應（beacon effect），當夜間空氣濕度較高，或有霧氣或霧霾時，建築物的燈光會吸引遷徙中的鳥類，導致鳥類迷航而誤撞建物。

明尼蘇達的窗殺案例

筆者曾於2013～2015年間服務於美國明尼蘇達大學猛禽中心（The Raptor Center, University of Minnesota），當時聽聞明尼亞波利斯（Minneapolis）市中心，將興建美國合眾銀行體育場（U.S. Bank Stadium），並計畫採用大面積的玻璃作為建築設計。

筆者在當地工作期間，曾數次路過該體育館改建前的休伯特．漢弗萊體育場（Hubert H. Humphrey Metrodome）。由於當時對窗殺涉入不深，是無意間與一名猛禽中心的志工聊天，而討論到此事。他表示很擔心這棟建築未來對於當地鳥類的衝擊。

而在筆者先前擔任野生動物獸醫師的職涯中，不時會接獲窗殺案例，但由於占傷病原因的比例並不高，所以過去筆者認為這只是不常見的偶發傷害。直到回國後，於2017年起在台灣猛禽研究會（以下簡稱猛禽會）進行猛禽救傷，發現為數不少的猛禽因撞窗而癱瘓，才逐漸意識到窗殺對於野鳥的衝擊。

後來明尼亞波利斯的新體育場於2016年落成，當地的研究人員蒐集並分析2017～2018年間的野鳥撞玻璃案例。他們除了合眾銀行體育場外，還監測當地其它20棟具窗殺風險的建築。調查期間共蒐集1000多起的鳥類窗擊案例，發現合眾銀行體育場窗擊事件，占所有21棟建築的第二高位（225～229件），其中包括42種鳥類（該研究調查到的窗殺鳥種共75種）。

報告中指出窗殺會因季節不同而有所變化，秋季明顯高於春、夏二季（冬季因當地過去研究窗殺機率低，故此研究未將其納入），秋過境期的窗殺比率為春過境期四倍。而候鳥遭窗殺的數量則較高，前五名物種皆是候鳥，分別為白喉帶鵐（Zonotrichia albicollis）、黃喉蟲森鶯（Leiothlypis ruficapilla）、橙頂灶鶯（Seiurus aurocapilla）、黃喉地鶯（Geothlypis trichas）與灰綠叢森鶯（Leiothlypis peregrina），占此研究窗殺比例近50％。

台灣也該正視鳥類窗殺事件

北美許多地區都有類似的研究報告與長期監測活動，但台灣對窗殺的系統性研究目前仍未開啟，頂多只有一些零星的撞玻璃傷亡鳥類的花邊新聞報導。

筆者於去（2019）年起設立臉書社群「野鳥撞玻璃回報」，希望藉由網友的力量蒐集國內關於野鳥窗殺資料。另外，猛禽會也於去年獲得聯華電子主辦的「綠獎」青睞，計畫今（2020）年於台灣北部地區執行野鳥窗殺調查與友善鳥類玻璃教育推廣。希望引起社會大眾、企業與政府對於野鳥窗殺的重視。

該如何避免窗殺？

看到這裡，或許讀者會急著想知道到底如何防止野鳥窗殺。其實江湖一點訣，說破不值錢，原理就在於想辦法讓鳥能「看到」或「看懂」眼前的玻璃（無論窗戶、鏡子或隔音牆等）是無法通過的阻隔物。

因此，凡是改善玻璃材質，如霧面、雕花或蝕刻圖案等；玻璃上裝飾，如貼或畫上密集圖案或大面積圖案等；與玻璃外布置，如掛上許多垂墜物、植生牆、圍欄和隱形鐵窗等，都有防治效果。

但依筆者經驗，最常見的錯誤防治法，就是在面積不小的玻璃上只貼一張猛禽貼紙或鷹眼貼紙。認為鷹的形象可以嚇阻鳥兒不接近，但最後卻發現效果不彰（圖一）。

圖片來源：姚正得提供 圖一：大面積玻璃只貼一張猛禽貼紙並無法達到防止鳥類撞擊效果，圖為一隻翠翼鳩在貼有猛禽貼紙的旁側玻璃窗殺死亡。（姚正得提供）

其實，這就如同在農田設立稻草人，鳥類會判斷環境中的威脅者；當牠發現貼在玻璃的飛鷹不會動，會判定沒有威脅，自然不當一回事，反而想從沒貼貼紙的玻璃處飛去而導致窗殺。

因此美國奧杜邦學會曾做過研究，想知道到底要布置多密，野鳥才不會飛撞玻璃。實驗結果 顯示，寬5公分×長10公分（約2英寸×4英寸）的布置間格可以防止90％以上的窗殺（圖二）。或許讀者們可以參考，做為野鳥窗擊風險玻璃的改善準則。

圖片來源：蔡宜樺提供 圖二：窗外可使用間格10公分寬的繩子垂掛，也有相當不錯的防治鳥類窗殺效果。（蔡宜樺提供）

參考資料

Bird-Safe Building Guidelines, https://reurl.cc/1QdjZm。

野鳥撞玻璃回報 （Reports on Bird-Glass Collisions），https://reurl.cc/VarpDZ。

Birds Striking Building Windows Final 032014, https://youtu.be/Pk7XBRFUB3c。

Scott R. Loss et al., Factors influencing bird-building collisions in the downtown area of a major North American city, PLOS ONE, 2019.

Gov’t Calls for Measures to Reduce Bird Deaths from Glass Collisions, https://reurl.cc/arrlV3。

Scott R. Loss et al., Bird–building collisions in the United States: Estimates of annual mortality and species vulnerability, The Condor, 2014.

Craig S. Machtans, Christopher H. R. Wedeles and Erin M. Bayne, A First Estimate for Canada of the Number of Birds Killed by Colliding with Building Windows, Avian Conserv Ecology, 2013.

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航