越南五歲以下兒童30%「發展不健康」，如何介入並逐步調整飲食習慣？

文：Jacoby

2020年為家扶基金會在越南的第六個年頭，除了持續推動在胡志明市周邊的服務外，亦於2018年起派駐台籍專員至河內市設立辦公室，以服務北越的孩童和家庭。

越南是位於東南亞中南半島的社會主義國家，全國人口約9600萬，官方承認之少數民族共53個，近年許多家庭為了謀求更好的生活條件，千里迢迢從農村遷徙到河內、胡志明市等都市。首當其衝的是飲食習慣，因為收入增加以及生活條件轉換，轉而放入口中的是高糖份和高脂肪的垃圾食物，滿足孩童笑容的當下，卻也錯失了健康成長的關鍵。

2019年UNICEF的觀察報告指出：自1970年開始，5至19歲年齡區間的肥胖人數劇增，全球成長了10至12倍。我們長期以來都有個迷思，認為過重及肥胖是有錢人的專利。實際上，肥胖正逐漸影響貧窮人口。高卡路里、高脂肪、高糖份的垃圾食物，正夥同低廉價格與「買一送一」等促銷，伺機在孩童與青少年族群當中攻城掠地；在越南，一瓶可樂只要12元台幣、一包洋芋片更不到台幣10元，超市販售含糖量偏高的調味乳與優格，乍看之下以為購買這些產品對健康有所助益，殊不知是吃進更多糖份，導致小胖子和小小胖子越來越多。

越南約有30%的五歲以下兒童是發展「不健康」的，意指現在已不是用體重過輕過重來判斷營養狀況了。過去判斷孩童健康與否的指標是身體質量指數（BMI），也就是以身高和體重為衡量基準，如今我們也應該檢視兒童的飲食習慣，太多的兒童和青少年吃進太多不健康的「食品」，健康的「食物」卻攝取不足。讓人不禁懷疑，這群孩子究竟有沒有好好吃頓飯？

關注營養午餐品質是普世趨勢，目前日韓等國均制定「學校給食法」，台灣也已經著手草擬營養午餐專法。相較之下越南在這方面的規範較為鬆散，越南教育部也未強制要求各級學校提供營養午餐。根據統計在2019-2020學年，河內有1600所學校提供餐食。大約90％的小學生可在校享用營養午餐。然而實際調查也顯示，有些學校在食安方面有所疏忽，例如生、熟食未分流處理；餐盤和餐具清潔不當；食物存放和倉儲不符規範；烹調人員未使用手套等衛生用品；缺乏防止細菌和病媒蚊蟲孳生的設備等等。由此可見，在90%小學生享用營養午餐的數字背後，處處隱藏了食安危機。

事出必有因，囿於預算及人力資源有限，學校在提供營養午餐時往往面臨若干困難，包括：

清潔或提供健康食材的成本相對高昂。 由於學校沒有專業的營養師，難以確保膳食的營養價值 烹飪人員不一定具備專業合格證照，也不常接受營養方面的培訓

由於發展不均與城鄉差距，都市和偏鄉孩童的飲食習慣也呈現截然不同的風貌。貧困或偏鄉省份的午餐預算極為有限，因此餐點是以米飯等澱粉類主食為主，幾乎不含蔬菜和蛋白質，這種飲食習慣會導致營養不良；在胡志明市和河內市等都會地區，雖然較有機會在營養午餐攝取到蔬菜和蛋白質，但過多不衛生、不乾淨的零食則衍生肥胖和食物中毒等問題。另外，越南人的平均身高低於全球平均值，故越南政府自2016年起推行「學校牛奶計劃」，冀望透過提供學齡前及小學生每日一瓶牛奶，在2020年以前顯著改善該國孩童的營養狀況。然而直到2019年，只有大約20個省份參與學校牛奶計劃。儘管政府有意支持貧困地區推行學校牛奶計畫，但預算仍遠遠不足。儘管部份貧困省份獲得財政支援，但在短時間內仍不敷所有學校支應，並非所有孩童都能受惠於立意良善的政策。

Photo Credit: 家扶基金會提供

越南家扶中心已經成立五年餘，這段期間該國經濟快速增長，甚至名列未來11國（NEXT Eleven）之一。正如同台灣曾經歷過的經濟起飛階段，十大建設、家庭即工廠等等。工作機會接踵而至，對家長而言無疑是改善家計的契機，卻也不免疏於照顧家中兒少，產生餐餐老是在外的外食族；政府在尚無配套措施的情況下，孩童長時間待的學校無法提供足夠的餐點與營養。

儘管整體來看，五歲以下越南兒童的營養不良率有所下降，但統計至2016年，仍有四分之一的越南孩童仍屬營養不良。所以越南家扶中心順應當地社會現況，持續執行營養補充方案，針對學齡前、國小生固定提供保久乳（註：鮮乳在越南較不常見）；邀請家庭照顧者參加營養認知講座，以提升親職照顧能力及認知。以南越胡志明市及北越河內市為中心，持續朝市郊、偏鄉前進。2019年的營養方案受益童數約300人，共計提供超過23000瓶的保久乳和其他食物，讓服務對象不管是在校內或家中，都有健康的食物來源並攝取足夠的必要營養素。

英國著名哲學家培根說過：「若要改變一種飲食習慣，那麼最好通盤調整飲食結構。」這正是越南家扶中心正在做，也計劃持續做的。我們不僅要改變孩童的飲食習慣，也必須透過其他方式切入，引領家庭甚至整個社會逐漸調整其飲食結構，讓健康飲食變成生活的重要部份。

家扶基金會期盼有更多台灣愛心人士一起投入，讓越南的孩子們能好好吃頓飯。我們會持續妥善運用每份資源，照顧兒童及家戶的需求，也期待更多人能夠加入我們的行列，一同為越南的孩子盡份心力。

關於作者：Jacoby，實踐社工畢，工作之餘總浸泡在Netflix和Switch中。 進家扶前在醫院混，不喜歡一成不變，毅然決然到外頭闖闖；外派越南兩年，只能說一口不會餓死的越文，已習慣被越南阿姨們調戲，想走出不如以往的社工路。

本文經家扶基金會授權轉載，原文發表於愛心援外月報

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航